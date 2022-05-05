РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7922 посетителя онлайн
Новости
42 668 199

В Испании задержан пророссийский блогер Шарий. СБУ подозревает его в государственной измене. ВIДЕО

Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и вследствие многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (Государственная измена)

ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Смотрите также: "Долбо#б! Ты же гнилой человек!", - активисты нашли в Испании прокремлевского блогера Шария. ВИДЕО

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено о подозрении. Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.

Автор: 

задержание (6688) СБУ (19994) государственная измена (1567) Шарий Анатолий (227)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+102
показать весь комментарий
05.05.2022 10:44
+73
Дотрынделся, красавчик... Вояка, *****, мамкин...
показать весь комментарий
05.05.2022 10:44
+61
На допит до Сергія Стерненка)
показать весь комментарий
05.05.2022 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
показать весь комментарий
05.05.2022 11:05 Ответить
С конфискацией, сктати
показать весь комментарий
05.05.2022 11:07 Ответить
А когда задержат Портнова? Эта мразь гораздо опаснее Шарика

Бывший замглавы администрации Януковича АНДРЕЙ ПОРТНОВ убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, информирует "http://www.dsnews.ua/ ДС "

"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.

Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.

Уверен, они начнут потихоньку исчезать.

Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил ПОРТНОВ

https://rupor.com.ua/news/vitaliy-bala-pislia-smerti-tymchuka-dekhto-khoche-postavyty-pid-sumniv-yoho-dobri-spravy/
показать весь комментарий
05.05.2022 11:09 Ответить
Це Бенін мазунчик
показать весь комментарий
05.05.2022 12:15 Ответить
А не так з Шарійом?
показать весь комментарий
05.05.2022 11:10 Ответить
Процесс набутылирования толяна должен быть неизбежен.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:11 Ответить
Це добре. А що с мертвечуком? Вже віддали? Бо щось " паломніца^ перестала скавчати?
показать весь комментарий
05.05.2022 11:11 Ответить
Потрібно відновити смертну кару, на один день, спеціально для зрадників України.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:12 Ответить
Надіюсь разом з шарієм закриють і цю перефарбовану його подільницю влащенко-яка тепер косить під українку
показать весь комментарий
05.05.2022 11:15 Ответить
Атож, Влащенко, Голованов набрали в толіка бабла, а тепер перевзулися у патріотів!
показать весь комментарий
05.05.2022 11:20 Ответить
Таких сук в телевізорі дофіга тепер. Вони повинні відповідати, тварі
показать весь комментарий
05.05.2022 12:50 Ответить
Влащенко реальный профессиональный журналист, а вот Бужанский этот не далеко от Шария убежал. Обое рябое
показать весь комментарий
05.05.2022 13:27 Ответить
Тварюку только на минное поле отправлять, разминировать территорию. Или одеть в форму, дать игрушечный автомат и на оркские позиции пустить, так сказать - что бы прочувствовал русский мир в полной мере.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:16 Ответить
А ті, хто не живе, все одно купують західні айфони і машини... Даже у ***** основна машина - мерседес (бо новий скрєпний аурус ламається часто)
показать весь комментарий
05.05.2022 11:19 Ответить
Шарик сдулся ). Надо его на швабру посадить и на раисю отправить. Там его быстро утилизируют.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:18 Ответить
бабушка уже в "Миротворце" на очереди....
показать весь комментарий
05.05.2022 11:19 Ответить
Аби.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:26 Ответить
Знак добрий, подивимося, що з того вийте. Якщо наш найвеличніший це гамно хоча б затримає та доведе до суду, це вже буде неабищо. Я в цьому дуже сумніваюся, але в таких випадках завжди приємно помилитися. )
показать весь комментарий
05.05.2022 11:43 Ответить
Ха-ха!
показать весь комментарий
05.05.2022 13:55 Ответить
Ледве зелені рушили справу розпочату в 2018. А то в знак вдячності за боротьбу з баригами і підтримку хотьпаржома, навіть партію зареєстрували, та коаліції на місцях планували.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:20 Ответить
а не кажется ли вам, коллеги, что по этим статьям, следующая власть, после Победы, обязательно привлечет к ответственности нынешнюю, и еще неизвестно, кто больше принес вреда Украине, этот педофил "петушарий" за 7 лет, или "К-ал 95" за 20 лет обсирания всего украинского, и пропаганды тут фашистской засРашки!

