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Обломки российской ракеты упали в село Требухов под Броварами, пострадавших нет, - мэр

ракета

Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко обнародовал информацию, что российские оккупанты обстреляли село Требухов под Броварами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Сапожко отметил: "Есть информация о ракетном ударе в с.Требухов. Подробности выясняем".

Позже он добавил: "Имеем обновленную информацию о прилете в Требухове. После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле вблизи с.Требухов. Дома не повреждены. Пострадавших нет".

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Бровары (338) обстрел (27699)


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Багато ракетних ударів,а відповісти немає чим.Ту зброю яку надали.ніяк не допоможе відповісти по справжньому.
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04.05.2022 21:30 Ответить
Наверно сбили. В этом селе ничего важного нет. Надеюсь никто не пострадал
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04.05.2022 21:31 Ответить
Ну если написали, что обломки упали в поле, то это замечательно.
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04.05.2022 23:11 Ответить
Мой комментарий был в тот момент, когда новость звучала по типу "Орки обстреляли Требухов". В данном случае оказался прав. Спасибо нашим ПВО ибо ракета явно летела на Киев, где стратегически важных объектов пруд пруди
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05.05.2022 00:24 Ответить
Требуха ракети впала в Требухів, so to say...
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04.05.2022 23:35 Ответить
 
 