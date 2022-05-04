В бою с русскими оккупантами погиб журналист и воин Александр Махов

В бою с российскими оккупантами погиб известный журналист, вступивший в ряды ВСУ Александр Махов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Ukraine 24

В сообщении отмечается: "От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины.

Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.

Война уносит лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!".

Журналист Марьян Кушнир написал: "Саша... друг... Какой же ты офигенный... не могу сказать - был. Как трудно писать о тех, кого забрала война.

Как тяжело писать чуть ли не каждый день о друзьях… которых нет. Сань!!! Саша!!! Лучший журналист, воин… душа компании. Друг! Как это? Ты же стальной! Сука война".