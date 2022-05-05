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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двум военным РФ, истязавшим и ограбившим жителей Бучанского района, заочно сообщено о подозрении

буча

Двум служащим полка особого назначения г. Ангарск РФ - уроженцам Бурятии - инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в с. Бузова Бучанского района Киевской области, подозреваемые жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети. Вместе с другими военнослужащими ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия", - говорится в сообщении.

После издевательств и угроз завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим.

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Отмечается, что решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Автор: 

армия РФ (19603) Нацполиция (16552) Буча (460) военные преступления (1449)


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Топ комментарии
+12
Як індіанців помилково назвали на честь Індії, також і расєян - на честь Русі.
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05.05.2022 10:33
+8
В ЦІЄЇ СВИНОРИЛОЇ НЕЧИСИТІ ОЛЕНІ ПРИПАРКОВАНІ БІЛЯ ХАЛУПИ В БУРЯТІІ.НІ АВТО,НІ СКОВОРІДКИ ВОНО В СВОЄМУ ЖИТТІ НЕ БАЧИЛО.ОХ І ОЛЕНІ БЛ.....ТЬ!!!!
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05.05.2022 10:41
+7
Йо-майо... Це ж Кім Чен Ин і Ко...
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05.05.2022 10:36
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НИКОГДА НЕ УВАЖАЛ УЗКОГЛАЗЫХ ПРЕPИРАЮ МУСУЛЬМАН НЕ ВЕРЮ Я ИМ/// ОНИ ВСЕГДА СПОСОБНЫ ВСТАВИТЬ ТЕБЕ НОЖ В СПИНУ.... КИТАЕШКИ ВООБЩЕ ПОЗА ВСЯКИМ ДОВЕРИЕМ АПРИОРИ.... арабы и прочая также не вызывает уважения и доверия.. такое же недоверие к выходцам из Индии... где то играет роль агрессивность и ментальность установки ихняя мораль-- которая для нас есть извращение.... а для них норма... где то вера религия или все вместе.... я не расист просто по жизни не сталкивался из перечисленных с порядочными -самое мягкое -слово негодяи.. а тут в войне раскрылись.... кто то написал на ветке соцсетей был там в Бурятии говорит это просто БЕЗДНА ИЗ БЕЗДН газ в балонах все загажено всю жизнь проживают буряты без понятия канализация- гигиена.. и вот эти дикие племена орда пришла воевать.. и убивать им убить не своего- как муху тапкой прихлопнуть... и вообще много там в тундре тайге пропадает народу поехал и пропал и все местные начальник не понимай я такая не видел я такая... дебилов включают... они очень сильно буряты и все кто по границе с Китаем переспали с китаешками и перемешались это давно не Россия она заканчивается за третьим кольцом МКАД... все остальное это ОРДЫНЦЫ МОРДОР ДА ВСЕ ЧТО УГОДНО.... НО НЕ РОССИЯ НЕ СЛАВЯНСКОЕ И ЧУЖДОЕ И ВРАЖДЕБНОЕ НАМ.... россияне также просто душечка в форме нацистов переплюнули уже их по многим статьям... лично мне пришлось под Одессой пожить 13 лет с типа россиянами из Братска Иркутская область... им выделили под Одессой участок они построили ЖСК дома 4 этажки так вот это просто ужас какой то воры подонки твари смотрят на тебя из под лоба и злоба и злость к тебе и ненависть напоминаешь им что тут Украина они зубы скалят.. причём уже старичье одно пенсионэры пионэры... а младежь это что то с чем то тупые недоразвитые но ГОНОРУ ого го нам одесситам такого и не снилось... высокомерие ... надменность убеждение в себе как нации высшей... а на проверку ничтожество воришки и конченные негодяи... был председатель ЖСК кооператива старый пердун коммуняка так шустро так обнес ЖСК с десяток товарных вагонов пропало с трубами стройматериалами дома строились из их конструкций.. попытался рота открыть а как запахло уголовным делом сразу проклиная украинцев и Украину сбежал в свой Братск... не р***** тут не ПУТИН ВИНОВАТ И ВЛАСТЬ ОНИ ВСЕ 100% соучастники Путина Путин лишь озвучил мнение и желание миллионов россиян типа...
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05.05.2022 11:22 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! БУРЯТЫ НЕ МУСУЛЬМАНЕ! ОНИ БУДДИСТЫ! НЕ НАДО СТАНОВИТСЯ СО СВОИМИ ОСКОРБЛЕНИЯМИ ПОХОЖИМ
НА РАШУ. . УЗКОГЛАЗЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО БУРЯТЫ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АЗИАТЫ. НА СТОРОНЕ ОККУПАНТА ВОЮЮТ НЕ ТОЛЬКО РУССКИЕ ТАМ И УКРАИНЦЫ ЕСТЬ. ТАТАРЫ.КАЗАХИ .БАШКИРЫ.УДМУРТЫ.БУРЯТЫ. КАЛМЫКИ.БЕЛОРУСЫ. ЗОМБИРОВАННЫЕ. ПОЭТОМУ
НЕ НАДО ПРО ВСЮ АЗИЮ. ДУМАЮ И ПОНИМАЮ ЧТО ТЯЖЕЛО ВАМ УКРАИНЦАМ.ВЕСЬ МИР С ВАМИ И ЖЕЛАЕТ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД АГРЕССОРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!.
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05.05.2022 11:45 Ответить
у нас тоже есть свои ******
