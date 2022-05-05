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Зеленская – Западу: Детское питание не потребуется, если умрут дети. Нам необходимо тяжелое вооружение

зеленський

Первая леди Елена Зеленская призвала союзников "не останавливаться и ускорить" темпы обеспечения Вооруженных сил Украины тяжелым вооружением.

Обращение супруги президента Владимира Зеленского к странам Запада опубликовал ресурс ITV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она поблагодарила партнеров за гуманитарную помощь и за то, что приютили миллионы вынужденных переселенцев, сбежавших от полномасштабного вторжения России.

"Мы очень благодарны. Но надо понимать, что детское питание не потребуется, если умрут дети. Подгузники – это хорошо, если бы мамы могли менять их не в подвалах. Нам нужно оружие. Да, матерям, детям и старикам в Украине нужно оружие, которое возьмут их защитники, чтобы отбросить врага от границ Европы", - подчеркнула Зеленская.

Смотрите также: Ежедневно из-за российской агрессии тяжело травмируются сотни украинцев, - Зеленская. ФОТОрепортаж

Она добавила, что Украине необходимо западное оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику страны.

"Поэтому мы призываем не останавливаться, ускорить темпы обеспечения тяжелым вооружением", – добавила она.

Первая леди отметила "решительную позицию правительства Великобритании" по этому вопросу: "От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в столь срочной помощи оружием".

Автор: 

оружие (10257) Елена Зеленская (223)


