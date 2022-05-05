С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 221 ребенок, более 408 ранены, - Офис Генпрокурора
По состоянию на утро 4 мая 2022 года более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным погиб 221 ребенок, ранены более 408.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
3 мая в результате обстрела российскими оккупантами с.Большой Кут Николаевской области получила ранение 9-летняя девочка.
Во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных армией РФ на территории Киевской области, в с.Шибино обнаружено тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений из-за попадания в здание вражеского снаряда.
Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1584 учебных заведения. При этом 118 из них полностью разрушены.
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