ст. 111 (Государственная измена) - вагнергейт
ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) - актриса из немецких фильмов, термос, эбонитовые палочки...
показать весь комментарий
05.05.2022 12:16 Ответить
Давно пора эту гниду посадить за решетку!
показать весь комментарий
05.05.2022 11:20 Ответить
Толяну васе таки похер. В мацкве вже поставили на "счетчик" и домишко відберуть і бабло, отримане за дезу. А в Україні-пряма дорога на бутилку, справу по педофілії портков таки не закрив. Це вже вони потім поцапались..
показать весь комментарий
05.05.2022 11:20 Ответить
затримання це ще не покарання
показать весь комментарий
05.05.2022 11:21 Ответить
А как он ёрзал в последнее время- чувствовал что х#й к носу поднесли. Решил съехать на теме благотворительности и даже осуждения войны против Украины. Кукареканье на двух насестах, как мы видим, не помогло
показать весь комментарий
05.05.2022 11:24 Ответить
До Стерненка з "Гонором" на перевиховання петушарія!
показать весь комментарий
05.05.2022 12:24 Ответить
В Україні набагато більше всякого лайна чим Шарій щоб радіти
показать весь комментарий
05.05.2022 11:25 Ответить
А ось тут ,Руслан, ти не правий! Лайна рашистського в україні до хера і більше, але саме Шарік-один з найодіозніших!
показать весь комментарий
05.05.2022 12:26 Ответить
Найодіознійший Портнов (агент Казбек)

По сравнению с ним Шарік детсадовец.

Не зря ж Бенядиктова с Татаровим дали ему беспрепятвенно сбежать и совсем ищут.
показать весь комментарий
06.05.2022 11:11 Ответить
Как же так, Талян???
показать весь комментарий
05.05.2022 11:25 Ответить
"А як дихав, як дихав..." XD
Не будемо поки що аж надто радіти, хай його спочатку ексрадують в Україну та ув'язнять, тоді й вип'ємо за його якнайдовше перебування за гратами (в ідеалі - аж до самої смерті).
показать весь комментарий
05.05.2022 11:27 Ответить
пдр сраный, много зла своими фейками гнустными и лживыми натворил, петушара.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:28 Ответить
Доречі одесити обрали собі в міську раду якогось покидька від партії шарія вдумайтесь тільки! А недавно він щось молов про Україну погане зібрав усі прапори українські в сесійці і викинув в смітник . Одесити ви просто по приколу це зробили ? Ну зараз час знайти його і записати відео з ним , а не толерувати те що несе вам війну в дім
показать весь комментарий
05.05.2022 11:28 Ответить
Ти будеш 9 травня на святі у Москві?
Ні.
А чому?
Пірнаю погано!
показать весь комментарий
05.05.2022 11:35 Ответить
Талоны на повидло - это ещё не само повидло!
Вона Фирташа в Австрии задержали пять лет назад, и что?
показать весь комментарий
05.05.2022 11:36 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 11:44 Ответить
шарій то мєлкая отрижка чєкістана
іноє діло - Кіндерсюрпріз ізраїтель-кірієнко

Знакомьтесь, урожденный Сергей Владиленович Израитель (фото в первом комменте), позже замена на фамилию мамы - Кириенко. На этом фото Сергей Кириенко - оператор тропосферной станции связи командного пункта
зенитно-ракетного полка С-300 в/ч 48413, г.Николаев, 1985 год. До прибытия в г.Николаев Сергей Кириенко закончил
учебку в г.Павлоград Днепропетровской области, службу в армии закончил в 1986 году.

