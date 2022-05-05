Оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 5 мая по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в возведении Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Начались семьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержании сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

Одновременно враг провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдавии. Осуществляет перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы города Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

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На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Кроме того, подразделения противника пытаются вести наступательные действия на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, не имеют успеха.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредоточивают на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в Российскую Федерацию.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, находящиеся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов, имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и не готовы к выполнению задач.

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На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено девять воздушных целей: четыре БпЛА (два из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и три крылатых ракеты противника. Также поражены два самолета. Предварительно - истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага", - сообщили в Генштабе.