Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай. ФОТО

Всего на Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага. Но враг продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру и обстреливать мирное население.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Вчера рашисты хотели приблизиться к областному центру. Россияне наступали на Воеводовку, что неподалеку от Северодонецка, успеха не имели. На Попаснянском направлении враг пытался захватить Орехово, но Наши защитники атаку отбили, населенный пункт с украинским флагом. Горская громада, Лисичанск и Северодонецк. По последнему также били из авиации. Можем констатировать еще большее обострение ситуации, рашисты значительно усилили обстрелы. Мы потеряли пять мирных, погибших от осколочных ранений", - говорится в сообщении.





Відомо, що руйнація житлового фонду області з кожним днем зростає, внаслідок обстрілів обвалюються та палають все більше саме житлових будинків.







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"То есть прицельный огонь ведется исключительно по мирному населению. В Горском повреждено не менее восьми домов – цифра не окончательная, дома до сих пор горят, гасить в условиях плотного обстрела невозможно; и около 15 разрушений жилых домов в Камышевасе, Лисичанске, Новодружеске и Северодонецке", - отмечает Сергей Гайдай.