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Топ комментарии
+43
"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине"
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05.05.2022 12:50
+38
О, Ленчик "8 гривен за килограмм скумбрии" появилась на горизонте. Об оружии надо было думать ДО войны, а не асвальтоукладыванием, диджейством и университетостроительством увлекаться, сори
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05.05.2022 12:55
+32
не пускайте ее в страну! А то снова будет сообщать о передвижениях ВСУ.
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05.05.2022 13:00
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"Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: Путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине"
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05.05.2022 12:50 Ответить
а как у жены зеленского может кто-то погибнуть если говорят ее родители живут в москве! и эти иуды должны победить эрефию?
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05.05.2022 14:59 Ответить
О, Ленка Скумбрия объявилась. Шуруй в госпиталь раненых проведать, беженцам помогай, а вооружением есть кому заниматься.
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05.05.2022 16:18 Ответить
Лєнка-мілітарістка.
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05.05.2022 12:52 Ответить
С рыбным запахом
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05.05.2022 13:09 Ответить
Доказано Вірастюком !
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05.05.2022 13:18 Ответить
Ничего не понимаю... Запад отчитался, что передал нам тяжёлое вооружение и 400 дронов-камекадзе, но у нас его нет. А у кого оно? Где видео использования дронов-камекадзе? Видео нет, значит и дронов нет. А есть только видео использования детских китайских квадрокоптеров, которые бросают в орков безобидные хлопушки. Кстати, деньги на них собирают граждане Украины из своих пособий.
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05.05.2022 12:55 Ответить
тобто, ви хочете, що б вам надали відеозвіт де використовують новітню зброю , може вам ще показати де навчаються оператори на ті дрони?
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05.05.2022 13:02 Ответить
он бы хотел ещё фамилии и места дислокации операторов наверное?
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05.05.2022 14:05 Ответить
Два місяці знайомого в складі батальону возять по полігонах, навіть не видавши обмундирування і якийсь майор часів Совка вчить їх марширувати. Серед мобілізованих специ різного напрямку. Водіїв з категорією В садять на вантажівки, а ті що з потрібними категоріми без діла. Хлопці вже послали майора і вимагають направити їх в бойові частини. Не тренують навіть стріляти. Серед них артилеристи, яким потрібно підновитти кваліфікацію. Так що дуже схоже що новітню зброю притримують для параду, як це " дуже вчасно" зробив Порох. Піару замало не буває. Нлави і Джавеліни теж не були розподілені на початку. В перші дні вторгнення відбивались Стугнами і РПГ. До речі Стугни врятували дякуючи скандальному Пашинському. Ось чому хотілось би знати чи використовується новітня зброя.
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05.05.2022 20:51 Ответить
Тут возможны варианты:
Еще нет, не успели;
Eсть договоренность с американцами, что такие видео выкладываться не будут, что не давать лишней инфы тем, кому она не надо;
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05.05.2022 13:02 Ответить
У нас і так війна фактично онлайн,іноді це шкодить справі,коли США проводили військові операції то відео надходило дозовано і то через кілька місяців ,а то й років.Ще це пов'язано із новими зразками зброї, не факт що виробник захоче детально це висвітлювати на данному етапі.
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05.05.2022 13:19 Ответить
на відео чітко видно, що в Дніпрі влучили в опору залізничного моста. Якби попали в партію озброєння - "бабах" був би куди грандіозніший...
По Львову - не знаю, там все могло бути...
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05.05.2022 13:29 Ответить
Звони Залужному!!! Пусть вызовет на ковёр ответственного за всех камекадзе и прочих йокодзуна и бусидо.
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05.05.2022 13:07 Ответить
так вони дають, довозять до умовного Жешува, а далі типу "ви вже там самі якось..."А тут і ракетні обстріли щоденні, і можливі факти корупції ніхто не відміняв.
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05.05.2022 13:27 Ответить
та да. От Жешува волонтёры волами везут и вьюками до фронта тащат. Мне швагро рассказывал, а ему его одноклассник (он в Тячевской теробороне, так шо инфа 100%), у него знакомый волонтер из Жешува говорит, шо разбирают САУ на части, и каждому волонтеру поручают доставку запчасти. Он, например, до украинской границы каток от разобранной PzH2000 руками катил. А потом у нас уже САУ собирают. Вот такие дела. Даже не знаю, почему Швец на своем канале до сих пор про это не рассказал.
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05.05.2022 16:38 Ответить
Ну така тактика (якщо вона дійсно працює) - непроста, потребує часу, але надійна. Надійна в тому плані, що не *********** партію ракетою десь на залізничній станції...
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05.05.2022 18:58 Ответить
О, Ленчик "8 гривен за килограмм скумбрии" появилась на горизонте. Об оружии надо было думать ДО войны, а не асвальтоукладыванием, диджейством и университетостроительством увлекаться, сори
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05.05.2022 12:55 Ответить
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05.05.2022 13:22 Ответить
да уж скромність- це головне зе досягнення
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05.05.2022 13:44 Ответить
забули "головне не стріляти..." "мільярд дерев", "*******" , списання десятків мільярдів бабушке Бене...
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05.05.2022 13:28 Ответить
А де вона?
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05.05.2022 12:57 Ответить
В Італіі
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05.05.2022 13:00 Ответить
Задуши своего муженька ночью. Тогда выгоним всю кремлевскую шушеру из ОПы и руководства страны.
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05.05.2022 12:57 Ответить
як же вона його задушить. якщо вона закордоном, а він в бункері.
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05.05.2022 13:47 Ответить
и скумбрия по 8
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05.05.2022 12:58 Ответить
Якось без нарікань першоі лєді було спокійніше в краіні !

