РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7991 посетитель онлайн
Новости Война
16 716 17

Моряк с "Яны Капу" Семидоцкий снова попал в плен к россиянам, - Луганская ОВА

семидоцький,євгеній

Сватовчанин Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен россиян, впервые это было в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает Луганская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сватовчанин Евгений Семидоцкий во второй раз попал в плен россиян. В Сватовом он работал в пожарно-спасательном отряде местной ячейки ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

Сегодня стало известно, что Евгений Семидоцкий был задержан и лишен свободы россиянами еще в марте. Второй раз за последние четыре года.

Читайте также: Войска РФ обстреляли жилой дом в Пологах - погибла женщина, - Запорожская ОВА

Напомним, что Евгений Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года и противоправно удерживаемых в России.

На Родину он вернулся 7 сентября 2019 года, когда между Украиной и РФ состоялся масштабный обмен пленными", - говорится в сообщении.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, следовавшими из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения. 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев. 7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

плен (2629) Луганская область (6509)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
читаем внимательно: "Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям."
Сидят - это которые на диване. А он на службе.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:38
+12
теперь ватные шняги скажут шо он и ленина убил и кеннеди...а царь горох придумал Украину((
показать весь комментарий
05.05.2022 11:25
+10
Боже, поможи
показать весь комментарий
05.05.2022 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені цікаво, чи можно пошивати таку інформацію? Чи не наражає полоненого на небезпеку, те що він вже був в полоні і знову повернувся на службу.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:21 Ответить
ДСНС де він працював не є військовим підрозділом
показать весь комментарий
05.05.2022 11:24 Ответить
МНС - це рятувальникi. Це не збройна служба.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:26 Ответить
Яни-капу не бойовий корабель. Та й службу на момент полону він проходив у ДСНС.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:27 Ответить
В 2018 он был моряком на обычном буксире, а сейчас работал спасателем.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:28 Ответить
Ні не можна. Зранку уже просила контролювати як анонси так і коменти. Погасили. Хочу звернутися до СБУ за контент і коменти тут. Вчора по Черкасах була явна зацікавленість в інфраструктурі області,Цензор не заблокував нікого.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:51 Ответить
Типа мы в 15 веке-сейчас отпечатки пальцев,фото и т.д
показать весь комментарий
05.05.2022 13:50 Ответить
Боже, поможи
показать весь комментарий
05.05.2022 11:21 Ответить
теперь ватные шняги скажут шо он и ленина убил и кеннеди...а царь горох придумал Украину((
показать весь комментарий
05.05.2022 11:25 Ответить
сидів і ждав -- дождався і сів
показать весь комментарий
05.05.2022 11:31 Ответить
читаем внимательно: "Залишався в населеному пункті до останнього аби допомагати людям."
Сидят - это которые на диване. А он на службе.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:38 Ответить
ну это так наивно и легко мысленно ..
показать весь комментарий
05.05.2022 14:31 Ответить
пренебрежение к грамматике русского языка сразу выдает в тебе кацапа из российских глубеней. Вы здесь все палитесь на шибболетах.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:42 Ответить
Забагато інформації тут,яку не можна публікувати
показать весь комментарий
05.05.2022 11:52 Ответить
это издержки отсутствия военной цензуры
показать весь комментарий
05.05.2022 13:02 Ответить
зато у нас на тв полная цензура зеленых ватных **********
показать весь комментарий
05.05.2022 14:32 Ответить
Дай Боже,щоб все було добре!
показать весь комментарий
05.05.2022 11:53 Ответить
 
 