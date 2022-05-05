В Испании задержан пророссийский блогер Шарий. СБУ подозревает его в государственной измене. ВIДЕО
Правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и вследствие многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.
"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинская спецслужба подозревает А. Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
ст. 111 (Государственная измена)
ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено о подозрении. Продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.
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Бывший замглавы администрации Януковича АНДРЕЙ ПОРТНОВ убежден, что после выборов, на которых, по его мнению, победит Владимир Зеленский, в Украине пройдет волна расправ над украинским патриотами и активистами
Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале, информирует "http://www.dsnews.ua/ ДС "
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил ПОРТНОВ
https://rupor.com.ua/news/vitaliy-bala-pislia-smerti-tymchuka-dekhto-khoche-postavyty-pid-sumniv-yoho-dobri-spravy/
ст. 111 (Государственная измена) - вагнергейт
ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) - актриса из немецких фильмов, термос, эбонитовые палочки...
По сравнению с ним Шарік детсадовец.
Не зря ж Бенядиктова с Татаровим дали ему беспрепятвенно сбежать и совсем ищут.
Не будемо поки що аж надто радіти, хай його спочатку ексрадують в Україну та ув'язнять, тоді й вип'ємо за його якнайдовше перебування за гратами (в ідеалі - аж до самої смерті).
Ні.
А чому?
Пірнаю погано!
Вона Фирташа в Австрии задержали пять лет назад, и что?
іноє діло - Кіндерсюрпріз ізраїтель-кірієнко
Знакомьтесь, урожденный Сергей Владиленович Израитель (фото в первом комменте), позже замена на фамилию мамы - Кириенко. На этом фото Сергей Кириенко - оператор тропосферной станции связи командного пункта
зенитно-ракетного полка С-300 в/ч 48413, г.Николаев, 1985 год. До прибытия в г.Николаев Сергей Кириенко закончил
учебку в г.Павлоград Днепропетровской области, службу в армии закончил в 1986 году.
До службы в армии Сергей «чудесным образом»
получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.
После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.
Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.
Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.
(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией).
https://t.me/NetGulagu/2615
Если я не ошибаюсь, выборы, на которых избрали вашего красаву, были в 2019 году.
Для того щоби порівнювати потрібно або Петі дати повну та тотальну владу, або у Зеленського забрати 75% зараз наявної. Тоді, це буде коректно.
Невже ви думаєте, що Іспанія затримала би когось по такій статті до "Бучі"??? От якщо чесно?
Але одне зрозуміло вже зараз. Якщо Вовчик не здобуде повну перемогу над ворогом, а це вибити з усієї нашої території (окрім Криму, бо тут все ж таки більшість розуміє, що це дуже складно), перекриє знову Криму воду, забезпечить транспортну блокаду, досягне вступу України до ЄС - тоді йому пробачать усе.
Якщо ж ні. Якщо "мир" буде досягнуто втратою нових наших територій, або постачанням води до Криму - Вовчуку настане ******. Йому пригадають усе. І грошей на армію не має, і зірвані щорічні ДОЗи, і "Стугни, Нептуни, Гром2" нам непотрібні, і розмінування Чонгару і позорну здачу Хєрсону та ЗАЕС.
Який з цих двох варіантів настане? А це від Вовчика залежить. І ніякий Арестович, із своїми мантрами про "героя Єрмака" їх не врятує.
Задержали 10 дней назад..., но где оно сейчас?
@kameniar_ua
·
1 год
Тобто, одного з найактивніших агітаторів Зеленського, якому Зеленський дозволив зареєструвати партію і спокійно діяти на території України, затримано за підозрою в державній зраді?
А людей, які його покривали, йому потурали і дозволяли?
Хіба за Держзраду? То його вже давно треба було заарештувати? Чи, може, за підбурювання у здійснені геноциду?
Ци за здійснення російської пропаганди? Ну то має бути відповідний закон і відповідна стаття в КК, котра передбачає кримінальну відповідальність "за рос пропаганду". Але, тоді, за цією ж статтею треба купу медведчуківських пропагандонів-"журналістів", що зараз "відробляють" на "марафоні", саджати - за рос. пропаганду. Хіба ні?
Треба детально дивитися його діяльність, щоб звинувачення було справедливим. Мають бути конкретні недвозначні у своєму трактуванні факти, які чітко відповідають відповідним кримінальним статтям. А не тільки тому, що з в нього з роту гівно лізе. І не суди із вибірковим правосуддям. Вони не потрібні.
Загалом, більше схоже на "кістку", яку кидають громадянам, щоб потішилися, поки легіони зрадників вільно гуляють ОПою чи Радою. Ну що - "красіво". Головне, щоб його справа була доведена до логічного кінця, була чіткою й прозорою, без зайвих спекуляцій, й щоб ця особа отримала заслужене покарання.
Бо такого ганебного "цирку" і беззаконня, який влаштували, наприклад, над "Ріффмастером" нам непотрібно. І така країна нам теж не потрібна.
Поки що ж, це більше схоже на черговий "цирк" задля рейтингів та відволікання уваги.
Шарий свалит в Бразилию и будет там поживать.
Шо там Мудачук, Чаус? Крику ж было, и что??