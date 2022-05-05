Управляющие партнеры Techia holding вошли в список бизнесменов, наиболее помогающих армии, – Forbes
Управляющие партнеры холдинга Techia Олег Крот и Юрий Лазебников вошли в топ представителей украинского бизнеса, помогающих Украине и ее защитникам противодействовать вооруженной агрессии со стороны РФ, по версии Forbes Ukraine.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Холдинг, специализирующийся на киберспорте и IT-решениях и сервисах, во время войны нарастил экспертизу в тепловизорах, дронах, касках, бронежилетах и рациях.
"На момент подготовки публикации они потратили $7,9 млн на помощь Украине", - говорится в сообщении на Facebook-странице Techia Foundation.
Впоследствии вместе с ОО "Фундація Течія" они привлекли дополнительные средства у доноров и уже приобрели гуманитарную помощь на сумму $12,5 млн. Это оборудование для ВСУ, еда, медикаменты и предметы первой необходимости.
"Скоро анонсируем новые партии помощи! Работаем на победу", - отметили в Techia Foundation.
Напомним, недавно Techiia Foundation передала большую партию снаряжения для ВСУ: 350 раций, 150 тепловизоров, коллиматорные прицелы и кронштейны, приборы ночного видения.
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Алярм, країна у страшній небезпеці.
Є ризик, що Зеленського залижуть до смерті, і я просто не можу уявити, як ми тоді будем воювали.
Харківське видавництво "Фоліо" видало Хроніку першого місяця війни, яка складається з промов і звернень президента. Видали по багатому, відразу українською і англійською.
З нетерпінням чекаю включення "Малої Зє" до шкільної програми. Ознайомче читання можна починати з першого класу, так щоб до одинадцятого учні знали напам'ять увесь фоліант.
Я згодна з тим, що це не піар, це щось інше. Щось таке, чого у незалежній Україні іще не було.
https://t.me/nuts_roses/874
Чи не грішми, часом, західної допомоги...
Бо інакше сядуть обидва.
Это уже даже не звоночки для страны. Это уже колокола бум-бум!
01.05.2022
"Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене"
не всіх , а тільки тих , хто це замовив не безкоштовно !
Цензор, та зробіть уже щось із своїм сайтом! Задовбали!
Раніше, на старому движку, таких проблем не було!
Не можете довести до ладу цей движок, - то поверніть старий!
Це останній коментар, який годину тому показало.
За годину супутник облітає всю планету, а тут така, блін, "******* технологія"...