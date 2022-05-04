В бою с русскими оккупантами погиб журналист и воин Александр Махов
В бою с российскими оккупантами погиб известный журналист, вступивший в ряды ВСУ Александр Махов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Ukraine 24
В сообщении отмечается: "От обстрелов оккупантов погиб Александр Махов. Александр много лет работал на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных силах Украины.
Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл "небольшим отпуском" командировку в Антарктиду в перерыве между работой на фронте.
Война уносит лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким!".
Журналист Марьян Кушнир написал: "Саша... друг... Какой же ты офигенный... не могу сказать - был. Как трудно писать о тех, кого забрала война.
Как тяжело писать чуть ли не каждый день о друзьях… которых нет. Сань!!! Саша!!! Лучший журналист, воин… душа компании. Друг! Как это? Ты же стальной! Сука война".
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Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше !
Сум, біль, ненависть до кацапів. Співчуття рідним і побратимам.
Достойна людина, і справжній патріот.
Нажаль, Бог забирає найкращих - мабудь Йому вони там теж потрібні.
Спи спокійно, Друже! Дякую тобі за все!
Хай Українська земля буде тобі пухом.