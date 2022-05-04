Обломки российской ракеты упали в село Требухов под Броварами, пострадавших нет, - мэр

Мэр города Бровары Киевской области Игорь Сапожко обнародовал информацию, что российские оккупанты обстреляли село Требухов под Броварами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Сапожко отметил: "Есть информация о ракетном ударе в с.Требухов. Подробности выясняем".

Позже он добавил: "Имеем обновленную информацию о прилете в Требухове. После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле вблизи с.Требухов. Дома не повреждены. Пострадавших нет".

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