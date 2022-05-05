Россия атакует Одессу, Херсон и Мариуполь для установления полного контроля над доступом к Черному морю, - разведка Великобритании
Россия стремится контролировать доступ к Черному морю и нападает на Одессу, Херсону и Марипуль для этой цели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Согласно сообщению, захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику нашего государства.
Россия проводит наземные операции преимущественно на востоке Украины, но наносит ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать украинцев.
Топ комментарии
+15 джонни браво
показать весь комментарий05.05.2022 09:08 Ссылка
+13 Дмитро Херсон
показать весь комментарий05.05.2022 09:16 Ссылка
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий05.05.2022 09:50 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чого Київ не здав? А Харків? А Чернігів?
Що, в мєтодічці цього не написано, мохнорилий?
https://twitter.com/life_in_yalta/status/1522070248056360961 1 ч
Сегодня стартовал 71-й день позора российской армии в Украине
Автор бовдур. Цензор стає якимось смітником
А хто дав наказ про розмінування, то риторичне запитання. Зелена слизь пообіцяла рузге відвід військ,заборону стріляти і всю іншу чушь. Навіть в Парижі перший кукловод підтвердив зрадницьку лінію слизьняків. За це все в Омані отримали кошти. Недарма кукловод зразу ж придбав престижний мерседес і квартирку в Лондоні. А ті хто контролював виконання здриснули, бо елдачок зробить їх крайніми. Недарма Швець прямо "спросил" Єлдака-кому він служить. А він служить двом персонам - золотому тельцу і вождю лаптеногих, бо це коли горські євреї служили інтересам України. Ніколи, крім московського царя, ніколи і нікому.
медленно грузится вооружение, еще медленнее движутся волы с поклажей к границам Украины, а в это время РФ методически уничтожает транспортную ифраструктуру, электроподстанции, нефтебазы,..
Одновременно в Кремля, наверное, достаточно времени чтобы выследить такую медленную помощь... и нанести удары...
Да и линия фронта не стоит на месте: Росія атакує Одесу, Херсон та Маріуполь для встановлення повного контролю над доступом до Чорного моря.