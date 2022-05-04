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Новости Война
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Одну из ракет оккупантов в Днепре сбила ПВО, другая попала в железнодорожную инфраструктуру, пострадавших нет, - ОВА

обстріл

В результате обстрела Днепра никто не пострадал.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Два ракетных удара по Днепру. Одну ракету сбила наша ПВО.

Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено", - говорится в сообщении.

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Днепр (4439) обстрел (27699)


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Топ комментарии
+5
Откуда орки имеют ТОЧНЫЕ координаты ? Это не корректировщики .
это явно на уровне Укрзализницы кто-то инфу слил .
СБУ этим должно заняться
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04.05.2022 22:33
+5
100% особливо по вчорашніх ударах по електро підстанціях
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04.05.2022 22:34
+4
Останніх запасів? Наступу? Арестович це ти?
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04.05.2022 23:02
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Правила форума Совет форумчан
Откуда орки имеют ТОЧНЫЕ координаты ? Это не корректировщики .
это явно на уровне Укрзализницы кто-то инфу слил .
СБУ этим должно заняться
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04.05.2022 22:33 Ответить
100% особливо по вчорашніх ударах по електро підстанціях
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04.05.2022 22:34 Ответить
Та на рашистських форумах повно паскуд з українськими паспортами.
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04.05.2022 22:35 Ответить
Залізничний міст у Дніпрі там з радянських часів. Це той випадок, коли навіть кацапські паперові карти мають координати
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04.05.2022 22:45 Ответить
Да хоть в Гугл картах
Указать на точку и выдаст точные координаты
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04.05.2022 22:54 Ответить
Координаты, Вася, может посмотреть любой зрячий в Гугл-мап!
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04.05.2022 22:56 Ответить
Знову повітряна.
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04.05.2022 22:36 Ответить
Вже зрозуміло, що ціллю є мости через Дніпро, ****, а Пво не вистачає.
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04.05.2022 22:40 Ответить
І знов по всій країні.
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04.05.2022 22:43 Ответить
Всіх сук, які знімають наслідки прильотів на відео треба саджати до в'язниці, показово, ну скільки це все має продовжуватись?
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04.05.2022 22:38 Ответить
Так ці виродки ще й у кацапські пабліки відео скидають.
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04.05.2022 22:42 Ответить
На одном видео похоже даже радуются прилету
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04.05.2022 23:02 Ответить
Треба розстріляти парочку-як рукою зніме.
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04.05.2022 23:08 Ответить
До 9го травня будуть пуляти із останніх запасів.
Їм вкрай "скрепно" запобігти можливому наступу ЗСУ до "дня пабєди".
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04.05.2022 22:46 Ответить
Останніх запасів? Наступу? Арестович це ти?
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04.05.2022 23:02 Ответить
Для інформації, руйнівна сила, наприклад ракети калібр, приблизно пів тони вибухівки, якщо падає в грунт, то виникає вирва метрів 8 в діаметрі і метри 3 глибиною. Будівля за ~70 метрів з товщиною стін в одну цеглину та з бетонними перекриттями лишається ціла, виносить повністю двері та вікна, але меблі внутрі не горять. Осколків власних небагато, корпус з легкого сплаву, вибухом підхоплює і несе те що навкруги. Якщо знаходитися в такій будівлі внутрі, в кімнаті без вікон, та лягти згрупуватися, то поранення не буде. На великій відстані від вибуху виносить всі вікна, не можна стояти напроти них.
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04.05.2022 23:08 Ответить
И не жалко 1 миллион долларов на старые подстанции, которые уже давно нуждаються в капитальном ремонте тратить.
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04.05.2022 23:09 Ответить
Калибр где-то 6 000 000 $ , но как говорит **********, зачем им машины если дорог нет.
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05.05.2022 00:01 Ответить
тихої ночки, мій любий Дніпро...
тварям ****-рашкам горіти в пеклі і палати заживо на землі нашої України, за кожну дитячу сльозу , за кожне загублене життя, за кожну зруйновану оселю...
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04.05.2022 23:18 Ответить
 
 