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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты нанесли авиаудар по Святогорской лавре на Донетчине, ранены семь гражданских, - Офис Генпрокурора

лавра,святогірська

В Донецкой области 4 мая оккупанты нанесли авиаудар по Святогорской лавре, где находились переселенцы, вследствие этого семеро гражданских получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Офис Генпрокурора.

"По данным следствия, 4 мая 2022 года вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Святогорск Краматорского района. Под прицел оккупантов попала Свято-Успенская Святогорская лавра, ныне являющаяся убежищем для беженцев от российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрела лавры повреждено общежитие. По предварительной информации, семеро гражданских получили ранения. Полную информацию о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливают.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). На месте происшествия работают следователи и ГСЧС.

Смотрите также: Войска РФ ведут обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27716) Донецкая область (9946) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+22
ахаха попы москвабдские как вам ваш рузге мир
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05.05.2022 11:28
+19
Святогірська Лавра , як і Київська та Почаївська - вже декілька десятиліть як захоплені ворожими російськими диверсантами та терористами в рясах . Це треба припиняти негайно .
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05.05.2022 11:33
+14
Нажаль так , там люмпени і антени телевізорів в них виключно на маскву , там їм і скажуть що розбомбив їх літак зі Львова і вони повірять
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05.05.2022 11:31
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Там скрізь сепарня
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05.05.2022 11:27 Ответить
Неправда Ваша, після 14-го року там був великий волонтерський рух та багато проукраїнських громадян серед молоді. Хоча дійсно, є великий прошарок совків серед пенсів.
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05.05.2022 11:47 Ответить
ахаха попы москвабдские как вам ваш рузге мир
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05.05.2022 11:28 Ответить
наверное, как и для всех русских: бьет значит любит!
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05.05.2022 11:42 Ответить
ну, і как ім тєпєрь срєді русской смєртєльной любві?..
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05.05.2022 11:49 Ответить
жалуйтесь гундяеву
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05.05.2022 13:47 Ответить
Нажаль так , там люмпени і антени телевізорів в них виключно на маскву , там їм і скажуть що розбомбив їх літак зі Львова і вони повірять
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05.05.2022 11:31 Ответить
Кацапи луплять по кацапськім по'пам і сепарам)))давай насипай !!!!
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05.05.2022 11:31 Ответить
Святогірська Лавра , як і Київська та Почаївська - вже декілька десятиліть як захоплені ворожими російськими диверсантами та терористами в рясах . Це треба припиняти негайно .
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05.05.2022 11:33 Ответить
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd

Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.
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05.05.2022 12:17 Ответить
Цивільніх, чи попів? Московський піп скоріше за все має війскове звання, тому він не може бути цивільнім.
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05.05.2022 11:54 Ответить
Кацапи стали лупити по своїм, це вже щось.
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05.05.2022 12:09 Ответить
Викинути сатанистську попівню з Печерської Лаври, доки вони на Київ ненавели
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05.05.2022 13:22 Ответить
Символично, сами по своим, ведь лавра то под мацковским патриархатом и там пышным цветом цветет руцкий мир.
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05.05.2022 12:15 Ответить
Якщо то попи рпц мп- то теж цівільні ?
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05.05.2022 12:28 Ответить
Яка чудова новина!
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05.05.2022 13:35 Ответить
 
 