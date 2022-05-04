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Новости Война
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В результате обстрела оккупантами в Харьковской области ранен 11-летний ребенок, один человек погиб, - Синегубов.

обстріл,харківщина

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб.

Кроме того, враг продолжает обстрелы Харькова", - говорится в сообщении.

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Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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04.05.2022 22:56 Ответить
 
 