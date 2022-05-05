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Новости Война
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Из-за сопротивления украинцев войска РФ не добились желаемого прогресса на Донбассе и юге Украины, - Пентагон

донецк,луганск,донбасс

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что войска РФ не добились на Донбассе и юге Украины желаемого прогресса и на каждом шагу встречали жесткое сопротивление со стороны украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все, что я могу вам сказать, это то, что россияне не добились того прогресса на Донбассе и на юге, которого, как мы полагаем, они хотели добиться. Мы считаем, что они отстают от графика; мы считаем, процесс идет медленно. И на каждом шагу они встречали жесткое украинское сопротивление. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы это сопротивление оставалось как можно более жестким", - сказал Кирби на брифинге в Вашингтоне в среду.

Он отметил, что, по мнению Пентагона, для этого есть несколько причин. "Они варьируются от места к месту, но в целом мы думаем, что они не решили свои проблемы с логистикой и поддержкой", - пояснил пресс-секретарь.

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Кирби подчеркнул, что второй немаловажной причиной является сопротивление украинцев. "Это территория, за которую они борются уже восемь лет, и для украинцев это их дом. Они это знают. И они знают, где быть. И они знают, с чем выступать", - указал он.

По словам пресс-секретаря Пентагона, погода также оказывает влияние. "Это "грязный" сезон в Украине. Эта часть Украины равнинная, много сельхозугодий. Мне ее описывали немного как Канзас. В это время года весной бывает просто много дождей и грязи. И это также немного замедлило ход россиян", - считает Кирби.

Кроме того, он обратил внимание на то, что россияне до сих пор не преодолели проблемы лидерства и сплоченности подразделений, с которыми столкнулись ранее. "Я имею в виду, что у нас все еще есть неподтвержденные свидетельства проблем с моральным духом и сплоченностью во многих подразделениях. И проблемы с лидерством, плохое командование и контроль, которые они не решили. Мы видим, что они пытаются и пытались преодолеть некоторые из этих проблем, но совсем не ясно, что у них получилось", - рассказал пресс-секретарь Пентагона.

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В то же время Кирби добавил, что у россиян осталось много силы, много огневой мощи.

"Остается много сил на продолжение этой борьбы. И именно поэтому, и мы все время это говорили, что это может закончиться затяжной битвой на Донбассе", - сказал он.

Кирби отметил, что именно поэтому США каждый день сосредоточены на том, чтобы убедиться, что могут дать украинцам инструменты и оружие, которые им нужны, а также обучение, которое может быть требуется с некоторыми из этих инструментов, чтобы добиться успеха.

Автор: 

армия РФ (19603) Николаевская область (2141) Пентагон (1467) Донбасс (26957) Кирби Джон (452) Херсонская область (4870)


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Топ комментарии
+20
зелений гнійник хотів 26 лютого офіційно перетворити Україну на малоросію, однак ЗСУ завадили планам клоунів, тому зебілам третій місяць приходиться підлаштовуватися під войовничу меньшість видаючи себе за патріотів України. Одні невдоволені морди дєрьмака чи хламідії, від успіхів ЗСУ тільки чого варті!
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05.05.2022 13:11
+12
У хрюсии ещё много мяса и старого железа. Очень много, но оно не бесконечное, не восполнимое. Каждый дохлый кацап, это гвоздик в крышку демографического гроба. Каждый сожженный танк, это безвозвратная потеря. Да, работы ещё много, но победа Украины уже предрешена.
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05.05.2022 13:17
+11
Орки не досягли своєї мети - це в першу чергу прошвирнутись по Хрещатику 9- го травня і анексувати всю Украіну !
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05.05.2022 13:08
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Правила форума Совет форумчан
Орки не досягли своєї мети - це в першу чергу прошвирнутись по Хрещатику 9- го травня і анексувати всю Украіну !
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05.05.2022 13:08 Ответить
///
Українські захисники, які щодня боронять Маріуполь від російських загарбників, іноді дозволяють собі відпочити. Роблять вони це за щирими розмовами та під спів патріотичних пісень.
Так військові наповнюються силою та вірою у швидку перемогу над ворогом.

