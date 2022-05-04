В результате обстрела оккупантами в Харьковской области ранен 11-летний ребенок, один человек погиб, - Синегубов.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область.
Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб.
Кроме того, враг продолжает обстрелы Харькова", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий04.05.2022 22:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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