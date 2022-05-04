Одну из ракет оккупантов в Днепре сбила ПВО, другая попала в железнодорожную инфраструктуру, пострадавших нет, - ОВА
В результате обстрела Днепра никто не пострадал.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Два ракетных удара по Днепру. Одну ракету сбила наша ПВО.
Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+5 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий04.05.2022 22:33 Ссылка
+5 Максим Колісник
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+4 Andrii Shevchenko #517527
показать весь комментарий04.05.2022 23:02 Ссылка
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это явно на уровне Укрзализницы кто-то инфу слил .
СБУ этим должно заняться
Указать на точку и выдаст точные координаты
Їм вкрай "скрепно" запобігти можливому наступу ЗСУ до "дня пабєди".
тварям ****-рашкам горіти в пеклі і палати заживо на землі нашої України, за кожну дитячу сльозу , за кожне загублене життя, за кожну зруйновану оселю...