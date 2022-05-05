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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия атакует Одессу, Херсон и Мариуполь для установления полного контроля над доступом к Черному морю, - разведка Великобритании

море,блокада,рф

Россия стремится контролировать доступ к Черному морю и нападает на Одессу, Херсону и Марипуль для этой цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Согласно сообщению, захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику нашего государства.

Россия проводит наземные операции преимущественно на востоке Украины, но наносит ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать украинцев.

Также читайте: Около 20 вражеских кораблей и подлодок находится в Черноморской операционной зоне, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19603) Великобритания (5014) Черное море (1487)


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Топ комментарии
+15
Передайте британській розвідці секретну інформацію що Херсон був окупований ще в перший день вторгнення, щоб вони більше не писали ахінею!
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05.05.2022 09:08
+13
Херсон давно окупований, Маріуполь на березі Азовського моря.

Автор бовдур. Цензор стає якимось смітником
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05.05.2022 09:16
+10
Карти злити то одне. А хто розміновував? Це ж великі території. Крім того, мали відбуватись постійні перевірки. Не могли кілька пішок розмінувати без вказівки зверху.
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05.05.2022 09:50
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Передайте британській розвідці секретну інформацію що Херсон був окупований ще в перший день вторгнення, щоб вони більше не писали ахінею!
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05.05.2022 09:08 Ответить
Тех кто слил карты минирования перешейка в Крыму частично уже выловили, остальные сбежали в Крым
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05.05.2022 09:32 Ответить
Карти злити то одне. А хто розміновував? Це ж великі території. Крім того, мали відбуватись постійні перевірки. Не могли кілька пішок розмінувати без вказівки зверху.
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05.05.2022 09:50 Ответить
херсонцы за зе проголосовали, а теперь сидят и пишут ему в комментах когда Херсон освободят, они мучаются. Причину и следствия не улавливают(((
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05.05.2022 10:06 Ответить
хуже не будет?
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05.05.2022 10:52 Ответить
Ко-ко-консєрва. Москальська.))
А чого Київ не здав? А Харків? А Чернігів?
Що, в мєтодічці цього не написано, мохнорилий?
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05.05.2022 10:57 Ответить
ракетні удари по території України -це знак відчаю рашистів..
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05.05.2022 09:11 Ответить
чуш, они с ракет начинали вторжения, и еще до того кукарекали мол зачем посылать войска если можно наносить ракетные удары
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05.05.2022 10:44 Ответить
Как они добывают такую ценную информацию? Ведь это наверняка большой риск для британских разведчиков.
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05.05.2022 09:15 Ответить
аналітична довідка, для більш повного сприйняття загальної картини. їх пишуть на підставі всіх наявних джерел, в т.ч. і відкритих. ні один джеймс бонд (тм) не виліз з вогню в маріуполі, щоб дати до неї інформацію.
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05.05.2022 09:23 Ответить
Здарова.
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05.05.2022 09:26 Ответить
Добували й навіть з радянського табору з його залізною завісою. А ******* корумпована рашка уся у дірках.
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05.05.2022 10:05 Ответить
Це і так зрозуміло, дякуємо розвідки Британіїї звичайно, нахрена ви зомбуєте кожен день одне і теж ви повторюте ледь не щодня це,повторюете хотелкі кацапів що вони планують? те чи інше, це зрозуміло те що вони хочуть, це не цікаво нікому що вони хотять,це знищити, окупувати, депортувати, подаються новини так ніби це факт і здійсниться на 100% і ви виступаете статистами людям цікавить скільки трупів орків за добу що звільнили наскільки далеко пішли в наступ
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05.05.2022 09:15 Ответить
Жизнь в Ялте@life_in_yalta·

https://twitter.com/life_in_yalta/status/1522070248056360961 1 ч

Сегодня стартовал 71-й день позора российской армии в Украине
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05.05.2022 09:16 Ответить
Херсон давно окупований, Маріуполь на березі Азовського моря.

