Моряк с "Яны Капу" Семидоцкий снова попал в плен к россиянам, - Луганская ОВА

Сватовчанин Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен россиян, впервые это было в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сватовчанин Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен россиян. В Сватовом он работал в пожарно-спасательном отряде местной ячейки ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года.

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Напомним, что Евгений Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.

На Родину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и РФ состоялся масштабный обмен пленными", - говорится в сообщении.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, следовавшими из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения. 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев. 7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.