В течение 5 мая из Энергодара можно эвакуироваться собственным транспортом, - мэр

В течение 5 мая из Энергодара в Запорожье и обратно можно проехать собственным транспортом.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"5 мая на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье через Васильевку - Каменское и в обратном направлении есть возможность проехать", - отметил он.

В случае изменения ситуации на линии столкновения, движение по этим направлениям могут ограничить.

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