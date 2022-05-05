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Новости Агрессия России против Украины Война
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Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай. ФОТО

область,луганська

Всего на Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага. Но враг продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру и обстреливать мирное население.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Вчера рашисты хотели приблизиться к областному центру. Россияне наступали на Воеводовку, что неподалеку от Северодонецка, успеха не имели. На Попаснянском направлении враг пытался захватить Орехово, но Наши защитники атаку отбили, населенный пункт с украинским флагом. Горская громада, Лисичанск и Северодонецк. По последнему также били из авиации. Можем констатировать еще большее обострение ситуации, рашисты значительно усилили обстрелы. Мы потеряли пять мирных, погибших от осколочных ранений", - говорится в сообщении.

Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай 01
Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай 02

Відомо, що руйнація житлового фонду області з кожним днем зростає, внаслідок обстрілів обвалюються та палають все більше саме житлових будинків.


Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай 03
Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай 04

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"То есть прицельный огонь ведется исключительно по мирному населению. В Горском повреждено не менее восьми домов – цифра не окончательная, дома до сих пор горят, гасить в условиях плотного обстрела невозможно; и около 15 разрушений жилых домов в Камышевасе, Лисичанске, Новодружеске и Северодонецке", - отмечает Сергей Гайдай.

Автор: 

обстрел (27716) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+14
прочитала на украинской правде репортаж про оккупированную Волноваху и поселки рядом, очень тягостный..., абсолютно аморфное население - это не наша война, лишь бы был мир, какая разница какие флаги, гуманитарку дают, детей будут учить, взрослых лечить - это прекрасно..., ничего, что все разрушено, все отстроят...., хотят в рашку, потому что днр - это не совсем настоящее..., неграждане с выпотрошенными русской пропагандой мозгами..., правильно написал какой-то комментатор под статьей - пока любители русского мира есть в Украине, до тех пор рашка и будет сюда ломиться...
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05.05.2022 09:45
+12
тв тарелки по которым смотрели ********* и помета
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05.05.2022 09:32
+6
Їх накачують наркотою і вони лізуть і лізуть.
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05.05.2022 09:31
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Їх накачують наркотою і вони лізуть і лізуть.
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05.05.2022 09:31 Ответить
тв тарелки по которым смотрели ********* и помета
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05.05.2022 09:32 Ответить
Сволота кацапська поспішає на той світ , бо там пуцька їм обіцяє рай 😠
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05.05.2022 09:44 Ответить
прочитала на украинской правде репортаж про оккупированную Волноваху и поселки рядом, очень тягостный..., абсолютно аморфное население - это не наша война, лишь бы был мир, какая разница какие флаги, гуманитарку дают, детей будут учить, взрослых лечить - это прекрасно..., ничего, что все разрушено, все отстроят...., хотят в рашку, потому что днр - это не совсем настоящее..., неграждане с выпотрошенными русской пропагандой мозгами..., правильно написал какой-то комментатор под статьей - пока любители русского мира есть в Украине, до тех пор рашка и будет сюда ломиться...
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05.05.2022 09:45 Ответить
Волноваха сопротивлялась по крайней мере, а Херсон и много городов юга без боя вместе с жителями на блюдечке приподнесли русне. Вот и почитайте теперь интервью оттуда, где казачьи полки уже сформировали из местных коллаборантов и тд
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05.05.2022 10:56 Ответить
Один кондиционер , зато аж четыре тарелки , конечно же для Украинских каналов **** , наши люди
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05.05.2022 09:49 Ответить
и что тут удивительного? классический змей горыныч 4W-4,8E-13E
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05.05.2022 14:06 Ответить
А легковушку кто-то на запчасти уже разобрал((
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05.05.2022 09:52 Ответить
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05.05.2022 10:03 Ответить
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам.
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05.05.2022 10:30 Ответить
за цих любителів рускава міра, які навіть зараз, під рашистськими обстрілами, мріють про расєю, вимушені гинути справжні українські воїни.
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05.05.2022 10:35 Ответить
Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

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05.05.2022 11:06 Ответить
зеленский плюет на законы? Тоже мне новость. Он с первого дня сразу после инаугурации начал нарушать законы, ради Андрея Богдана даже переименовал администрацию президента в ОПу.
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05.05.2022 11:47 Ответить
Якщо Таран- посол в Словенії, то Хомчак має представляти Україну в НАТО, а загалом ці зелені "петрушки" з@*****!!
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05.05.2022 12:31 Ответить
 
 