До службы в армии Сергей «чудесным образом»
получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.

После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.

Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.

Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.

(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией).
https://t.me/NetGulagu/2615
показать весь комментарий
05.05.2022 12:00 Ответить
дубасят
показать весь комментарий
05.05.2022 11:47 Ответить
Это классно, но почему так долго это длилось?
показать весь комментарий
05.05.2022 11:49 Ответить
Толя жопу підмивай,по етапу тобі її роздовбають!
показать весь комментарий
05.05.2022 11:50 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 11:51 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 11:53 Ответить
при порохе на него даже б дело не завели. Вовчик красава
показать весь комментарий
05.05.2022 11:55 Ответить
Дело на него завели еще в 2018 году.
Если я не ошибаюсь, выборы, на которых избрали вашего красаву, были в 2019 году.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:14 Ответить
ошибаетесь . по этим тяжким статьям было возбуждено дело 2021м году
показать весь комментарий
05.05.2022 12:45 Ответить
Саме так, бо по держзраді їх рані взагалі не порушували. Ви ж не забувайте, що у Петі не було монобільшості у ВРУ і в його часи Шарій, ЖОПОблок і т.п. були депутати, обранці народу.
Для того щоби порівнювати потрібно або Петі дати повну та тотальну владу, або у Зеленського забрати 75% зараз наявної. Тоді, це буде коректно.
Невже ви думаєте, що Іспанія затримала би когось по такій статті до "Бучі"??? От якщо чесно?
показать весь комментарий
05.05.2022 13:23 Ответить
Красава Вовчик чи ні, ми побачимо по закінченню війни.
Але одне зрозуміло вже зараз. Якщо Вовчик не здобуде повну перемогу над ворогом, а це вибити з усієї нашої території (окрім Криму, бо тут все ж таки більшість розуміє, що це дуже складно), перекриє знову Криму воду, забезпечить транспортну блокаду, досягне вступу України до ЄС - тоді йому пробачать усе.
Якщо ж ні. Якщо "мир" буде досягнуто втратою нових наших територій, або постачанням води до Криму - Вовчуку настане ******. Йому пригадають усе. І грошей на армію не має, і зірвані щорічні ДОЗи, і "Стугни, Нептуни, Гром2" нам непотрібні, і розмінування Чонгару і позорну здачу Хєрсону та ЗАЕС.
Який з цих двох варіантів настане? А це від Вовчика залежить. І ніякий Арестович, із своїми мантрами про "героя Єрмака" їх не врятує.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:12 Ответить
Мамадорогая, вот это новость!!!!
Задержали 10 дней назад..., но где оно сейчас?
показать весь комментарий
05.05.2022 12:01 Ответить
російське бидло, час тікати з Європи! 👻
показать весь комментарий
05.05.2022 12:03 Ответить
Ну подержат и отпустят, тоже мне новость.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:05 Ответить
Це той Шарік, що піарив Zебоневтіка на презедентство
показать весь комментарий
05.05.2022 12:07 Ответить
От коли ця кацапська гнида отримає свої законні 15 років тюряги,тоді і порадуємось. Але,щось мені підказує,що до цього ще дуже і дуже далеко...
показать весь комментарий
05.05.2022 12:08 Ответить
Когда эта падаль сядет пожизненно, тогда и видно будет. А то как задержали, так и отпустить могут .
показать весь комментарий
05.05.2022 12:09 Ответить
Мабуть теж посадять під домашній арешт або дадуть на поруки до Шуфрича та Бойко
показать весь комментарий
05.05.2022 12:10 Ответить
Бойко вообще-то на свободе, никаких обвинений ему не предъявлено.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:16 Ответить
Тому і пише, що дадуть Шарія Бойкові на поруки.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:04 Ответить
Хорошая новость в том плане, что Шариков пиарил Zебоневтика на президенство, но Шарикова-таки повязали - это значит, что Zебоневтик больше почти ни на что не влияет.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:13 Ответить
Interesno a kto seychas v ego Twiter pishet. Navernoe SBU.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:13 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 12:17 Ответить
Сейчас этот петушарий много интересного расскажет.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:18 Ответить
На бутылку Шалуна
показать весь комментарий
05.05.2022 12:20 Ответить
Вже було впіймали пропагандиста Погребинського і де він?Відпустили.Те ж саме буде з Шарієм.Ця влада,в якій зрадник сидить на зраднику і зрадником поганяє нікого ніколи не посадить ні за диверсію,ні за пропаганду,ні за колаборацію.Пачками ловлять московських попів-коригувальників,пропагандистів і агітаторів і тут же відпускають.Про яку заборону УПЦМП може йти мова,коли олігарх Новинський курує цю секту,а двері офісу президента відкриває ногами?Країною керує Беня,а допомагає йому Єрмак
показать весь комментарий
05.05.2022 12:21 Ответить
Каменяр
@kameniar_ua
·
1 год
Тобто, одного з найактивніших агітаторів Зеленського, якому Зеленський дозволив зареєструвати партію і спокійно діяти на території України, затримано за підозрою в державній зраді?

