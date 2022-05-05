Управляющие партнеры Techia holding вошли в список бизнесменов, наиболее помогающих армии, – Forbes

Управляющие партнеры холдинга Techia Олег Крот и Юрий Лазебников вошли в топ представителей украинского бизнеса, помогающих Украине и ее защитникам противодействовать вооруженной агрессии со стороны РФ, по версии Forbes Ukraine.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Холдинг, специализирующийся на киберспорте и IT-решениях и сервисах, во время войны нарастил экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациях.

"На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн на помощь Украине", - говорится в сообщении на Facebook-странице Techia Foundation.

Впоследствии вместе с ОО "Фундація Течія" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарную помощь на сумму $12,5 млн. Это оборудование для ВСУ, еда, медикаменты и предметы первой необходимости.

"Скоро анонсируем новые партии помощи! Работаем на победу", - отметили в Techia Foundation.

Напомним, недавно Techiia Foundation передала большую партию снаряжения для ВСУ: 350 раций, 150 тепловизоров, коллиматорные прицелы и кронштейны, приборы ночного видения.

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