Российские оккупанты нанесли авиаудар по Святогорской лавре на Донетчине, ранены семь гражданских, - Офис Генпрокурора

В Донецкой области 4 мая оккупанты нанесли авиаудар по Святогорской лавре, где находились переселенцы, вследствие этого семеро гражданских получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Офис Генпрокурора.

"По данным следствия, 4 мая 2022 года вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Святогорск Краматорского района. Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне являющаяся убежищем для беженцев от российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрела лавры повреждено общежитие. По предварительной информации, семеро гражданских получили ранения. Полную информацию о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливают.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают следователи и ГСЧС.

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