От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей, - исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Бизли
Исполнительный директор World Food Program Дэвид Бризли заявил, что судьба миллиардов людей во всем мире зависит от украинского продовольствия.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил в твиттере.
Он отметил: "Продовольствие должно входить и выходить из Украины. Порты должны снова открыться. На кону поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас заканчивается время — этого требует мир".
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+27 Maxim Ak-Murza
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+17 Сергей Тарасов #110107
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Бо усе, що ООН пов"язанне це суцільна проституція й угоджання дикунам через змушення більш цивілізованних країн йти на поступки терористам , загарбникам и геноцидникам ...
Вони давлять на тих , с ким легше домовитися . Й які по природі своїй не сдібні вбивати тих хто їх не підтримує ...
Й головне тут забули додати , що крім України йще й ********** головний виробник зерна .
Й це нікого не ібе , що то зерно в РФ виробляють на 50% теж українці (черноземмя : Белгород, Новочеркаськ , Курск , Воронеж , Ростов , Кубань (червоний грунт) й Ставропілля ) . Факт , що ця контора дуже зацікавленна в миру за будь яких умов .
А це можливо виключно , якщо змусити Україну виконувати забаганки ***** , бо ***** для їх недоговороздібний шизойд . Та йще садист -- йому в кайф чути , що він цілий міліард змусить страждати . А наш Вова виглядає доброю людиной !!!
А кто же КОРМИЛИЦУ МИРА не брал в ЕС И НАТО, чтобы обезопасить мир от голода ? Или скупить землю украинцев для Ротшильдов и Рокфеллеров было целью . А украинцев - геть с украинской земли . ?Китайцев собирались нагнать для работы ???
Думаю , чтоэтот вопрос надо закрыть мораторием на 10 лет
Це тільки у Адама Сміта й Девіда Рікардо був дикий ринок як ідеал . Тоді , в ті часи 1% володів 99% усіх ресурсів й більшість не доживала до 50 років .
Саме соціалізація суспільства , а не дикий ринок зробив ********* західний світ . Де доля державного регулювання з кожним десятиріччам збільшується . Й саме закони зорієтованні на ідеї Джона Кейса зробила революцію виробництва , коли переорієтація на простих покупців ширпотреба замість замовлення "елітного товару" відкрила можливості надприбутків .
Саме суспільне зусилля Кейса (як радника урядів) з одного боку , а з іншого провспілок и соціал-демократів вивело концепт того , що зменьшення різниці між бідними й богатими збільшує на порядок в тому числі товрооборот . тобто прибутки великого капіталу . Причому на Рузвельта було кілька замахів на грунті того , що він нібито "зрадив" своєму класу "господарів життя" . Тоді немало богатіїв мислило приблизно так як Коломойський й Фірташ , мовляв нехай в мене буде всього один міліард , але я за рахунок зв"язків й монополізму буду перфектом серед моря злиднів . Й не потрібні нам ваші десятки міліардів , якщо ці злидні раптом почнуть заробляти на авто й холодильник замість 12-14 годин 6 раз на тиждень на тарілку супа й я їх кожен день можу звільнити . Бо це справжній закон ринку без вашого соціалізму ...
Але Україна завжди компенсувала шантажистів з Кремля й давала країнам покупцям лаг цін й можливостєй й певну конкуренцію .
Для цієї програми від ООН уся війна й тим більш можливость загарблення України Московією є "жахливий сон" ...
Але н"юанс в у тому поляає , що ООН це організація більшості , тобто країн третього світу . Багато слабкий країн простіше кажучи . Які звикли к "закону сили" . Тобто на місті України вони б підняли б руки в перший день агрессії .
Й саме тому зацікавленні в найбільш компромісному варіанту закінченні війни , де цільш цівілізованна й більш людяна країна повина поступитися неодертальцю на танках й "Ескандерах" ...
Типова психологія будь якого слабака й боягуза !
А хтось із цих країн визнав Голодомор - геноцидом?
А я скажу хто: країни Північної та Південної Америки, Австралія та з десяток країн ЄС, здебільшого наших сусідів. Все.
Африка, Азія, Близький Схід - всім нас"рати.
Так що - хай йдуть нах"уй зі своїми дешевими спекуляціями "про голод" і про "мільярди людей". Хочете хліба - вводьте проти Росії якнайжорсткіші санкції. Швидше введете - швидше буде вам хліб.
Вже росіска нафта і газ не такі важливі?
Українські харчі важливішими виявились
Це все, що ви в ООН можете робити.