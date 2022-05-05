Зеленская – Западу: Детское питание не потребуется, если умрут дети. Нам необходимо тяжелое вооружение

Первая леди Елена Зеленская призвала союзников "не останавливаться и ускорить" темпы обеспечения Вооруженных сил Украины тяжелым вооружением.

Обращение супруги президента Владимира Зеленского к странам Запада опубликовал ресурс ITV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она поблагодарила партнеров за гуманитарную помощь и за то, что приютили миллионы вынужденных переселенцев, сбежавших от полномасштабного вторжения России.

"Мы очень благодарны. Но надо понимать, что детское питание не потребуется, если умрут дети. Подгузники – это хорошо, если бы мамы могли менять их не в подвалах. Нам нужно оружие. Да, матерям, детям и старикам в Украине нужно оружие, которое возьмут их защитники, чтобы отбросить врага от границ Европы", - подчеркнула Зеленская.

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Она добавила, что Украине необходимо западное оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику страны.

"Поэтому мы призываем не останавливаться, ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением", – добавила она.

Первая леди отметила "решительную позицию правительства Великобритании" по этому вопросу: "От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в столь срочной помощи оружием".