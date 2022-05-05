За минувшие сутки на территории Украины обезврежено 1 тыс. 592 боеприпасов, очищена территория площадью 396 га, - ГСЧС

В ГСЧС обнародовали оперативную информацию о работе пиротехнических подразделений ГСЧС на территории страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

"В течение суток пиротехники ГСЧС привлекались 194 раза, обезврежено 1 тыс. 592 боеприпасов. Очищена территория площадью 396 га", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с начала войны обезврежено 92 тыс. 909 боеприпасов и свыше 583 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тыс. 964 авиабомбы. Очищена территория площадью 17 тыс. 523 га.

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