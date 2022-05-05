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Новости Война
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Войска РФ обстреляли жилой дом в Пологах - погибла женщина, - Запорожская ОВА

пологи

Российские войска обстреляли жилой дом в Пологах на Запорожье, погибла женщина.

Об этом сообщила Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация по российскому вторжению по состоянию на 5.05.2022 года (08:00), 71 сутки: военная ситуация в Запорожской области без существенных перемен. Бои идут вокруг Гуляйполя и по всей линии столкновения. На этом участке у россиян есть до 13 батальонных тактических групп.

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В Пологах вследствие вражеского обстрела горел одноэтажный жилой дом. Пожарные потушили огонь на площади 70 кв. м. При обстреле погибла женщина 1972 г.р., получив осколочные ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27716) Запорожская область (3179)


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05.05.2022 11:23 Ответить
Ну давайте і далі не воювати на території рф....нашій владі ж наші будинки і наші життя нічого не варті, їм рашистів шкода...
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05.05.2022 13:42 Ответить
 
 