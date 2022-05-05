От украинского продовольствия зависит судьба миллиардов людей, - исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Бизли

Исполнительный директор World Food Program Дэвид Бризли заявил, что судьба миллиардов людей во всем мире зависит от украинского продовольствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он заявил в твиттере.

Он отметил: "Продовольствие должно входить и выходить из Украины. Порты должны снова открыться. На кону поставлены миллионы, если не миллиарды жизней, и у нас заканчивается время — этого требует мир".

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