Автор бовдур. Цензор стає якимось смітником
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05.05.2022 09:16 Ответить
точнее цн стал пиарщиком одной персоны с кучей ботов.....
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05.05.2022 09:24 Ответить
це серйозно видається за дані розвідки?!
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05.05.2022 09:17 Ответить
Але бажання кацапів не співпадають з нашими. Звичайно що вони тут відгребуть, звичайно великими жертвами, але ми звільнимо Херсон, не віддамо Одесу і будемо боротися за Маріуполь. Цього могло і не статися якби не зрадили і не віддали південні міста.
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05.05.2022 09:21 Ответить
Значит пора начинать в Чёрном Море запланированные учения "Украина, Грузия, НАТО" с боевыми стрельбами и высадкой десанта. ЧФ РФ предложить, в целях безопасности, покинуть акваторию моря...
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05.05.2022 09:26 Ответить
О каких учениях речь если весь юг оккупирован а Одесса с моря блокирована? Ты действительно полагаешь что НАТО рискнет поплыть по минам в зону боевых действий? В чем логика если они с самого начала войны заявили, что не будут с рашкой воевать?
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05.05.2022 09:30 Ответить
Они могут установить полный контроль только над членом который проглотят, и то наверное не полный
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05.05.2022 09:30 Ответить
це стандартна сводка. Цензор опублікував тільки шапку-про стратегічні цілі операції рузге - вони не змінились.
А хто дав наказ про розмінування, то риторичне запитання. Зелена слизь пообіцяла рузге відвід військ,заборону стріляти і всю іншу чушь. Навіть в Парижі перший кукловод підтвердив зрадницьку лінію слизьняків. За це все в Омані отримали кошти. Недарма кукловод зразу ж придбав престижний мерседес і квартирку в Лондоні. А ті хто контролював виконання здриснули, бо елдачок зробить їх крайніми. Недарма Швець прямо "спросил" Єлдака-кому він служить. А він служить двом персонам - золотому тельцу і вождю лаптеногих, бо це коли горські євреї служили інтересам України. Ніколи, крім московського царя, ніколи і нікому.
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05.05.2022 09:59 Ответить
Путин ***** сдохни ****.
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05.05.2022 10:05 Ответить
І Чорне і Азовське моря є стратегічно надважливими для України! Це завжди було, є і буде очевидним всім українцям, але не ЗЕленими гнидам з їх 3 колами оборони власних задів в Києві!
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05.05.2022 10:06 Ответить
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05.05.2022 10:09 Ответить
Условная Европа и США очень долго возятся с воловьей упряжкой;

медленно грузится вооружение, еще медленнее движутся волы с поклажей к границам Украины, а в это время РФ методически уничтожает транспортную ифраструктуру, электроподстанции, нефтебазы,..

Одновременно в Кремля, наверное, достаточно времени чтобы выследить такую медленную помощь... и нанести удары...

Да и линия фронта не стоит на месте: Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря.
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05.05.2022 10:11 Ответить
Ще раз повторюся. Чого Ви всі причепилися до США і Європи? Там їх народи вибрали собі президентів, канцлерів, що вони піклувалися за них. Ви вибрали "Я не втік", то й запитуйте в нього де та зброя, щоб зупинити ворога. На всяк випадок хай вам дасть інструкцію, як за допомогою дорогого асфальту збивати літакаи, ракети і топити кораблі. І більше не переключайте рішення нашого бездарі і не ставте це у вину США.
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05.05.2022 10:26 Ответить
А в яке море виходять торгові судна з Азовського моря?
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05.05.2022 10:27 Ответить
Какая разница
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05.05.2022 11:03 Ответить
я написяв лужу ну и статейки(
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05.05.2022 10:34 Ответить
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05.05.2022 10:35 Ответить
Держава, яка мала велику прибережну територію, заводи, порти, санаторії, готелі - за 30 років все це просрала! Спасибi мудрому нарiду!
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05.05.2022 11:10 Ответить
 
 