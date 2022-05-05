Двум военным РФ, истязавшим и ограбившим жителей Бучанского района, заочно сообщено о подозрении

Двум служащим полка особого назначения г. Ангарск РФ - уроженцам Бурятии - инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в с. Бузова Бучанского района Киевской области, подозреваемые жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети. Вместе с другими военнослужащими ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия", - говорится в сообщении.

После издевательств и угроз завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим.

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Отмечается, что решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.