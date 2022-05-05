Из-за обстрелов в Киеве повреждено более 200 жилых домов и 70 объектов городской инфраструктуры, - КГГА

В Киеве из-за вражеских обстрелов повреждено более 200 жилых домов и 70 объектов городской инфраструктуры.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"В столице из-за обстрелов повреждено более 200 жилых домов. Также разрушения получили 30 садов, 46 школ и более 70 объектов городской инфраструктуры. На сегодняшний день мы заканчиваем их обследование, сейчас разрабатываются соответствующие сметы для того, чтобы определиться с объемом и учесть стоимость этих повреждений для их восстановления", – сказал Поворозник.

По его словам, в планах города до конца года эти работы будут завершены. "Включаются те дома, которые пострадали больше всего. Есть сегодня диалог с правительством о выделении средств из государственного бюджета. Город также не останется в стороне, выделит средства из городского бюджета. Мы также надеемся на меценатов, чтобы эту работу сделать в этом году оперативно и качественно" , – добавил он.

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