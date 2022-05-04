РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Война
23 235 88

Экс-работник "Азовстали" показал рашистам подземные ходы под заводом, сейчас они штурмуют эти тоннели, - Геращенко

азовсталь

Бывший работник завода "Азовсталь" показал российским оккупантам тайные подземные ходы под территорией завода.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские подонки нашли изменника из числа сотрудников комбината, некоего электрика, показавшего тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", - рассказал он.

По словам Геращенко, в Мариуполь приехал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"Потому что ему обещали, что уже вчера территорию "Азовстали" будут штурмовать российские подонки и он сможет заснять "победу" российских негодяев над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию "Азовстали", - добавил советник главы МВД".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ уже на "Азовстали", связь с "Азовом" есть, - Арахамия

Мариуполь (5724) Геращенко Антон (1438) Азовсталь (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
"Крымский мост падет 9 мая": В сети появился сайт с обратным отсчетом

http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.

показать весь комментарий
04.05.2022 21:51
+29
Пздц просто, а мы сидим за этим наблюдаем, как орки добьют сейчас там всех и раненных в том числе... никаких тебе рейдов на кацапов ни прорывов, тупо отдали азовцев на растерзание. Там человек 500 только раненых, их там всех убьют.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:53
+25
Має бути ідентифікований і знищений як ворог.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Крымский мост падет 9 мая": В сети появился сайт с обратным отсчетом

http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.

показать весь комментарий
04.05.2022 21:51 Ответить
Було б добре.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:54 Ответить
Так как Киев. Взяли уже? Как там грандиозная битва за Изюм? Выиграли войну?
показать весь комментарий
04.05.2022 22:04 Ответить
Дурачок,Изюм они взяли и к сожалению удерживают,а наши на азовстали в полном окружении и дела таи хреновие
показать весь комментарий
04.05.2022 23:23 Ответить
Речь про логику России. Сами придумали - сами себя похвалили. Все блогеры её транслируют. Я писал это где-то месяц назад пару раз. Россия может давать мелкие факты точными, но общая картина у них искривленная. Короче, они за деревьями не видят леса.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:06 Ответить
Но они ездили через Украину. А теперь нет.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:05 Ответить
Вообще все кто рассказывают о красивой жизни ОРДЛО и Крыма как бы не помнят, что это всё была добрая воля Украины. Без Украины им жопа. Украина их может попросту задушить экономически, собственно это уже сейчас происходит.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:06 Ответить
Сухопутный корридор с Крымом существует уже больше месяца, еще с тех пор, как рашисты овладели автодорогой Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Мелитополь!
показать весь комментарий
04.05.2022 22:11 Ответить
Мало иметь коридор - он должен быть безопасным, непростреливаемым, без боевых действий "где-то рядом". Коридор же создаётся для гражданских целей, в первую очередь. Так что, пока идёт война, считайте, что нет никакого коридора.
А когда война закончится, то его и не будет, потому что мы вернём себе и "коридор", и Крымский полуостров, и ОРДиЛО. А мост на Кавказ - демонтируем как наносящий существенный вред экологии Азовского и Чёрного морей.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:23 Ответить
Ви між іншим праві. А наразі нам дуже потрібні хоча б американські РСЗВ Хімарс. По вашій темі, то якраз те що треба.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:38 Ответить
вони його 13-19 лютого мінували - самі й підірвуть
https://www.dw.com/ru/kiev-protestuet-protiv-uchenij-rossijskogo-vmf/a-60731328
показать весь комментарий
04.05.2022 22:55 Ответить
Краще по НПЗ в Феодосии ударить
показать весь комментарий
04.05.2022 23:01 Ответить
Пздц просто, а мы сидим за этим наблюдаем, как орки добьют сейчас там всех и раненных в том числе... никаких тебе рейдов на кацапов ни прорывов, тупо отдали азовцев на растерзание. Там человек 500 только раненых, их там всех убьют.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:53 Ответить
Та да, блін. Така злість і безпорадність, що ми нічим їм не допомагаєм.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:56 Ответить
Это то чего хочет Россия. Её демонстрация силы. Именно так она ломает людей и народы. Оттого я лично и против того чтобы тащить сюда русские новости, за исключением того чтобы понимать что они делают и как. Это всё показательная картина, так что она играет на руку их пропаганды. Могучей России, которой нельзя противостоять. Так что не ведитесь. Я вот верю в Азов. Я могу ошибаться, так как меня нет на местах, но пока что я в них верю. А дальше посмотрим.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:03 Ответить
Ну посмотрим. Они как бы готовились оборонять именно АзовСталь. Там киллометры туннелей. Хотя Россия может будет использовать газ, я не знаю.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:58 Ответить
ти що думаєш туди так просто підступити
показать весь комментарий
04.05.2022 22:08 Ответить
Вони їх не вб'ють. Вони відсмокчуть. Якщо правда що орків в Маріуполі лишилось 2000, а решта пішла в інші місця, то свої нові знання орки заберуть з собою в могилу.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:35 Ответить
Скорее всего расстреляны почти все боеприпасы-вот и напирают орки
показать весь комментарий
04.05.2022 22:39 Ответить
Падло
показать весь комментарий
04.05.2022 21:53 Ответить
Александр Чуприн.Бывший эксначальник смены
показать весь комментарий
04.05.2022 21:56 Ответить
Смерть оккупанту-предателю!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 23:02 Ответить
Вангую, что ещё любитель ОПЗЖ или Шария.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:04 Ответить
Цю падлу треба розстріляти за законами воєнного часу без жалю.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:17 Ответить
Ні, розстріляти - це дуже гуманно.
Від нього щодня відрізати по шматочку потрібно.
І присипати сіллю.
показать весь комментарий
05.05.2022 01:18 Ответить
Має бути ідентифікований і знищений як ворог.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:56 Ответить
ГНИДА!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 21:57 Ответить
Підарота маріупольська яка не пускала наші війська та верещала "путєн памаги" в 14 році і сьогодні здає наших солад на смерть кацапу.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:57 Ответить
"Имя, сестра, имя!"