А людей, які його покривали, йому потурали і дозволяли?
показать весь комментарий
05.05.2022 12:23 Ответить
на пожизненное тварь посадить!
показать весь комментарий
05.05.2022 12:36 Ответить
Если экстрадируют, то боюсь, ваши судьи-либерасты его под залог и ищи потом ветра в поле. А так, новость конечно шикарная - петуШарию самое место в петушатнике.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:36 Ответить
Ждем...
показать весь комментарий
05.05.2022 12:51 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 12:53 Ответить
Знову та показушність в роботі СБУ...Шукайте зрадників тут,які передають дані про нашу інфраструктуру,куди потім прилітають ракети.Шукайте зрадників у колишній владі,яка допустила те,що зараз відбувається.І - головне - садіть зрадників чи розстрілюйте...А щодо шарія то його затримали...а може і не затримали а просто запросили дати свідчення...можливо вже і відпустили,зрештою він всюди заблокований і ні на що вже не впливає і нікому не цікавий...
показать весь комментарий
05.05.2022 12:54 Ответить
Он на рашистских каналах ведет беседы об "укронацистах" вместе с Соловьиным пометом. Пришлось как-то на фб видеть - чуть не стошнило.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:05 Ответить
Таваріщь Владімір, Ви прокололись. Квартальної премії бота не буде...
показать весь комментарий
05.05.2022 13:12 Ответить
Премии от Квартала?
показать весь комментарий
06.05.2022 11:13 Ответить
Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции
показать весь комментарий
05.05.2022 13:03 Ответить
А чому не затримують його заступницю відверту украінофобку бондаренко ,та і такі персонажі як :шуфрич ,кузьмін ,волошин ,червоненко,єгорова та інша мерзота ?
показать весь комментарий
05.05.2022 13:11 Ответить
Почему РАБИНОВИЧ на свободе?
показать весь комментарий
06.05.2022 11:16 Ответить
Шарік пішов.Ківа-готовся.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:24 Ответить
Отпустили под подписку...
показать весь комментарий
05.05.2022 13:36 Ответить
Шикарно, отлично отработали)) Когда Петушария доставят в пакете в Украину, он здесь гарантированно получит много незабываемых впечатлений
показать весь комментарий
05.05.2022 13:41 Ответить
А шо ні так з шарійом?
показать весь комментарий
05.05.2022 13:52 Ответить
А шотак?
показать весь комментарий
05.05.2022 14:08 Ответить
Чого ви всі радієте? Дивні що ппц! Його що вже засудили і посадили? Чи може вбили, що було б правильнішим? Дитячий садок якийсь а не коментатори!
показать весь комментарий
05.05.2022 14:00 Ответить
Після того, що він накоїв, вбивство йому буде подарунком. Нехай сидить, довго сидить.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:56 Ответить
Я розумію що він усяку ***** а Інтернеті пише але у чому зрада? Кожен має право на висловлювання своїх думок і навіть отримувати за це брудні гроші? Тут багато хто улюлюкає а все закінчиться диктатурою сеньора Зеленського
показать весь комментарий
05.05.2022 14:04 Ответить
Шарій пропагандист який впливав на мізки громадян і розкручував антиукраїнські настрої. Його відео це маніпуляція. Наведу приклад, мітинг за цілісність України 2014р . Він показує фото на якому бабуся тримає гроші і відкритий гаманець. Толік каже, що мітинг проплачений. Насправді це один кадр з відео, де видно, що бабуся відкриває гаманець, дістає гроші і кидає в скриньку для пожертв на армію України.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:21 Ответить
