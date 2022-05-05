Зеленская – Западу: Детское питание не потребуется, если умрут дети. Нам необходимо тяжелое вооружение
Первая леди Елена Зеленская призвала союзников "не останавливаться и ускорить" темпы обеспечения Вооруженных сил Украины тяжелым вооружением.
Обращение супруги президента Владимира Зеленского к странам Запада опубликовал ресурс ITV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Она поблагодарила партнеров за гуманитарную помощь и за то, что приютили миллионы вынужденных переселенцев, сбежавших от полномасштабного вторжения России.
"Мы очень благодарны. Но надо понимать, что детское питание не потребуется, если умрут дети. Подгузники – это хорошо, если бы мамы могли менять их не в подвалах. Нам нужно оружие. Да, матерям, детям и старикам в Украине нужно оружие, которое возьмут их защитники, чтобы отбросить врага от границ Европы", - подчеркнула Зеленская.
Она добавила, что Украине необходимо западное оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику страны.
"Поэтому мы призываем не останавливаться, ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением", – добавила она.
Первая леди отметила "решительную позицию правительства Великобритании" по этому вопросу: "От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в столь срочной помощи оружием".
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Еще нет, не успели;
Eсть договоренность с американцами, что такие видео выкладываться не будут, что не давать лишней инфы тем, кому она не надо;
По Львову - не знаю, там все могло бути...
Сидить спокійно в Італіі і сильно переживає за наших дітей !
на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та вiдео. I знаете що? Ви неймовірні!» - висловила своє захоплення Зеленська.
Перша ледi зазначила, що пишається, що
живе(не живе) зі своїми співвітчизниками в одній краïнi:
«I сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І
разом з вами(разом з британцями). Люблю вас! Люблю Україну!
Усі дружини та діти, яким загрожує реальна небезпека, мають виїхати, якщо звісно є така можливість. Менше будуть заважати чоловікам робити свою роботу!
добре, що хоч цього разу не передає відомості про ЗСУ ворогу.
- чоловіки Евросоюзу , досить ховатись за спинами українських жінок ...