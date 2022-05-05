Россия атакует Одессу, Херсон и Мариуполь для установления полного контроля над доступом к Черному морю, - разведка Великобритании

Россия стремится контролировать доступ к Черному морю и нападает на Одессу, Херсону и Марипуль для этой цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Согласно сообщению, захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику нашего государства.

Россия проводит наземные операции преимущественно на востоке Украины, но наносит ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать украинцев.

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