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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 5 танков, 2 самолета и 2 беспилотника, - штаб ООС

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В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отражали атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!".

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Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Тримайтесь хлопці, Ви найкращі!
Ви змінили Україну і світ!
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04.05.2022 22:19 Ответить
Ну нарешті літаки пішли. Добийте їх до 200 до 9 травня і вони будуть менше літати.
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04.05.2022 22:23 Ответить
Орки пошли ва-банк, исчерпают ресурсы а потом запросят перемирие... И наши лопухи скорее всего соглашатся и это будет последнее в их карьере действие.
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04.05.2022 22:35 Ответить
Хоч якась приємна новина . Слава нашим захисникам!
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04.05.2022 22:36 Ответить
Танчики і літаки орків палають 🔥🔥🔥
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04.05.2022 22:50 Ответить
Цілий день билися дві армії десятків тисяч людей одні проти інших і 5 танків знищили... У орків танки закінчилися?
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04.05.2022 23:07 Ответить
Так йди покажи,як треба танки нищити. Ти хоч уявляєш, ЯК ЦЕ ? Дістали ви вже,довбодятли...
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04.05.2022 23:35 Ответить
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04.05.2022 23:21 Ответить
Слава Героям! Бейте касабов что есть силы!
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05.05.2022 03:22 Ответить
 
 