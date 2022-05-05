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Новости Война
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Войска РФ пытались атаковать позиции ВСУ под Барвенковым и на Волчанском направлении - понесли потери, - Синегубов

харківщина

Несмотря на то, что наши Вооруженные силы оттеснили врага от Харькова на северном направлении, враг продолжает терроризировать мирное население.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Эти удары не являются прицельными, оккупант поражает жилищные массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без насущной необходимости крайне опасно!" – акцентирует внимание он.

По словам Синегубова, враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии. В течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка.

"Уже утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет", – уточнил глава региона.

Кроме того, он сообщает, что горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ, в частности вблизи города Барвенково, но несет значительные потери.

Читайте также: В результате обстрела оккупантами в Харьковской области ранен 11-летний ребенок, один человек погиб, - Синегубов.

"Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ на Волчанском направлении – так же потерпел поражение. Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направления именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой областях. Однако мы готовы к развитию любых событий по всем этим направлениям. Верим в Вооруженные силы Украины, победа только за нами!" - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27716) Харьков (7551) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Топ комментарии
+13
Чавіть цю сволоту!
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05.05.2022 12:07
+10
ЯКЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ УСУНЕ ЄРМАКА - БУДЕ ЗАЯВА УРЯДУ США ПРО КОРУПЦІЮ! ДАЛІ БУДЕ"ОМАН"! "ОМАНСЬКІ"ДОМОВЛЕНОСТІ: ЗДАЧА КИЄВА І ПЕРЕХІД"УКРАИНИ"ПІД ПРОТЕКТОРАТ РФ ІЗ ПЕРЕДАЧЕЮ 9-ТИ ОБЛАСТЕЙ!
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05.05.2022 12:22
+8
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05.05.2022 12:42
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Чавіть цю сволоту!
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05.05.2022 12:07 Ответить
стояти насмерть бо буде Марік 2
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05.05.2022 12:11 Ответить
Смотрел карты что поменялось возле Харькова за 2 недели, наши походу зайти в тыл войскам возле Изюма
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05.05.2022 12:19 Ответить
Прочитай що сам написав.
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05.05.2022 12:24 Ответить
ну, до тыла Изюма там еще как до неба, а вот отрезать по правому берегу Донца и выжать группировку каапов от Донца до Казачьей Лопани за кордон - это может быть делом двух-трёх ближайших недель.
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05.05.2022 12:29 Ответить
Он видимо имел ввиду в тыл это Волчанск, Купянск, Великий Бурлук
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05.05.2022 13:32 Ответить
Там уже от бедной Курульки нихера не осталось.
Кладбище кацапского железа.
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05.05.2022 12:21 Ответить
Боже, бережи в допомагай нашим захисникам
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05.05.2022 12:22 Ответить
ЯКЩО ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ УСУНЕ ЄРМАКА - БУДЕ ЗАЯВА УРЯДУ США ПРО КОРУПЦІЮ! ДАЛІ БУДЕ"ОМАН"! "ОМАНСЬКІ"ДОМОВЛЕНОСТІ: ЗДАЧА КИЄВА І ПЕРЕХІД"УКРАИНИ"ПІД ПРОТЕКТОРАТ РФ ІЗ ПЕРЕДАЧЕЮ 9-ТИ ОБЛАСТЕЙ!
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05.05.2022 12:22 Ответить
Шо за х*йня? Ти хоч сам віриш що написав?
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05.05.2022 12:50 Ответить
Іноді порохоботи такий брєд пишуть, не звертай увагу!.
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05.05.2022 14:13 Ответить
а что тайная встреча в Омане и полеты на самолете патрушева с зеленским не было?
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05.05.2022 14:39 Ответить
З Харківщини на рашу йде п'ять залізничних ліній -- на Готню, дві на Білгород і дві на Валуйки (причому Валуйки--Станиця Луганська фактично відрізана від решти залізниць, контрольованих урядом України). Як ви гадаєте, скільки з них перед війною було розібрано хоча б на 10 км від кордону, а насипи/мости зруйновано?

Правильна відповідь: нуль. Трафік з раші йшов безперервно до самого вторгнення.

До речі: звідки зараз Україна бере ТВЕЛи для своїх багатьох ядерних реакторів?
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05.05.2022 12:24 Ответить
Брали із росіі і США !
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05.05.2022 12:36 Ответить
На въезде в город блокпосты появились на шестой день! Командиры на Готовке всё знали и 24 числа никого из них на дежурство не вышел, были только пацаны по 20 лет были, а потом в Харькове в погранотряте три дня сидели ждали указания пока часть не *********!
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05.05.2022 12:52 Ответить
это называется измена или предательство высшего или вышестоящего руководства
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05.05.2022 14:43 Ответить
блогершу Тоню херащенко - на Салтовку, куда " не достреливают"...
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05.05.2022 12:26 Ответить
Моя любима Салтовка(Гв.Широн.)!
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05.05.2022 14:17 Ответить
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05.05.2022 12:42 Ответить
ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ ВРАГОВ И ДЕТЕЙ ВРАГОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!! ЧТОБЫ ОНИ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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05.05.2022 22:38 Ответить
Зеленський, Зеленський заборони це робити, а кидай всі сили на деблокування Марійполя, як волають тут дві сотні ідіотів, що пишуть тут коменти.😀😂😀😂
Слава ВСУ.! СЛАВА ВСУ! Слава ВСУ!
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06.05.2022 08:57 Ответить
 
 