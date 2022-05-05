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От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей, - исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Бизли

зерно

Исполнительный директор World Food Program Дэвид Бризли заявил, что судьба миллиардов людей во всем мире зависит от украинского продовольствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил в твиттере.

Он отметил: "Продовольствие должно входить и выходить из Украины. Порты должны снова открыться. На кону поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас заканчивается время — этого требует мир".

Также читайте: Украина и Британия могут обеспечить миру продовольственную безопасность, – Свириденко

Автор: 

ООН (4186) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+27
Ну теперь цивилизованный Мир прочухал, наконец-то, шо Украина - это не какая-то неизвестная страна где-то в Восточной Европе, а самая шо ни на есть Мировая Кормилица?
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05.05.2022 03:12
+17
Вашу пайку з'їли пацюки - вірніше кацапи , всі питання до них
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05.05.2022 03:46
+15
Блд, ДО СЛЕЗ !!!

А кто же КОРМИЛИЦУ МИРА не брал в ЕС И НАТО, чтобы обезопасить мир от голода ? Или скупить землю украинцев для Ротшильдов и Рокфеллеров было целью . А украинцев - геть с украинской земли . ?Китайцев собирались нагнать для работы ???
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05.05.2022 04:05
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Ну теперь цивилизованный Мир прочухал, наконец-то, шо Украина - это не какая-то неизвестная страна где-то в Восточной Европе, а самая шо ни на есть Мировая Кормилица?
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05.05.2022 03:12 Ответить
Я б так не відносився оптимістично до подібних заяв ...
Бо усе, що ООН пов"язанне це суцільна проституція й угоджання дикунам через змушення більш цивілізованних країн йти на поступки терористам , загарбникам и геноцидникам ...
Вони давлять на тих , с ким легше домовитися . Й які по природі своїй не сдібні вбивати тих хто їх не підтримує ...
Й головне тут забули додати , що крім України йще й ********** головний виробник зерна .
Й це нікого не ібе , що то зерно в РФ виробляють на 50% теж українці (черноземмя : Белгород, Новочеркаськ , Курск , Воронеж , Ростов , Кубань (червоний грунт) й Ставропілля ) . Факт , що ця контора дуже зацікавленна в миру за будь яких умов .
А це можливо виключно , якщо змусити Україну виконувати забаганки ***** , бо ***** для їх недоговороздібний шизойд . Та йще садист -- йому в кайф чути , що він цілий міліард змусить страждати . А наш Вова виглядає доброю людиной !!!
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05.05.2022 06:40 Ответить
А наш Вова виглядає доброю людиной !! Ти так більше не сміши, невдалий гумор, воно вже досміялося до війни та захопленого півдня по доброті.
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05.05.2022 09:40 Ответить
Флот Турції поставити або штатів коридором і хай тільки рипнуться.Але цього не буде світ як завжди трусливий а діпломати язики триметрові і без толку.
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05.05.2022 03:15 Ответить
Bla-bla-bla...
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05.05.2022 03:34 Ответить
Час цьому мільярду зробити щось, аби не голодувати. Наприклад, відкрити другий фронт у Далекосхідній Народній Республіці. А ні - то ні. Проблеми терпіл нікого не хвилюють.
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05.05.2022 03:38 Ответить
Прошу передати це повідомлення расисту гебрейєсусу - шоб йому пусто було - і такому ж расисту у Ватикані.
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05.05.2022 03:42 Ответить
Вашу пайку з'їли пацюки - вірніше кацапи , всі питання до них
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05.05.2022 03:46 Ответить
А может всех в сад, пока в Украине война?
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05.05.2022 03:48 Ответить
Украина всем должна... А шо этот чинуша сделал для Украины? Его Мариуполь никак не беспокоит?
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05.05.2022 03:50 Ответить
Блд, ДО СЛЕЗ !!!