Або, нормальною мовою, країна має знати своїх манкуртів.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:57 Ответить
Его имя давно известно. Было даже видео как он показывает что и как. Но вряд ли это важно на самом деле.
показать весь комментарий
04.05.2022 21:59 Ответить
как это неважно??
показать весь комментарий
04.05.2022 23:16 Ответить
Треба десь біля Харкова чи в іншому місці вдарити та захопити ***** кацапів, та міняти їх на наших солдат з маріка.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:01 Ответить
Вже пропонували кацапам обміняти захисників Маріполя на всіх рашиськіх полонених, які в нас є - ті фашисти не погодились, бо хотять саме знищити Азовців.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:41 Ответить
Навіть сраного мертвечука не захотіли обміняти на азовців.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:19 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2022 22:03 Ответить
Это одиозная фигура..но в этом случае я с Симоном согласен!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 23:08 Ответить
Дайте контакти цього нелюда !
показать весь комментарий
04.05.2022 22:03 Ответить
Рашисти ще тиждень тому показували цього зрадника, ним виявився якийсь начальник зміни одного з цехів на Азовсталі.
Як по історії давньої Греції, коли зрадник здав персам обхідний шлях в тил оборонцям Греціії при Фермопілах, коли 300 спартанців та їх цар Леонід стримували багатосоттисячні орди персидської імперії Ксеркса.
Історія повторюється через тисячі років.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:04 Ответить
У тій історії Спарта і Греція вцілому врешті решт перемогли.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:32 Ответить
а фермопилы ....
показать весь комментарий
04.05.2022 23:17 Ответить
Але спартанці загинули
показать весь комментарий
04.05.2022 23:32 Ответить
В українській Історії теж є така падаль - Іван Ніс, який провів кацапів таємним шляхом до Батурина під час його облоги. Всіх мешканців і захисників міста їбані москалі нещадно вирізали і закатували.
показать весь комментарий
05.05.2022 00:08 Ответить
На Азовсталі не тільки полк Азов,але й прикордонники,поліція,національна гвардія і інші підрозділи.Там десь більше тисячі військових.Чомусь в інфополі про це не кажуть.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:05 Ответить
Їх там майже 2000. Оркам там світить лише відсос.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:42 Ответить
без оружия, еды, воды, поставок т.п.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:18 Ответить
Встановити імя зрадника, знайти і знищити.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:06 Ответить
Таких покидьків,як цей працівник повно в Україні.Он у верховній раді сидять і в Лаврах і їм нормально.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:07 Ответить
Азов еще и соловьева с душилиным прибьют. Скринте.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:08 Ответить
іван ніс.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:09 Ответить
вчи історію. або погугли
показать весь комментарий
04.05.2022 23:12 Ответить
Теж найперше згадав цю потвору.
показать весь комментарий
05.05.2022 00:09 Ответить
уже было как то видео о том что показует один инженер наводит
показать весь комментарий
04.05.2022 22:10 Ответить
А чи вартий був цей Маріупіль таких жертв? Чи не було краще відразу після того як стало зрозуміло що місто буде оточене всім захисникам вийти звідти і зайняти позиції разом з основним угрупуванням на Донбасі, тим самим врятувавши і себе і саме місто від тотального знищення?! Питання реторичне!
показать весь комментарий
04.05.2022 22:11 Ответить
Про Киев задашь такой же вопрос или может про Харьков?
показать весь комментарий
04.05.2022 22:14 Ответить
Не задам, того шо по-перше це столиці теперішня і колишня, і по-друге ні Київ ні Харків не були в повному оточенні
показать весь комментарий
04.05.2022 22:32 Ответить
Якби Зєля сидів не в Києві а в Маріуполі, то здали би Київ.
показать весь комментарий
05.05.2022 00:01 Ответить
Так ніяких міст не вистачить. Он Херсон здали без бою і що ? Є картинка у росіян, як вони обласний центр мають . . . Треба було за кожне місто так битися, роздавати місцевим чоловікам зброю, як у Києві, а жінок і дітей евакуювати на Західну Україну, навіть примусово. Тоді би АЕС в Енергодарі була би ще далеко від зони бойових дій.

