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Новости Война
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Управляющие партнеры Techia holding вошли в список бизнесменов, наиболее помогающих армии, – Forbes

techiia

Управляющие партнеры холдинга Techia Олег Крот и Юрий Лазебников вошли в топ представителей украинского бизнеса, помогающих Украине и ее защитникам противодействовать вооруженной агрессии со стороны РФ, по версии Forbes Ukraine.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Холдинг, специализирующийся на киберспорте и IT-решениях и сервисах, во время войны нарастил экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациях.

"На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн на помощь Украине", - говорится в сообщении на Facebook-странице Techia Foundation.

Впоследствии вместе с ОО "Фундація Течія" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарную помощь на сумму $12,5 млн. Это оборудование для ВСУ, еда, медикаменты и предметы первой необходимости.

"Скоро анонсируем новые партии помощи! Работаем на победу", - отметили в Techia Foundation.

Напомним, недавно Techiia Foundation передала большую партию снаряжения для ВСУ: 350 раций, 150 тепловизоров, коллиматорные прицелы и кронштейны, приборы ночного видения.

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Автор: 

армия (8502) бизнес (1622) помощь (7863) волонтеры (2640) Бронежилет (131) тепловизор (18)


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Топ комментарии
+16
яка гидота...
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05.05.2022 11:48
+12
шо ві панімаєте в гротескній глорифікації...

Алярм, країна у страшній небезпеці.
Є ризик, що Зеленського залижуть до смерті, і я просто не можу уявити, як ми тоді будем воювали.

Харківське видавництво "Фоліо" видало Хроніку першого місяця війни, яка складається з промов і звернень президента. Видали по багатому, відразу українською і англійською.

З нетерпінням чекаю включення "Малої Зє" до шкільної програми. Ознайомче читання можна починати з першого класу, так щоб до одинадцятого учні знали напам'ять увесь фоліант.

Я згодна з тим, що це не піар, це щось інше. Щось таке, чого у незалежній Україні іще не було.
https://t.me/nuts_roses/874
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05.05.2022 11:40
+10
осьо як треба підлабузнювати

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05.05.2022 11:45
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Правила форума Совет форумчан
шо ві панімаєте в гротескній глорифікації...

Алярм, країна у страшній небезпеці.
Є ризик, що Зеленського залижуть до смерті, і я просто не можу уявити, як ми тоді будем воювали.

Харківське видавництво "Фоліо" видало Хроніку першого місяця війни, яка складається з промов і звернень президента. Видали по багатому, відразу українською і англійською.

З нетерпінням чекаю включення "Малої Зє" до шкільної програми. Ознайомче читання можна починати з першого класу, так щоб до одинадцятого учні знали напам'ять увесь фоліант.

Я згодна з тим, що це не піар, це щось інше. Щось таке, чого у незалежній Україні іще не було.
https://t.me/nuts_roses/874
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05.05.2022 11:40 Ответить
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05.05.2022 11:42 Ответить
яка гидота...
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05.05.2022 11:48 Ответить
Зебіли остаточно дахом потекли.
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05.05.2022 12:29 Ответить
цікаво, ким і як це оплачено.
Чи не грішми, часом, західної допомоги...
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05.05.2022 11:50 Ответить
Вгадайте ))))) правильно )))))
Бо інакше сядуть обидва.
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05.05.2022 11:58 Ответить
відлік часу вже пішов. На ковадло віборів кинуто сотні тисяч життів українців. Тому кувати треба швидко, бо можна загреміти в заокеанську буцегарню разом в бабой Карлой. І зверніть увагу на упорядника цієї "Новой зели" нового брєжнєва.

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05.05.2022 11:56 Ответить
Это какой-то пи...ц! Я живу уже достаточно долго и прекрасно помню совковое всеобъемлющее облизование и вознесение того, кого надо. Сдох - следующего, сдох - следующего...
Это уже даже не звоночки для страны. Это уже колокола бум-бум!
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05.05.2022 11:59 Ответить
А що зробили ви, шановна, за 2 місяці війни? --- не критикуйте інших, похваліться власними здобутками..
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05.05.2022 12:03 Ответить
Вибори наближаються, і кастроподібний боневтік нещодавно найняв ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - мосєйчуківщини буде ого-го…


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05.05.2022 12:11 Ответить
А де люди зі списку форбс?
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05.05.2022 11:41 Ответить
Ви про кого? Сподіваєтесь дізнатися скільки бабломойський дав на підтримку української армії та потерпілих від рашистів? То вам ці данні намалюють перед виборами чи, як тільки американці заявлять про вимогу видати злочинця до Штатів.
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05.05.2022 13:04 Ответить
осьо як треба підлабузнювати

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05.05.2022 11:45 Ответить
Головне не скільки, а як...
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05.05.2022 11:52 Ответить
Форбс пішов піарити олігархів, як "справжніх патріотів".
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05.05.2022 11:57 Ответить
перднул в лужу, молодец!
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05.05.2022 12:37 Ответить
Форбс не міг би порахувати і оприлюднити першу сотню крадіїв в Україні? Бо нашій владі це завжди не на часі - вона постійно зайнята формуванням цього списку.
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05.05.2022 12:03 Ответить
Я так розумію, тут збіглися коментувати ті що невтомно воюють, волонтерять і віддають останнє на допомогу армії
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05.05.2022 12:07 Ответить
а шо бабушка бенито бабламойский и 95 квартал на в первом эшелоне
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05.05.2022 12:11 Ответить
І вона допомагає, як може, грабувати Україну. Вклав в 2016-2019, знімає урожай. Ось, найсвіжіше. 4 дні тому.
01.05.2022
"Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене"
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05.05.2022 13:09 Ответить
Форбс піарить олігархів на замовлення самих олігархів !
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05.05.2022 12:15 Ответить
Форбс піарить олігархів , на замовлення самих олігархів , але далеко
не всіх , а тільки тих , хто це замовив не безкоштовно !
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05.05.2022 12:18 Ответить
це той самий "форбс.ua",який допомогу пороха "не помітив"? чий він?
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05.05.2022 12:18 Ответить
Ну от, - рівно година, як ця сторінка "заморозилася". Коментарів нових не видно, оцінки не додаються. Хоча вгорі кількість коментарів показує більшу, ніж видно тут.
Цензор, та зробіть уже щось із своїм сайтом! Задовбали!
Раніше, на старому движку, таких проблем не було!
Не можете довести до ладу цей движок, - то поверніть старий!
Це останній коментар, який годину тому показало.

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05.05.2022 13:01 Ответить
Якраз через годину "пробило", - показало нові коментарі.
За годину супутник облітає всю планету, а тут така, блін, "******* технологія"...
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05.05.2022 13:04 Ответить
 
 