На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 5 танков, 2 самолета и 2 беспилотника, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отражали атаки врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!".
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