А кто же КОРМИЛИЦУ МИРА не брал в ЕС И НАТО, чтобы обезопасить мир от голода ? Или скупить землю украинцев для Ротшильдов и Рокфеллеров было целью . А украинцев - геть с украинской земли . ?Китайцев собирались нагнать для работы ???
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05.05.2022 04:05 Ответить
Кстати , то жгучеее упорство зелёных с некачественным законом о продаже земли тоже вызывает вопросы .
Думаю , чтоэтот вопрос надо закрыть мораторием на 10 лет
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05.05.2022 04:10 Ответить
Згiдна з вами. Як вони підло приймали цей закон про землю, вночі, коли не було повного кворуму депутатів. Зеленський натиснув на них і прийняли цей закон, коли люди сиділи вдома через ковід, не дозволялося нікому вийти з квартири, підло прийняли цей закон, такий же ігровий закон (казино), тютюновий і так далі. Партія Вороги народу непогано збагатилася.
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05.05.2022 06:05 Ответить
Думаю вопрос с продажей каартир ,домов тоже нужно закрить. Лет на 20. Какое ви имеете отношение к земле , что заработал селянин пахая лет 50 почти даром на колхози ? В то время кпк в городах приаатизировали квартири и продают. Не сунтесь , где ничего не соображаете. Или может еще и паспорта заберем у селян , чтлби не посмели виехать даже ?
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05.05.2022 07:04 Ответить
Якщо б квартири продавалися не на квадратні метри , а хоча б на долі гектару , то можливо б було й ринок квартир обмежувати . До речі , найбільш розвинуті країни (тобто де різниця між багатими й бідними не більше 100 разів) , там в більшості своїй й ринок квартир обмежанний . Що б не було монополій на цілі квартали .
Це тільки у Адама Сміта й Девіда Рікардо був дикий ринок як ідеал . Тоді , в ті часи 1% володів 99% усіх ресурсів й більшість не доживала до 50 років .
Саме соціалізація суспільства , а не дикий ринок зробив ********* західний світ . Де доля державного регулювання з кожним десятиріччам збільшується . Й саме закони зорієтованні на ідеї Джона Кейса зробила революцію виробництва , коли переорієтація на простих покупців ширпотреба замість замовлення "елітного товару" відкрила можливості надприбутків .
Саме суспільне зусилля Кейса (як радника урядів) з одного боку , а з іншого провспілок и соціал-демократів вивело концепт того , що зменьшення різниці між бідними й богатими збільшує на порядок в тому числі товрооборот . тобто прибутки великого капіталу . Причому на Рузвельта було кілька замахів на грунті того , що він нібито "зрадив" своєму класу "господарів життя" . Тоді немало богатіїв мислило приблизно так як Коломойський й Фірташ , мовляв нехай в мене буде всього один міліард , але я за рахунок зв"язків й монополізму буду перфектом серед моря злиднів . Й не потрібні нам ваші десятки міліардів , якщо ці злидні раптом почнуть заробляти на авто й холодильник замість 12-14 годин 6 раз на тиждень на тарілку супа й я їх кожен день можу звільнити . Бо це справжній закон ринку без вашого соціалізму ...
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05.05.2022 07:38 Ответить
Elvic Vic- щодо недопущення монополії на цілі квартали - розкажіть про це евреям хасидам в Нью-Йорку, їм належить майже увесь центр міста. США достатньо розвинута країна?
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05.05.2022 09:06 Ответить
Тут не усе просто -- другим лідером по зерновим є ********** .

Але Україна завжди компенсувала шантажистів з Кремля й давала країнам покупцям лаг цін й можливостєй й певну конкуренцію .
Для цієї програми від ООН уся війна й тим більш можливость загарблення України Московією є "жахливий сон" ...
Але н"юанс в у тому поляає , що ООН це організація більшості , тобто країн третього світу . Багато слабкий країн простіше кажучи . Які звикли к "закону сили" . Тобто на місті України вони б підняли б руки в перший день агрессії .
Й саме тому зацікавленні в найбільш компромісному варіанту закінченні війни , де цільш цівілізованна й більш людяна країна повина поступитися неодертальцю на танках й "Ескандерах" ...
Типова психологія будь якого слабака й боягуза !
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05.05.2022 07:11 Ответить
Блааа блааа блааааа, т.е. Этих ребят не волнует Буча, Мариуполь, выжженое Киевщина. Они о своей жопе беспокоятся. Но беспокоятся так, чтобы ничего не делать и только блаблабла
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05.05.2022 04:49 Ответить
про якій мільярд йде мова, Україна виробляє зернових у 7 разів більш ніж споживає, тоб то 42 млн населення множимо на 6 зайвих,- вийде 250 млн душ нагодуємо зерновими
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05.05.2022 04:59 Ответить
Потому что в странах Африки квота на одного человека значительно меньше чем у нас. Поэтому считать таким образом не корректно
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05.05.2022 08:47 Ответить
Ок, не 250 млн, а 300-350. Мене не цікавлять країни Африки. Як і їм на нас *****. Але. В Африці - найродючіші грунти. І врожай можна збирати 2-3 разів на рік (не рахуючи Сахари - але там і людей живе зовсім небагато). Голодувати там може тільки лінивий. То, може треба припинити розбещувати людей там, надаючи їм дармові харчі, і хай самі беруться до роботи й наводять в себе вдома лад? Чи вони якісь "не такі"? Не здатні? Бо виходить так, що в людей нема мотивації щось робити, бо вони "бідні-нещасні" - безпорадні? - і їм дають купу дармових харчів, а вони тільки плодяться, не хочуть працювати (чи не можуть?) і нам потім показують десь дітей в Африці, що ось подивиться, "вони голодують"? А до наших злиднів світу начхати. І коли за попереднє століття в Україні було три Голодомори - світ теж мовчав. І навіть зараз мовчить.
А хтось із цих країн визнав Голодомор - геноцидом?
А я скажу хто: країни Північної та Південної Америки, Австралія та з десяток країн ЄС, здебільшого наших сусідів. Все.
Африка, Азія, Близький Схід - всім нас"рати.
Так що - хай йдуть нах"уй зі своїми дешевими спекуляціями "про голод" і про "мільярди людей". Хочете хліба - вводьте проти Росії якнайжорсткіші санкції. Швидше введете - швидше буде вам хліб.
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05.05.2022 13:26 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC

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05.05.2022 13:29 Ответить
Потому что даже небольшой недостаток увеличит цены. Зерно пойдет туда где заплатят больше. А в многих странах северной африки и ближнего востока правительство дотирует производство дешевого хлеба. Что бы бедные слои не голодали, а их там дохера. Повышение цены на 30%, что вполне реально, значит что, миллионов 20-30 египтян например, смогут купить на 30% меньше еды. Прошлое подорожание хлеба закончилось арабской весной, которая цепной реакцией прокатилась по всему региону. Некоторые страны до сих пор еще в себя не пришли.
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05.05.2022 09:51 Ответить
То хай ворушать жопою. Чому рашка ще в радбезі? Чому не визнана державою військовим терористом? Ауууу, ООН??? 🤬
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05.05.2022 05:20 Ответить
а то друзья раши в Африке начнут друг дружку жрать
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05.05.2022 05:34 Ответить
Ще один оонівський пердун в калюжу за гроші.
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05.05.2022 05:45 Ответить
Ми стурбовані майбутньою світовою продовольчою кризою і висловлюємо глибоке занепокоєння.
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05.05.2022 06:50 Ответить
Прийміть моє дуже глибоке занепокоєння
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05.05.2022 06:59 Ответить
доля мільярдів людей у всьому світі. ? А українців скільки,загиблих і їх доля? ООН шарашкіна кантора,чому допустили до війни ?
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05.05.2022 07:15 Ответить
Якщо розумієте наслідки рашистської навали,то відкривайте другий фронт та воюйте не язиками а військами.Порти вони хочуть відкрити?А війська не хочуть прислати для знищення рашистів які влаштовують світовий голодомор?
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05.05.2022 07:32 Ответить
бізлі- ти разом з папою накормите 5 буханками весь голодаючій світ...
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05.05.2022 08:01 Ответить
Ну здохнет миллиард арабов и негров из Африки , ну Южная Америка по голодает , ну это же ничего , для дядек и тёток из ООН , это же не третья мировая . Ну экология к **********, так это ж *****, вето наложил , что можно сделать , он такой страшный ,а вдруг обидеться и денег не даст
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05.05.2022 08:15 Ответить
Нічого - наші бізнесмени не дадуть пропасти товару, швиденько все експортують
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05.05.2022 08:22 Ответить
А чим ви раніше думали?
Вже росіска нафта і газ не такі важливі?
Українські харчі важливішими виявились
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05.05.2022 08:38 Ответить
Уже можно обеспокоиться? А по хорошему я бы пока притормозил весь экспорт. Ещё не известно чем все закончиться. Самими что-то кушать надо будет в ближайший год. Проблема ещё будет и с ценами в том числе. С крупами уже проблема с маслом тоже будет. И
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05.05.2022 09:22 Ответить
Но больше всего я удивляюсь с арабов и эфиопов которые топят за рашку , они начнут голодать уже сейчас
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05.05.2022 09:41 Ответить
Могут нефть кушать например
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05.05.2022 09:44 Ответить
Відомство Кулеби мало б щодня пояснювати нащадкам творців арабських цифр, що чим більше вони викинуть на ринок нафти, тим більше залишиться в Україні непошкоджених теріторій і техніки для збору врожаю.
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05.05.2022 10:14 Ответить
не переживайте москальські чекісти все зерно вкрадуть і продадуть через ліві і підставні фірми, а бабло собі в кишеню! москальські чекісти мають столітній досвід в такому ділі, а пару мільярдів баксів зайвими не будуть....
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05.05.2022 10:36 Ответить
"Озаботься", г@ндон.

Це все, що ви в ООН можете робити.
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05.05.2022 10:43 Ответить
С *********** , не все так просто : во-первых чтобы посеять нужен семенной фонд и защита от вредителей (это все импорт ) , не ,можно и без этого , но ,но , это будет только 10-15 центнеров с гектара , во-вторых это спец . техника , компании уходят , а без них нет обслуживания и ремонта , короче Joyn Deere не поедет и ничего не уберет , ну и в -третьих ,и опять о технике , москали вымывают автомобильный парк из СХ в пользу войск орков , со скоростью её уничтожения ВСУ. Так что , нечего убирать и сеять, как то так
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05.05.2022 10:48 Ответить
 
 