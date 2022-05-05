Россия хочет повредить инфраструктуру, но США могут передавать оружие Украине, - Пентагон
Во время серии ракетных ударов по территории Украины войска РФ пытались поразить критически важную инфраструктуру, но США по-прежнему могут передавать военную помощь.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.
Кирби подчеркнул, что войска РФ "пытались поразить то, что, по нашему мнению, критически важная инфраструктура на западе" Украины, включая источники электроэнергии и транспортные узлы.
Спикер подчеркнул — несмотря на эти удары США по-прежнему могут "направлять" военную помощь в регион, включая "системы вооружения" и другие ресурсы.
США знают, что оружие и другие ресурсы все еще поступают в Украину, "поскольку мы разговариваем с украинцами каждый божий день", добавил Кирби.
Во время ракетного удара по Львову обломок российской ракеты попал в автомобиль патрульных полицейских.
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Причина, чому так багато людей у країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. І вони бояться. Усі хотіли накопати Росію в дупу. Усі. Але ніхто не наважився. У нас не було вибору.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
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То вже нарешті давайте. Скільки можна займатись говорильнею.
минуя усяку логістику по воздуху:
з кораблів флоту США прямо на Чонгар,кримський міст та севастополь..
Севастополь треба вщент знищіти и бухти засипатибудівельним сміттям
щоби більше ніколи там не боло ніяких воєнних баз
Викопали Чорне море, то що якийсь тунель прорити