справедливості задля, порушити "рівноправність громадян" шарій, хоч він і гівно, ніяк не міг, навіть якби хотів, така стаття, що можна "натягнути" на будь-що.
Хіба за Держзраду? То його вже давно треба було заарештувати? Чи, може, за підбурювання у здійснені геноциду?
Ци за здійснення російської пропаганди? Ну то має бути відповідний закон і відповідна стаття в КК, котра передбачає кримінальну відповідальність "за рос пропаганду". Але, тоді, за цією ж статтею треба купу медведчуківських пропагандонів-"журналістів", що зараз "відробляють" на "марафоні", саджати - за рос. пропаганду. Хіба ні?
Треба детально дивитися його діяльність, щоб звинувачення було справедливим. Мають бути конкретні недвозначні у своєму трактуванні факти, які чітко відповідають відповідним кримінальним статтям. А не тільки тому, що з в нього з роту гівно лізе. І не суди із вибірковим правосуддям. Вони не потрібні.
Загалом, більше схоже на "кістку", яку кидають громадянам, щоб потішилися, поки легіони зрадників вільно гуляють ОПою чи Радою. Ну що - "красіво". Головне, щоб його справа була доведена до логічного кінця, була чіткою й прозорою, без зайвих спекуляцій, й щоб ця особа отримала заслужене покарання.
Бо такого ганебного "цирку" і беззаконня, який влаштували, наприклад, над "Ріффмастером" нам непотрібно. І така країна нам теж не потрібна.
Поки що ж, це більше схоже на черговий "цирк" задля рейтингів та відволікання уваги.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:21 Ответить
Там этого гандона отпустили под подписку о не выезде, он пока домой на виллу бежал, штаны обосрал, понял шо ему жопа. Так-то ситуацию нельзя отпускать, надо дожимать и доставлять Петушария в Украину или целиком или по частям.
показать весь комментарий
05.05.2022 14:23 Ответить
Шарій працював на російську пропаганду проти України.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:16 Ответить
Таких шарийов еще дофига и их даже искать не нужно, они прекрвсно себя чувствуют в самом Киеве. Наша славная СБУ их в упор не замечает
показать весь комментарий
06.05.2022 11:18 Ответить
Та хотя случайно не застрелили в бошку при попытке к бегству. Потому что "иуда" должен все сделать сам...
показать весь комментарий
05.05.2022 15:17 Ответить
НА КУКАН ЕГО !!!
показать весь комментарий
05.05.2022 16:54 Ответить
Призначити Стерненка адвокатом Шарія.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:55 Ответить
Вже на волі!
показать весь комментарий
05.05.2022 17:14 Ответить
Краще б його завалили, якимось екзотичним способом.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:47 Ответить
Давайте организовывайте уже экстрадицию, очень ждём стримов из душа тюряжки где Толян много раз пытается поднять скользкое мыло.
показать весь комментарий
06.05.2022 09:45 Ответить
Трескотней про Шария прикрывают гораздо более крупную и значимую "рыбу". Не ведитесь.
Шарий свалит в Бразилию и будет там поживать.

Шо там Мудачук, Чаус? Крику ж было, и что??
показать весь комментарий
06.05.2022 11:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 