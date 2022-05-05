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Из-за обстрелов в Киеве повреждено более 200 жилых домов и 70 объектов городской инфраструктуры, - КГГА

київ

В Киеве из-за вражеских обстрелов повреждено более 200 жилых домов и 70 объектов городской инфраструктуры.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"В столице из-за обстрелов повреждено более 200 жилых домов. Также разрушения получили 30 садов, 46 школ и более 70 объектов городской инфраструктуры. На сегодняшний день мы заканчиваем их обследование, сейчас разрабатываются соответствующие сметы для того, чтобы определиться с объемом и учесть стоимость этих повреждений для их восстановления", – сказал Поворозник.

По его словам, в планах города до конца года эти работы будут завершены. "Включаются те дома, которые пострадали больше всего. Есть сегодня диалог с правительством о выделении средств из государственного бюджета. Город также не останется в стороне, выделит средства из городского бюджета. Мы также надеемся на меценатов, чтобы эту работу сделать в этом году оперативно и качественно" , – добавил он.

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Киев (25665) обстрел (27716) Поворозник Николай (123)


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ше війна не скінчилась а вони вже кошториси малюють...
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05.05.2022 13:23 Ответить
Че за бред ?? Откуда 200 обьектов ? Уже распил бюджета начали ... крысы
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05.05.2022 13:41 Ответить
https://www.mylife24.pro/?p=762&fbclid=IwAR2jq5IxUmPjjDYvxKHdv874BfjmeT8hTiKovhn17ccNsr9tx1hfBfIFs1I Якщо не можемо на 100 % перехоплювати їхні атаки, то маємо мати можливість наносити аналогічні удари по їхніх військових та інфраструктурних об'єктах. Кремлівського маразматика путіна, та його російських, імперських, марадьорських, ґвалтівних нелюдів - треба знищити… Інших варіантів немає. Бо Війна є Війна, - Дмитро Ярош.
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05.05.2022 13:43 Ответить
 
 