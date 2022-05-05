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Новости Агрессия России против Украины Война
17 048 22

Россия хочет повредить инфраструктуру, но США могут передавать оружие Украине, - Пентагон

пентагон,кірбі

Во время серии ракетных ударов по территории Украины войска РФ пытались поразить критически важную инфраструктуру, но США по-прежнему могут передавать военную помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

Кирби подчеркнул, что войска РФ "пытались поразить то, что, по нашему мнению, критически важная инфраструктура на западе" Украины, включая источники электроэнергии и транспортные узлы.

Спикер подчеркнул — несмотря на эти удары США по-прежнему могут "направлять" военную помощь в регион, включая "системы вооружения" и другие ресурсы.

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США знают, что оружие и другие ресурсы все еще поступают в Украину, "поскольку мы разговариваем с украинцами каждый божий день", добавил Кирби.

Во время ракетного удара по Львову обломок российской ракеты попал в автомобиль патрульных полицейских.

Смотрите: Ситуация очень сложная, но мы продолжаем держать оборону, - обращение командира полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО

обстрел (27716) Пентагон (1467) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+14
Powodem, dla którego tak wiele osób w krajach NATO, w tym politycy, podziwia Ukrainę, jest to, że Ukraina nie boi się Rosji. A oni się boją. Wszyscy chcieli skopać Rosji tyłek. Każdy. Ale nikt się nie odważył. My nie mieliśmy wyboru - powiedział.

Причина, чому так багато людей у ​​країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. І вони бояться. Усі хотіли накопати Росію в дупу. Усі. Але ніхто не наважився. У нас не було вибору.
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05.05.2022 01:07
+9
скажу по секрету - именно он и пишет тексты обращения алексндрочива к нате
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05.05.2022 01:40
+7
Треба ракети поставлять..
минуя усяку логістику по воздуху:
з кораблів флоту США прямо на Чонгар,кримський міст та севастополь..
Севастополь треба вщент знищіти и бухти засипатибудівельним сміттям
щоби більше ніколи там не боло ніяких воєнних баз
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05.05.2022 06:27
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Powodem, dla którego tak wiele osób w krajach NATO, w tym politycy, podziwia Ukrainę, jest to, że Ukraina nie boi się Rosji. A oni się boją. Wszyscy chcieli skopać Rosji tyłek. Każdy. Ale nikt się nie odważył. My nie mieliśmy wyboru - powiedział.

Причина, чому так багато людей у ​​країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. І вони бояться. Усі хотіли накопати Росію в дупу. Усі. Але ніхто не наважився. У нас не було вибору.
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05.05.2022 01:07 Ответить
Це правда і це сумно.
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05.05.2022 01:12 Ответить
Самолеты надо поставлять, самолетам не нужна железная дорога! И нужно вооружать мощными авиабомбами и ракетами. Нужно орков пачками уничтожать с их техникой! Со всех стран Запада нужны самолеты и нужны самый мощные дроны с большой боевой нагрузкой! Вертолеты нужны - Черные ястребы, Апаче, и другие!
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05.05.2022 01:18 Ответить
самолеты это хорошо но где набрать столько льготного состава
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05.05.2022 01:29 Ответить
7 раз "нужно" в одном абзаце - это класс!
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05.05.2022 01:37 Ответить
скажу по секрету - именно он и пишет тексты обращения алексндрочива к нате
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05.05.2022 01:40 Ответить
Есть такой журналист Костас Онищенко. он греко-украинец. ведет репортажи для Греции. есть в фб и Ютубе. Я его здесь слушаю на греческом. (єто хорошо. потому что пусть и греки послушают правду) Так вот ему сегодня задавали вопрос о поставках оружия и т.д Сказал. что на данный момент 11 наших летчиков проходят ускоренное обучение. так что есть поставки. просто не обо всем говорят
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05.05.2022 02:05 Ответить
Минитмен 3 попроси с 400 кт головой. Он даст. Миллионер! (шопотом)
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05.05.2022 06:20 Ответить
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
...

То вже нарешті давайте. Скільки можна займатись говорильнею.
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05.05.2022 01:40 Ответить
ну так они и передают и это дело не быстрое - самолетами много и быстро не перевезешь это не железная дорога
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05.05.2022 01:49 Ответить
Місяць говорили про ленд ліз, нарешті конгрес проголосував, то у Байдена ніяк руки не доходять, щоб підписати.
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05.05.2022 03:47 Ответить
Боюсь ленд лиз это уже не для нынешней войны.
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05.05.2022 09:10 Ответить
Нынешняя война-она какминимум до осени. Так что будет и лендлиз. Освободить всю оккупированную часть Украины включая Донбасс и Крым-даже с избыточным количеством американского оружия всех видов и даже включая самолеты Ф16(укрлетчикам нужно 3 мес чтобы овладеть их управлением)-это дело как минимум до Нового Года. А освобождать Крым придется. Или какминимум разбомбить там ВСЮ российскую военную инфраструктуру включая и флот-иначе Парашка снова будет угрожать Украине из Крыма
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05.05.2022 10:37 Ответить
дають, і тобі звітуватись не будуть, що коли і скільки, от коли кацапи про це дізнаються, то це останнє, що вони в своєму жілюгідному існуванні дізнаються, і не факт, що встигають усвідомити.
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05.05.2022 11:18 Ответить
А ЯК ПО ДРУГОМУ !?)
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05.05.2022 02:39 Ответить
Треба ракети поставлять..
минуя усяку логістику по воздуху:
з кораблів флоту США прямо на Чонгар,кримський міст та севастополь..
Севастополь треба вщент знищіти и бухти засипатибудівельним сміттям
щоби більше ніколи там не боло ніяких воєнних баз
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05.05.2022 06:27 Ответить
Крымский канал засыпать к епеням строительным мусором из разрушенных домов Мариуполя.даже при освобождении Крыма развивать сельское хозяйство не стоит.вызженная земля,понаехавшие кацапы должны страдать и ********* на росию иначе через 30-50-100 лет все повториться.крымским татарам отдать все южное побережье за их страдания.
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05.05.2022 11:47 Ответить
Зброю американці передають по "підземному тунелю", який прорили українці від Польші до Києва
Викопали Чорне море, то що якийсь тунель прорити
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05.05.2022 09:08 Ответить
Парашка не понимает что при такой протяженной граници Украины с ЕС-физически невозможно заблокировать все ЖД и автодороги. Ну и даже разршенную в одном месте ЖД или Автодорогу-их восстановить делоо пары дней. Ну и у Парашки нет столько высокоточных ракет дальнего радиуса чтобы каждый день делать массированные удары и тем самым чтобы ремонт поврежденных участков не успевал иза разрушениями. Даже разрушения мостов никчему не приведет-ВСУ умеют наводить даже ЖД понтонную переправу!
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05.05.2022 10:33 Ответить
Поставлять ракеты США может своим ходом. Пришлите пожалуйстав штук 10 по Севастопольским бухтам и по бкхте Новороссийска!. а так-же по аэропорту Мозыря и по ЖД узлам Рашки и Беларашки
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05.05.2022 10:38 Ответить
 
 