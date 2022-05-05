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Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру Краматорска, есть пострадавшие, - мэр Гончаренко

краматорськ

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.

О последствиях вражеских обстрелов на своей странице в Facebook сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно шесть раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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Краматорськ (2299) обстрел (27716)


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Хто ще хоче сказати " адин_нарот, ми_ше_братья, вайна с униатами за праваславие, вайна с натай за сруцкий мир". А як ***** в 14 брасались пад укротанки и вижигали бєндєр.
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05.05.2022 08:08 Ответить
Пора пуляти по запаребріку. Не покаране зло стверджується в своїй правоті. ЗЕ, віддай наказ.
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05.05.2022 08:10 Ответить
Нужно мстить газам колорадам.Пора жечь НПЗ,склады с горючим,склады с боеприпасами,заводы по производству оружия,аэродромы и т.д.На всей территории РФ.За гибель наших стариков и детей!!!Слава Украине!
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05.05.2022 09:52 Ответить
 
 