В результате обстрела оккупантами в Харьковской области ранен 11-летний ребенок, один человек погиб, - Синегубов.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб.

Кроме того, враг продолжает обстрелы Харькова", - говорится в сообщении.

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