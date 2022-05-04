Одну из ракет оккупантов в Днепре сбила ПВО, другая попала в железнодорожную инфраструктуру, пострадавших нет, - ОВА

В результате обстрела Днепра никто не пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Два ракетных удара по Днепру. Одну ракету сбила наша ПВО.

Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", - говорится в сообщении.

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