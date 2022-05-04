Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РФ даже без членства в НАТО, - Бен Уоллес
Министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Хельсинки заявил, что Великобритания поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, является ли страна членом НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
"Невозможно, чтобы Британия не поддержала Финляндию или Швецию, если они когда-либо подвергнуться нападению, независимо от какого-либо большого официального соглашения. Мы - европейские страны, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокие, длинные истории", - сказал он.
Премьер-министр Финляндии, Санна Марин, заявила, что в заявлении на членство в НАТО ключевой проблемой будет сохранение процесса ратификации как можно более коротким.
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+44 Paul Foxen
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+25 Влад Воланд
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Нормальні люди це розуміють.
Тому що нормальна країна не вибирає актора в президенти, не підтримує корупцію на всіх рівнях. І є довіра суспільства до влади через її прозорість у діях на політичній і економічній арені.
І якщо для вас Україна не нормальна країна, то чумадан, вокзал, московія
Там ваше місце
И всё, это сразу означает ядерный и иной военный зонтик двух самых крутых армий НАТО над этими двумя странами. Русские всё поймут и отползут в сторону, не пытаясь использовать время от заявки до ратификации для нападения.
Я буду очень смеяться, если русские своим поведением ещё и нейтральные Ирландию, Австрию и Швейцарию в НАТО загонят.
Буде справедливо, якщо те, що зараз відбувається, ввійде в російську історіографію як Ганебна війна. Причому не тільки в підручники, а щоб вони між собою казали: «тятькє в Позорную ногу оторвало»
God bless queen.
Не в коем случае не умаляю уже оказанную помощь, но полагаю Бучи не было бы, будь Британские войска на территории Украины.