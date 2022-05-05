За минувшие сутки на территории Украины обезврежено 1 тыс. 592 боеприпасов, очищена территория площадью 396 га, - ГСЧС
В ГСЧС обнародовали оперативную информацию о работе пиротехнических подразделений ГСЧС на территории страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
"В течение суток пиротехники ГСЧС привлекались 194 раза, обезврежено 1 тыс. 592 боеприпасов. Очищена территория площадью 396 га", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что с начала войны обезврежено 92 тыс. 909 боеприпасов и свыше 583 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 964 авиабомбы. Очищена территория площадью 17 тыс. 523 га.
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Чайка Київ
показать весь комментарий05.05.2022 10:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
irenka ko
показать весь комментарий05.05.2022 10:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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