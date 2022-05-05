Оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей, - Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 5 мая по поводу российского вторжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в возведении Генштаба ВСУ в фейсбуке.
Начались семьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержании сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.
Одновременно враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.
На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.
На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.
Кроме того, подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, не имеют успеха.
На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.
В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.
По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в Российскую Федерацию.
Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, находящиеся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и не готовы к выполнению задач.
На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.
Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БпЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатых ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно - истребители Су-30. Информация уточняется.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - сообщили в Генштабе.
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НЕ ТУ ЧЕКАЛИ МИ ВЕСНУ
У Миколаєві проспект
Під назвою Центральний,
Перетворився на об'єкт,
Що в цей час, актуальний.
На перехрестях купа шин,
На барикади схожі...
Це перепона для машин,
І танків тут ворожих.
Там зникли білі тополя,
Що вздовж доріг зростали.
І ніби сквер цей і земля,
Й дороги ширші стали.
Ніхто не викосив траву,
Бур'ян має свободу...
Проблему мають ще нову,
Як дати місту воду?
Бо люди всі кудись ідуть,
Сумні та невеселі...
Під воду ємності несуть,
Щоб взяти для оселі.
А біля "Сотки" молоді
Буйно цвітуть каштани.
Прикрасою цих володінь
На клумбах є тюльпани.
Тролейбуси немов німі,
Такі ж, як люди, стали.
У ці страшні для міста дні,
******* ті ж квартали.
Це сонце, квіти і весна,
Дали нам зранку спокій.
Але в країні йде війна,
І ризиск смерті тут високий.
Після обіду знов приліт
Ракети в наше місто,
Посипались бетон, граніт,
По мирних б'ють навмисно.
Не ту чекали ми весну,
Не бомби і ракети...
Не страх, й сирену голосну,
А радість, сміх й банкети.
Навіщо ти прийшов до нас
З війною, сусід, дикий?
Ми зненавиділи всіх вас,
Ти - терорист великий!!!
04.05.2022 р.
Анатолій Березенський
Миколаїв
Захоплюємося вашою мужністю і хочемо, щоб ви повернулися живими.
Та про тиць ******* Геращенко менi теж сподобалось.
Проривів ліній нашої оборони немає , а це вже великий успіх . ЗСУ добре тримають удар , і це головне . Це дає змогу краще підготувати , укомплектувати і озброїти наші підрозділи , для майбутнього , масштабного контрнаступу .