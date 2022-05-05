Канада и страны ЕАСТ готовы к расширению свободной торговли с Украиной – Свириденко

Страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и Канада заявили о готовности пересмотреть свои соглашения о свободной торговле в сторону либерализации торговых отношений с Украиной.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко после онлайн-встречи с представителями дружественных стран, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, основной темой этих переговоров была торговая и экономическая помощь Украине. На встрече присутствовали представители Финляндии, Дании, Норвегии, стран Балтии, Польши, Венгрии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Ирландии, Британии, США, Канады, Аргентины, Республики Корея, Японии, Новой Зеландии, Австралии и Европейской Комиссии.

"Британия и ЕС упразднят пошлины на украинскую продукцию. Присутствующие на встрече государства-члены ЕС подчеркнули, что поддерживают инициативу Еврокомиссии, а значит можно ожидать скорого одобрения решения по пошлинам институтами ЕС", – рассказала Свириденко.

Она отметила, что Швейцария и Норвегия отметили готовность обновлять соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ. Также об этом заявила и министр торговли Канады Мэри Энджи, назвавшая переговоры о расширении торговли между странами приоритетным.

Также на встрече шла речь и о координации усилий по предотвращению продовольственного кризиса, который провоцирует государство-террорист россия, блокируя украинские порты.

"Будем прилагать еще больше усилий по налаживанию эффективной логистики в порты Европы тех товаров, которые еще несколько месяцев назад экспортировались из портов Одессы, Николаева, Херсона и Мариуполя", – сказала она.

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Свириденко добавила, что со всеми собравшимися также обсудили дальнейшие шаги по усилению санкционного давления на агрессора.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что государством уже создан детальный план послевоенного восстановления Украины, который будет иметь несколько приоритетных направлений, в том числе и развитие экономики.