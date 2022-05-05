Войска РФ пытались атаковать позиции ВСУ под Барвенковым и на Волчанском направлении - понесли потери, - Синегубов

Несмотря на то, что наши Вооруженные силы оттеснили врага от Харькова на северном направлении, враг продолжает терроризировать мирное население.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Эти удары не являются прицельными, оккупант поражает жилищные массивы, тем самым причиняя вред именно гражданским. Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без насущной необходимости крайне опасно!" – акцентирует внимание он.

По словам Синегубова, враг продолжает обстрел из РСЗО и артиллерии. В течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовка, Северная Салтовка.

"Уже утром были обстрелы Северной Салтовки. Пострадавших нет", – уточнил глава региона.

Кроме того, он сообщает, что горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление. Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ, в частности вблизи города Барвенково, но несет значительные потери.

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"Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ на Волчанском направлении – так же потерпел поражение. Мы четко понимаем, какими силами владеет враг и как он передвигается. Сейчас весь массив вражеской техники идет через Волчанское и Купянское направления именно в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие на Луганской и Донецкой областях. Однако мы готовы к развитию любых событий по всем этим направлениям. Верим в Вооруженные силы Украины, победа только за нами!" - говорится в сообщении.