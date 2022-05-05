Российские оккупанты хотят переодеть в форму ВСУ почти 2 тыс. мариупольцев, которых они держат в фильтрационной тюрьме, для "парада пленных", - советник мэра Андрющенко
В Мариуполе российские оккупанты планируют почти 2 тысячи мужчин, которых они держат в так называемой фильтрационной тюрьме, переодеть в украинскую форму и привлечь к проведению "парада пленных" 9 мая.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Имеем информацию, что на сегодняшний день почти 2 тысячи мужчин удерживают в фильтрационной тюрьме. Этот поселки Безымянный и Казацкий. Они были вывезены из Мариуполя почти 4 недели назад.
Этих мужчин удерживают и говорят, что их переоденут в украинскую форму и привлекут к так называемому "параду пленных" в Мариуполе, потому что настоящих пленных у них не хватает. Это будет гротескная массовка для создания очередной пропагандистской картинки", - рассказал Андрющенко.
Андрющенко добавил, что подготовка оккупантов к празднованию дня Победы в Мариуполе продолжается. В частности, 4 мая в городе были даже кураторы по Мариуполю от России – заместитель администрации президента РФ и генеральный секретарь "Единой России".
Советник мэра добавил, что они "установили даже чучело женщины с флагом", то есть "подготовка к этому мракобесию" продолжается.
В частности, в центре города, где готовится "парад на костях мариупольцев", работает тяжелая техника из России, которая разбирает завалы. Также к разбору завалов привлекли большое количество жителей, которых заставили работать за еду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не надо уподобляться рашкофашистам
Фашисты они и есть фашисты. Их надо не наказывать, а истреблять.
Про ваши претензии к Израилю, то сначала сами для себя поймите что вы хотели до меня донести, а уже после этого я попытаюсь вам ответить.
Украине сейчас жизненно необходима хорошая репутация в мире.
Реакция Запада на парад пленных: https://www.bbc.com/russian/international/2014/08/140824_ukraine_donetsk_parade_hrw_condemn
Знаете сколько было организовано эвакуационных автобусов из Мариуполя в период с 24 февраля по 2 марта, когда город не был окружен? Ну вы догадываетесь. Про то как власть сделала все чтобы позволить окружить Мариуполь можно почитать даже у Бутусова в блогах (когда Азову запретили выдвигаться на Бердянск и атаковать русню чтобы избежать оперативного окружения Мариуполя)
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".
Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо.
Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації.
Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя.
Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?
Отличная будет картинка для цивилизованного мира!