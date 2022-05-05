Российские оккупанты хотят переодеть в форму ВСУ почти 2 тыс. мариупольцев, которых они держат в фильтрационной тюрьме, для "парада пленных", - советник мэра Андрющенко

В Мариуполе российские оккупанты планируют почти 2 тысячи мужчин, которых они держат в так называемой фильтрационной тюрьме, переодеть в украинскую форму и привлечь к проведению "парада пленных" 9 мая.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире национального марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Имеем информацию, что на сегодняшний день почти 2 тысячи мужчин удерживают в фильтрационной тюрьме. Этот поселки Безымянный и Казацкий. Они были вывезены из Мариуполя почти 4 недели назад.

Этих мужчин удерживают и говорят, что их переоденут в украинскую форму и привлекут к так называемому "параду пленных" в Мариуполе, потому что настоящих пленных у них не хватает. Это будет гротескная массовка для создания очередной пропагандистской картинки", - рассказал Андрющенко.

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Андрющенко добавил, что подготовка оккупантов к празднованию дня Победы в Мариуполе продолжается. В частности, 4 мая в городе были даже кураторы по Мариуполю от России – заместитель администрации президента РФ и генеральный секретарь "Единой России".

Советник мэра добавил, что они "установили даже чучело женщины с флагом", то есть "подготовка к этому мракобесию" продолжается.

В частности, в центре города, где готовится "парад на костях мариупольцев", работает тяжелая техника из России, которая разбирает завалы. Также к разбору завалов привлекли большое количество жителей, которых заставили работать за еду.