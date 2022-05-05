Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру Краматорска, есть пострадавшие, - мэр Гончаренко

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым районам и центру города, по предварительным данным, ранения получили шесть человек.

О последствиях вражеских обстрелов на своей странице в Facebook сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно шесть раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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