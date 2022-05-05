В Испании задержан пророссийский блогер Шарий. СБУ подозревает его в государственной измене. ВIДЕО

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и вследствие многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (Государственная измена)

ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

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Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено о подозрении. Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.