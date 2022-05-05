Наступление орков на Воеводовку и Орехово на Луганщине провалились, - Гайдай. ФОТО
Всего на Донбассе за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники врага. Но враг продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру и обстреливать мирное население.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Вчера рашисты хотели приблизиться к областному центру. Россияне наступали на Воеводовку, что неподалеку от Северодонецка, успеха не имели. На Попаснянском направлении враг пытался захватить Орехово, но Наши защитники атаку отбили, населенный пункт с украинским флагом. Горская громада, Лисичанск и Северодонецк. По последнему также били из авиации. Можем констатировать еще большее обострение ситуации, рашисты значительно усилили обстрелы. Мы потеряли пять мирных, погибших от осколочных ранений", - говорится в сообщении.
Відомо, що руйнація житлового фонду області з кожним днем зростає, внаслідок обстрілів обвалюються та палають все більше саме житлових будинків.
"То есть прицельный огонь ведется исключительно по мирному населению. В Горском повреждено не менее восьми домов – цифра не окончательная, дома до сих пор горят, гасить в условиях плотного обстрела невозможно; и около 15 разрушений жилых домов в Камышевасе, Лисичанске, Новодружеске и Северодонецке", - отмечает Сергей Гайдай.
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И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.
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