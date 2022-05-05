Двум военным РФ, истязавшим и ограбившим жителей Бучанского района, заочно сообщено о подозрении
Двум служащим полка особого назначения г. Ангарск РФ - уроженцам Бурятии - инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в с. Бузова Бучанского района Киевской области, подозреваемые жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети. Вместе с другими военнослужащими ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия", - говорится в сообщении.
После издевательств и угроз завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим.
Отмечается, что решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.
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НА РАШУ. . УЗКОГЛАЗЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО БУРЯТЫ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ АЗИАТЫ. НА СТОРОНЕ ОККУПАНТА ВОЮЮТ НЕ ТОЛЬКО РУССКИЕ ТАМ И УКРАИНЦЫ ЕСТЬ. ТАТАРЫ.КАЗАХИ .БАШКИРЫ.УДМУРТЫ.БУРЯТЫ. КАЛМЫКИ.БЕЛОРУСЫ. ЗОМБИРОВАННЫЕ. ПОЭТОМУ
НЕ НАДО ПРО ВСЮ АЗИЮ. ДУМАЮ И ПОНИМАЮ ЧТО ТЯЖЕЛО ВАМ УКРАИНЦАМ.ВЕСЬ МИР С ВАМИ И ЖЕЛАЕТ ВАШЕЙ ПОБЕДЫ НАД АГРЕССОРОМ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!.
то ты просто нацист и по тебе плачет Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии...,
а на бытовом уровне ты просто быдло и ничем не отличаешься от кацапья!
КАЗАХОВ. НЕКОТОРЫЕ из ЭТИХ ДЕСАНТНИКОВ ОДКБ УЖЕ 200-е БЛАГОДАРЯ ЗСУ. .СЛАВА ЗСУ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА УКРАИНОЙ ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
Воно окрім свого зажопинська нікуди і не їздило і не поїде