Двомісячна драка в Маріуполі, навіть якщо безперспективна - це спокій Запоріжжя, Дніпра і Кривого Рогу зараз. Драка Сум і Чернігова - це неокупований Київ. Драка Харкова - це спокій Полтави і того ж таки Дніпра. Якось так.

Я тільки думаю, який же підсумковий рахунок по трупах наших громадян буде в кінці цієї війни . . .
Горіти путярі в пеклі і всій його банді . . .
показать весь комментарий
04.05.2022 22:29 Ответить
Єто реально билоби лучше,но опе нужна била сакральная жертва в виде Марика,и бонусом уничтожение Азова
показать весь комментарий
04.05.2022 23:41 Ответить
Перемовника хламідію туди, негайно!!!! Нехай домовляється,або додому їде,бо толку з нього і так ні якого нема!
показать весь комментарий
04.05.2022 22:11 Ответить
вопрос откуда у них столько боеприпасов или они их там 8 лет свозили туда..
показать весь комментарий
04.05.2022 22:11 Ответить
Так, всі підрозділи, крім Азовців, відомі і разом з Азовом тримають оборону на Азовсталі.
Але їх вже не тисяча.
Офіційно повідомлялось, що там до 500 поранених.
Тому реально тримають оборону лише декілька сотень захисників України на Азовсталі.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:15 Ответить
Тримають оборону майже 1500. Оркам там світить лише гасло солдата, яке він сказав російському кораблю.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:45 Ответить
Питання в кількості *********** у наших...
показать весь комментарий
04.05.2022 23:02 Ответить
Питання не тільки в ***********. Питання ще й у запасах води/харчів та захисті цивільних.
показать весь комментарий
05.05.2022 00:13 Ответить
найшли таки винного зрадника в здачі Маріуполя , та Антоша ? Як там в Київі спокійненько сидиться за дев'ятьма лініями оборони ?
показать весь комментарий
04.05.2022 22:17 Ответить
Вата ж звикла, що за зраду їм ніякої кари нема.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:17 Ответить
300 спартанцев и Эфиальт
показать весь комментарий
04.05.2022 22:18 Ответить
Соловьёв сам приехал под огонь гаубиц - его никто не звал.
Если выживет - будет вести программу, сидя в кресле-каталке,
поправляя под сидением горшок.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:23 Ответить
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1518299161791193094/pu/img/YjPlGPr4UXazH3RJ.jpg
показать весь комментарий
04.05.2022 22:24 Ответить
пусть горит в аду
показать весь комментарий
04.05.2022 23:20 Ответить
Видно примусили шантажем чи тортурами його, а може сам по собі був падаллю. Якщо їх і правда в Маріуполі не більше 2000, то це їм не допоможе. Ну знають і знають, так з цими знаннями і згинуть.
показать весь комментарий
04.05.2022 22:28 Ответить
Лизло блюд. В МИРОТВОРЕЦЬ ПРИЗВИЩЕ призвище ПЛІЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.05.2022 22:31 Ответить
Рінат Ахметов!!!
Я думаю, ця інфа для тебе....
Чекаю фото цього "зажмуреного слівщика" на цензорі....
показать весь комментарий
04.05.2022 22:52 Ответить
Предатель? Да бросьте этот пропогандоновский трёп. ЛЮБОЙ человек, после второго сломанного пальца признается, что изнасиловал кенгуру, притом три раза подряд. Это аксиома. Наивно было предполагать, что эти проходы, если они есть, не будут использованы оккупантами. Ловушки почему не устроили?
показать весь комментарий
04.05.2022 23:05 Ответить
Я думаю,что все эти ходы были известны русским ещё до начала войны!Так как завод строился ещё при союзе и проэктиовался .И все чертежи давнотбыли у орков.Помогать можно иинужно.Забрасывать оружие беспилотниками и боеприпасы с продуктами .Я об этом давно писал.Купить парумтысяч беспилотников - транспорт ников и посылать туда посылки.Спускать их на парашютах каждую ночь.Что-то будут сбивать...Но далеко не все!
показать весь комментарий
04.05.2022 23:14 Ответить
Была информация, что электричество идет в Мариуполь через Донецк и поэтому мы не можем его отключить. Также поставляем бесплатно и воду в Донецк. И так уже 8 лет.
Думаю пришло время отключить все, что возможно с нашей стороны.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:25 Ответить
Ну як же можна без зрадника?! У нас же ж СБУ це із часив Славного Курупціонера Кучми тільки політичними конкурентами і займалась? Які там вороги України. Є тільки вороги корупції.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:49 Ответить
До болі нагадує ситуацію з Іловайськом у 2014 му ...
Електрик гніда конкрєтна.
показать весь комментарий
04.05.2022 23:53 Ответить
Фермопильская битва 2.0. Там тоже нашёлся местный предатель, указавший персам тайную тропу для выхода в тыл спартанцам царя Леонида. Правда, греки при Фермопилах держались три дня. Наши - уже 2 месяца.
показать весь комментарий
05.05.2022 00:23 Ответить
 
 