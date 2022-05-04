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Великобритания поможет Финляндии в случае нападения РФ даже без членства в НАТО, - Бен Уоллес

британія

Министр обороны Британии Бен Уоллес во время визита в Хельсинки заявил, что Великобритания поможет Финляндии в случае нападения России, независимо от того, является ли страна членом НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Невозможно, чтобы Британия не поддержала Финляндию или Швецию, если они когда-либо подвергнуться нападению, независимо от какого-либо большого официального соглашения. Мы - европейские страны, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокие, длинные истории", - сказал он.

Премьер-министр Финляндии, Санна Марин, заявила, что в заявлении на членство в НАТО ключевой проблемой будет сохранение процесса ратификации как можно более коротким.

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Великобритания (5014) Финляндия (982) помощь и поддержка (874) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+44
Британія повертає собі реальний вплив і авторитет в світі. Респект Борьці, Боже Бережи Королеву!
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04.05.2022 22:09
+25
Великобританія просто супер!
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04.05.2022 22:09
+24
Британия снова великая. Черчилль был бы доволен современной Великобританией.
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04.05.2022 22:11
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Страшні люди ці британці!
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04.05.2022 22:08 Ответить
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04.05.2022 22:54 Ответить
А Украине?
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04.05.2022 22:08 Ответить
А хіба не допомагають?
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04.05.2022 22:15 Ответить
Це допомога.
Нормальні люди це розуміють.
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04.05.2022 22:43 Ответить
Великобританія просто супер!
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04.05.2022 22:09 Ответить
Британія повертає собі реальний вплив і авторитет в світі. Респект Борьці, Боже Бережи Королеву!
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04.05.2022 22:09 Ответить
Борьке респект и долгих лет!
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04.05.2022 22:20 Ответить
Україна також не є членом НАТО - "Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності," -а Україна хіба не такі ціності поділяє-за зброю звичайно дякуємо але проглядаються подвійні стандарти
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04.05.2022 22:10 Ответить
Финляндия собирается подавать заявку, вот и пугают освободителей от финской хунты
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04.05.2022 22:24 Ответить
В Фінляндії також якийсь каломой крутить країною як циган сонцем?
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04.05.2022 22:40 Ответить
Цигану до коломоя ой як далеко.
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05.05.2022 00:33 Ответить
Британия снова великая. Черчилль был бы доволен современной Великобританией.
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04.05.2022 22:11 Ответить
а україці, тіпа, нєгри
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04.05.2022 22:14 Ответить
Ні. Зелені.
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04.05.2022 22:22 Ответить
Суоми, ДО ТОГО!!!
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04.05.2022 22:14 Ответить
Нужно мочить кабаевцев всем миром!
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04.05.2022 22:16 Ответить
Мені здається якби у Фінляндії за місяць до початку війни приїхав би директор ЦРУ і розповів в деталях плани наступу рф, то уряд Фінляндії разом з президентом збудували форпост з озброєною армією і системою ППО. Без шашликів і всього решта. Не було у них свої Маріуполів та Буч.

Тому що нормальна країна не вибирає актора в президенти, не підтримує корупцію на всіх рівнях. І є довіра суспільства до влади через її прозорість у діях на політичній і економічній арені.
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04.05.2022 22:20 Ответить
Тобто США не нормальна країна?
І якщо для вас Україна не нормальна країна, то чумадан, вокзал, московія

Там ваше місце
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04.05.2022 23:18 Ответить
Поки Шольц капці шукав, Джонсон вже городину перекопав.
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04.05.2022 22:24 Ответить
Пока бундесбюргеры строят обиженные мордочки, а жабоеды звонят путлеру, британцы делают историю!
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04.05.2022 22:26 Ответить
херасе нам Великая Британия не помогла
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04.05.2022 22:59 Ответить
так цікаво читати гнєвниє пости муд@ків торчащих вдома за компом,котрі ярасна нігадуют шо бріти не воюють за Україну...
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04.05.2022 22:36 Ответить
"Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибокі, довгі історії" Потому что это и есть Европа. И не бояться атопутингнападет и пох НАТО там или нет. Мы для них просто буфер, это уже понятно. Так что ценности и прочая лабуда для бедных это не про нас. За себя нужно воевать. Украину пуйлу они не отдадут, но и вписываться не будут. Ну а бриты молодцы. Поймали кураж. Как я и предполагал в ближайшие десятилетия они будут задавать тон в Европе даже без всяких евросоюзов. Бошам привет. Ваше время прошло. За это можно чмокнуть в дупло и Меркель и Шредера попутно.
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04.05.2022 22:37 Ответить
Что относится к Евросоюзу и Британии, всё было более менее хорошо до 2000-ых. Когда Кремль стал усиленно покупать влиятельных европейских политиков и в моде пошла всякого вида толерастия. Ещё не вопрос что моду на извращений скрыто педалировали кремлёвские же. Пригон мигрантов из стран ближнего востока в значимой части была их работа. Британии надоело и они свалили. Теперь время реформировать и выбросить из ЕС всё это политкоректное г*вно, чем ЕС обросла за последнее десятилетия.
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04.05.2022 22:54 Ответить
Господи, достаточно заявления Британии и Америки, что они на временной основе, до формальной ратификации всеми странами протокола о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции будут в одностороннем порядке добровольно считать себя юридически обязанными по ст. 5 договора НАТО (о коллективной безопасности) в отношении этих двух стран. А также будут считать себя связанными и в дальнейшем, в случае провала ратификации странами типа Венгрии (с обязательством заключить в будущем формальный договор, например 4-сторонний).
И всё, это сразу означает ядерный и иной военный зонтик двух самых крутых армий НАТО над этими двумя странами. Русские всё поймут и отползут в сторону, не пытаясь использовать время от заявки до ратификации для нападения.

Я буду очень смеяться, если русские своим поведением ещё и нейтральные Ирландию, Австрию и Швейцарию в НАТО загонят.
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04.05.2022 22:41 Ответить
Otar Dovzhenko@otardovzhenko

Буде справедливо, якщо те, що зараз відбувається, ввійде в російську історіографію як Ганебна війна. Причому не тільки в підручники, а щоб вони між собою казали: «тятькє в Позорную ногу оторвало»
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04.05.2022 23:39 Ответить
"Бріти" ---- Ви НАЙКРАЩІ!!!
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04.05.2022 22:54 Ответить
Brits you are the best, many thanks for your support.
God bless queen.
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05.05.2022 00:17 Ответить
А почему бы Украине не помочь ?
Не в коем случае не умаляю уже оказанную помощь, но полагаю Бучи не было бы, будь Британские войска на территории Украины.
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05.05.2022 06:24 Ответить
 
 