Сидить спокійно в Італіі і сильно переживає за наших дітей !
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05.05.2022 12:59 Ответить
Туалетной бумаги нет, подвезли свежую наждачную - принцип действия некоторых стран условной Европы?
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05.05.2022 12:59 Ответить
А чоловік не казав нічого про асвальт ?
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05.05.2022 13:00 Ответить
не пускайте ее в страну! А то снова будет сообщать о передвижениях ВСУ.
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05.05.2022 13:00 Ответить
100 % візьметься за старе
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05.05.2022 13:02 Ответить
а где ее родители проживают? ась? на болотах мокшанских ?
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05.05.2022 15:01 Ответить
Даже Путин изредка выходит из своего бункера в реал. Ну хоть бы где-то в Европе посетила детей-беженцев. Это наша Первая Леди.
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05.05.2022 13:00 Ответить
а асфальт никак не поможет
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05.05.2022 13:01 Ответить
Лєнка, кайло в руки і довбати асфальт. Усе важке озброєння там.
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05.05.2022 13:04 Ответить
О, лєнка скумбрія вилізла? А чому вона не в Україні, а закордоном?! зе-лох же обіцяв що будуть шашлики, а війни не буде.
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05.05.2022 13:04 Ответить
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05.05.2022 13:29 Ответить
А где волшебное слово, Леночка? Где "спасибо", "пожалуйста"?
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05.05.2022 13:06 Ответить
Шленка готова принять в любом количестве и с любой стороны. Где-то я это у же слышал
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05.05.2022 13:10 Ответить
Nado skazat sto nuzno MRLS na 300 kilometrov,samolioti F-16,F-15,PVO Patriot togda jasno budet vsem.Togda realno sto to iz nix polucili ,mozet daze i vsio
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05.05.2022 13:12 Ответить
и большой губозакаточный станок...
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05.05.2022 13:19 Ответить
О! Лєнка-скумбрія об"явилась!
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05.05.2022 13:13 Ответить
Дорогі мої люди! Украïнцi! Я сьогодні дивлюся на вас усіх. Усіх, кого бачу по телевізору, на вулицях, в Інтернеті. Бачу ваші дописи та вiдео. I знаете що? Ви неймовірні!» - висловила своє захоплення Зеленська.
Перша ледi зазначила, що пишається, що живе (не живе) зі своїми співвітчизниками в одній краïнi:

«I сьогодні в мене не буде паніки й сліз. Я буду спокійною та впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч із ними. І разом з вами (разом з британцями). Люблю вас! Люблю Україну!
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05.05.2022 13:26 Ответить
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05.05.2022 13:49 Ответить
З приводу того, що вона за кордоном - та мені по боку!
Усі дружини та діти, яким загрожує реальна небезпека, мають виїхати, якщо звісно є така можливість. Менше будуть заважати чоловікам робити свою роботу!
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05.05.2022 13:34 Ответить
от лаври Анжеліни спокою не дають. треба й собі пропіаритись.
добре, що хоч цього разу не передає відомості про ЗСУ ворогу.
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05.05.2022 13:50 Ответить
А коли чоловік і його свора всі гроші зарили в асфальт, то за дітей українців не думали? Свої мають батьків з паспортами Ізраїлю, росії і можливо Італії.
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05.05.2022 14:07 Ответить
думали, что бабло будет безгранично в карманы идти., хотя за три года кто был ничем тот стал богатым
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05.05.2022 15:13 Ответить
говорят и так побеждаем
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05.05.2022 15:02 Ответить
де ж ти раніше була, до шашликів готувалася?
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05.05.2022 14:19 Ответить
Зеленскій потрібно виступити в парламенті ЕС і сказати історичну промову :

- чоловіки Евросоюзу , досить ховатись за спинами українських жінок ...
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05.05.2022 14:21 Ответить
Прокинулась. Не пройшло й трьох місяців...
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05.05.2022 14:28 Ответить
Дуже соромно, читати коментарі, під цим дописом! Гидко і соромно, за вас, люди.
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05.05.2022 14:41 Ответить
соромно за правду? так тогда не хрен лезть во власть - никто ее и ее мужа пиониста на президента силой не тянул
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05.05.2022 15:04 Ответить
То лещенко вокзал отбил, то эта курва с подводными лодками... У них там что, соцсоревнование открылось? Кто больший херой, тому первый шашлык.
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05.05.2022 14:51 Ответить
а когда то была наводчицей и гордилась этим
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05.05.2022 15:09 Ответить
Ну і помийниця...
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05.05.2022 15:36 Ответить
В країні війна, а вона і далі знущається над країною . ******* ******* і *******, от тому вам і не дають нічого, бо ви ******* громадянам своєї країни, смієтеся та насміхаєтеся з неї. Як скумбрія по 8, так і пво і хаймарси "будуть" і вже вчора.
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05.05.2022 16:56 Ответить
Чому не були евакуйовані дитячі будинка в тих містах, які зараз окуповані? Детальний план "окупації" вам був наданий розвідками дружніх до нас країн....
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05.05.2022 21:15 Ответить
 
 