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05.05.2022 13:10 Ответить
если вспомнить что ты писал ранее о евреях,
то ты просто нацист и по тебе плачет Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии...,
а на бытовом уровне ты просто быдло и ничем не отличаешься от кацапья!
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05.05.2022 13:08 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ ! ТАКИЕ ЖЕ БУРЯТЫ ОДКБ ПРИЛЕТАЛИ В АЛМАТЫ УБИВАТЬ МИТИНГУЮЩИХ
КАЗАХОВ. НЕКОТОРЫЕ из ЭТИХ ДЕСАНТНИКОВ ОДКБ УЖЕ 200-е БЛАГОДАРЯ ЗСУ. .СЛАВА ЗСУ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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05.05.2022 15:08 Ответить
Як індіанців помилково назвали на честь Індії, також і расєян - на честь Русі.
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05.05.2022 10:33 Ответить
Йо-майо... Це ж Кім Чен Ин і Ко...
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05.05.2022 10:36 Ответить
не это винни-пух с пятачком
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05.05.2022 11:37 Ответить
Поки ми не в Евросоюзі, я за те щоб ввели смертну кару для таких гандонів
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05.05.2022 10:37 Ответить
який сенс? якщо живі залишаться, то хіба знайдеш їх серед оленів?
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05.05.2022 10:38 Ответить
Буряти, доречі, буддисти: "Не вбий живе створіння і таке інше"
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05.05.2022 10:38 Ответить
Які ***** "інтелектуальні" іпала.
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05.05.2022 10:39 Ответить
А заочно можно расстрелять?
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05.05.2022 10:39 Ответить
В ЦІЄЇ СВИНОРИЛОЇ НЕЧИСИТІ ОЛЕНІ ПРИПАРКОВАНІ БІЛЯ ХАЛУПИ В БУРЯТІІ.НІ АВТО,НІ СКОВОРІДКИ ВОНО В СВОЄМУ ЖИТТІ НЕ БАЧИЛО.ОХ І ОЛЕНІ БЛ.....ТЬ!!!!
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05.05.2022 10:41 Ответить
Шкода що ці уроди не виїдуть за межі свого мухосранську ніколи, а більш за все їх просто свої й ліквідують, зроблять так , що їх ніколи й не існувало
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05.05.2022 10:41 Ответить
Україна це щит Європи від азіатів, арабів, бабізян з африки, така наша доля!
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05.05.2022 10:42 Ответить
руський-"глаз вузький"
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05.05.2022 10:42 Ответить
Потрібно цим виродкам косоглазим , очі розширити по вуха , а потім живцем прикопати !!
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05.05.2022 10:42 Ответить
На першому фото - камбала.
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05.05.2022 10:50 Ответить
Ордер на арешт Новою Поштою відправили? А взагалі навіщо нам все це? У нас у руках був цемах, був той виродок кат із ізоляції - де всі вони? А вагнергейт, забули?
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05.05.2022 10:50 Ответить
от нікому не ліньки написати комент. а ви підіть у вк, знайдіть їх самок і напишіть їм погроз і проклять, щоб їм вночі не спалось, щоб у них ноги віднялися, руки відсохли, діти інваліди вродилися, параліч їх розбив, сифіліс виїв морди. напишіть, що вже ми шаманів найняли і вже заплатили.
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05.05.2022 10:51 Ответить
Міжнародний розшук..а це сміття десь буде в ЄС чи США?
Воно окрім свого зажопинська нікуди і не їздило і не поїде
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05.05.2022 10:51 Ответить
мирные буддисты, *****...
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05.05.2022 10:53 Ответить
СУКИ ,БУДЕТЕ ГНИТЬ В СВОЕЙ БУРЯТИИ
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05.05.2022 10:55 Ответить
Всех бурятов-мужиков надо уничтожать. Чтоб больше не размножались. Земля чище станет
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05.05.2022 11:13 Ответить
Лучше вам не называться бурятами за пределами **********, сидите там в тюрьме народов.
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05.05.2022 11:41 Ответить
Так, смотришь, все на бурятов и чеченцев с башкирами свалят. А простой не косоглазый тверской Ванек аки благодетелем представится в глазам будущего суда. Все они ****** и убийцы. Вне зависимости от ширины эпа ла и узкости глаз.
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05.05.2022 11:42 Ответить
Не надо заочных судов. Никто из этих деградантов никогда за границы паРаши не попадет для ареста. Нужна операция типа "Гнев Божий" - физически все гавно кацапское ликвидировать самыми изощренными способами.
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05.05.2022 12:31 Ответить
напалмом випалити до владівостока
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05.05.2022 13:50 Ответить
 
 