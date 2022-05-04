Экс-работник "Азовстали" показал рашистам подземные ходы под заводом, сейчас они штурмуют эти тоннели, - Геращенко
Бывший работник завода "Азовсталь" показал российским оккупантам тайные подземные ходы под территорией завода.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские подонки нашли изменника из числа сотрудников комбината, некоего электрика, показавшего тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", - рассказал он.
По словам Геращенко, в Мариуполь приехал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.
"Потому что ему обещали, что уже вчера территорию "Азовстали" будут штурмовать российские подонки и он сможет заснять "победу" российских негодяев над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию "Азовстали", - добавил советник главы МВД".
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http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.
А когда война закончится, то его и не будет, потому что мы вернём себе и "коридор", и Крымский полуостров, и ОРДиЛО. А мост на Кавказ - демонтируем как наносящий существенный вред экологии Азовского и Чёрного морей.
https://www.dw.com/ru/kiev-protestuet-protiv-uchenij-rossijskogo-vmf/a-60731328
Від нього щодня відрізати по шматочку потрібно.
І присипати сіллю.
Або, нормальною мовою, країна має знати своїх манкуртів.
Як по історії давньої Греції, коли зрадник здав персам обхідний шлях в тил оборонцям Греціії при Фермопілах, коли 300 спартанців та їх цар Леонід стримували багатосоттисячні орди персидської імперії Ксеркса.
Історія повторюється через тисячі років.
Двомісячна драка в Маріуполі, навіть якщо безперспективна - це спокій Запоріжжя, Дніпра і Кривого Рогу зараз. Драка Сум і Чернігова - це неокупований Київ. Драка Харкова - це спокій Полтави і того ж таки Дніпра. Якось так.
Я тільки думаю, який же підсумковий рахунок по трупах наших громадян буде в кінці цієї війни . . .
Горіти путярі в пеклі і всій його банді . . .
Але їх вже не тисяча.
Офіційно повідомлялось, що там до 500 поранених.
Тому реально тримають оборону лише декілька сотень захисників України на Азовсталі.
Если выживет - будет вести программу, сидя в кресле-каталке,
поправляя под сидением горшок.
Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.
https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg
Я думаю, ця інфа для тебе....
Чекаю фото цього "зажмуреного слівщика" на цензорі....
Думаю пришло время отключить все, что возможно с нашей стороны.
Електрик гніда конкрєтна.