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Надеемся, Венгрия будет способствовать введению эмбарго на российскую нефть, - спикер МИД Николенко

нафта

Министерство иностранных дел Украины надеется, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в частности, в части введения эмбарго по нефти РФ и предоставлению Украине военной помощи.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи", - сказал Николенко.

Он отметил, что Россия ударила ракетами по Закарпатью – украинскому региону, граничащему с Венгрией и на территории которого проживает крупная венгерская громада Украины. По словам спикера, это очередное свидетельство того, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште.

"Ракетные обстрелы не оставляют сомнений: российское зло можно преодолеть только совместными усилиями. Не стоит надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России. Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него не существует партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств", - добавил он.

Николенко напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии.

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"Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе. Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать те ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время, Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Предоставив помощь в том, чтобы остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность", - подчеркнул он.

Автор: 

Венгрия (2001) МИД (6993) нефть (1930) эмбарго (226) Николенко Олег (301)


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Теоритично - слони вміють лазити по деревах...
Ага...
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05.05.2022 10:38 Ответить
Не сприятиме. А Ніколенко ще б сльозу гірку пустив, вмовляючи мадьярських посібників рашизму. Навіть з Німеччиною суворіше спілкуються,ніж з цими опущеними ********.
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05.05.2022 10:40 Ответить
У Органа є сподівання, що Х-ло не кине
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05.05.2022 10:44 Ответить
Венгры забыли как их чморили в 1956
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05.05.2022 10:53 Ответить
Венгры сидя за пазухой Евросоюза, можно безопасно разглядывать маньяка, но не очень зовите ***********, а то придёт вас защищать.
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05.05.2022 11:45 Ответить
У нас є МЗС?Навіть так?Супер"Бо вже нудить від оп та зама його голови-жовкви!
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05.05.2022 12:07 Ответить
МЗС Польщі занепокоєне заявами Папи Франциска(Ватікан) про війну в Україні.
Так нещодавні слова Папи дипломати Польщі сприйняли їз великим здивуванням.За їх словами досі у нього були великі проблеми з прямим визначенням агресора,але в інтерв'ю італійській пресі він заявив ,що то саме НАТО гавкає на росію і Альянс міг спровокував москву на напад.
Джерело: https://www.rmf24.pl/ RMF24
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05.05.2022 12:24 Ответить
не надейтесь не введут.они ******** и друзья кацапов!
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05.05.2022 12:38 Ответить
Сподіваємось, що Зеленський не вмикатиме дурня і до поможе Угорщині з ембарго, піднявши тариф за транзит нафти для Угорщини нафтопроводом "дружба" разів у десять.
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05.05.2022 12:39 Ответить
 
 