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Новости Агрессия России против Украины Война
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В бою с русскими оккупантами погиб журналист и воин Александр Махов

В бою с российскими оккупантами погиб известный журналист, вступивший в ряды ВСУ Александр Махов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Ukraine 24

В сообщении отмечается: "От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины.

Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.

Война уносит лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!".

Журналист Марьян Кушнир написал: "Саша... друг... Какой же ты офигенный... не могу сказать - был. Как трудно писать о тех, кого забрала война.

Как тяжело писать чуть ли не каждый день о друзьях… которых нет. Сань!!! Саша!!! Лучший журналист, воин… душа компании. Друг! Как это? Ты же стальной! Сука война".

В бою с русскими оккупантами погиб журналист и воин Александр Махов 01

журналистика (3313) смерть (9249)


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04.05.2022 22:01 Ответить
Таких людей не забывают. За тебя отомстят.
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04.05.2022 22:02 Ответить
Царстово Небесне! Вічна Слава Герою! Співчуття близьким та рідним.
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04.05.2022 22:03 Ответить
😪😪😪
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04.05.2022 22:08 Ответить
Склалися рядки..

Яскраве, наче сонечко, життя.
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше !

Сум, біль, ненависть до кацапів. Співчуття рідним і побратимам.
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04.05.2022 22:14 Ответить
Вечная Память.
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04.05.2022 22:14 Ответить
Так і не встиг познайомитись з ним особисто, лише дистанційно співпрацював!

Достойна людина, і справжній патріот.

Нажаль, Бог забирає найкращих - мабудь Йому вони там теж потрібні.

Спи спокійно, Друже! Дякую тобі за все!

Хай Українська земля буде тобі пухом.
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04.05.2022 22:15 Ответить
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04.05.2022 22:30 Ответить
 
 