Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру Краматорска, есть пострадавшие, - мэр Гончаренко
Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.
О последствиях вражеских обстрелов на своей странице в Facebook сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно шесть раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
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