https://t.me/glavcomua/9244 https://t.me/glavcomua/9244

(до сліз...)
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05.05.2022 13:09 Ответить
Якщо є Бог війни ,то він сьогодні у ЗСУ та у катакомбах Маріуполя!!!! Кожний українській Воїн ,який сьогодні зі зброєю у руках захищає Батьківщину -Герої , Титан на якому тримається Світ!
СЛАВА УКРАЇНІ !!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
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05.05.2022 13:25 Ответить
Она упивается войной. Это еще та зараза. Войну Украина не проиграет, но воевать будет без перерыва до бесконечности.
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05.05.2022 13:56 Ответить
Каца у тебе на сродійне у паРраші!! Яку ми розвалим!)))
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05.05.2022 16:55 Ответить
зелений гнійник хотів 26 лютого офіційно перетворити Україну на малоросію, однак ЗСУ завадили планам клоунів, тому зебілам третій місяць приходиться підлаштовуватися під войовничу меньшість видаючи себе за патріотів України. Одні невдоволені морди дєрьмака чи хламідії, від успіхів ЗСУ тільки чого варті!
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05.05.2022 13:11 Ответить
С дивана классно гавкать на тех кто остался в стране и защищает свою родину??Или вы такой упоротый что не понимаете Родина дороже чем ваши гнилые вбросы?
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05.05.2022 13:45 Ответить
Боже, який же ти дебіл, сидиш на дивані, ніхєра не відстрілюш і ляпаеш аби ляпнути
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05.05.2022 13:47 Ответить
новенькие?
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05.05.2022 14:14 Ответить
У хрюсии ещё много мяса и старого железа. Очень много, но оно не бесконечное, не восполнимое. Каждый дохлый кацап, это гвоздик в крышку демографического гроба. Каждый сожженный танк, это безвозвратная потеря. Да, работы ещё много, но победа Украины уже предрешена.
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05.05.2022 13:17 Ответить
необходимо незаметно в Украине уничтожить еще 50 тысяч кацапов. Тогда количество безногих и безруких инвалидов на расее достигнет двухсот тысяч, и тогда кацапы начнут подозревать, что они не достигли ожидаемого прогресса и всеохватывающего благополучия расейских граждан.
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05.05.2022 13:26 Ответить
Ну незаметно неполучится.А вот по числу черных мешков Трупных я с вами согласен.
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05.05.2022 13:46 Ответить
Это мы с вами знаем. А кацапы нет. Так у них работает пропаганда.Пока для них получается незаметных 25 тысяч. Население кацапии не подозревает, что у них уже за 70 дней 70 тысяч госпитальных потерь, а значит 40 тысяч гарантированных инвалидов.
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05.05.2022 17:08 Ответить
Нравится не нравится - терпи моя красавица, матушка рассея!
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05.05.2022 13:54 Ответить
Як це не досягли? Херсонська окупована( а це жратва і вода для крисчан), сухопутний коридор по берегу Азовського моря пробитий, (Маріуполю кінець, Азовське море втрачено і це очевидно), Запорізька, Луганська, Донецька майже повністю окуповані, половина Харківщини окуповано. Що це як не досягнення ворога?????? Нашого наступу як не було так і немає! Досить нам брехати!!!!
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05.05.2022 14:18 Ответить
С Вами трудно не согласиться! Действительно, пока ВСУ только держат оборону, причем крепко держат, поскольку наступление и продвижение врага вглубь Украины идет крайне медленно! А вот то, что огромные территории нашей страны рашистам удалось захватить, в немалой степени благодаря преступной беспечности высшего военно-политического руководства, совершенно не бравшего во внимание настойчивые предупреждения западных разведок о готовящемся вторжении, печальный, но факт! А вот возвращать их назад придется и приходится очень дорогой ценой и большой кровью! Но - вернем обязательно!
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05.05.2022 16:03 Ответить
А кацапам никто не мешает воевать и полтора года. Поэтому крайне важно подготовить миллионы человек к войне и наладить производство дешевого и мощного оружия (минометы, арт-снаряды) в миллионных количествах в 3 смены работая в бункерном заводе.
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05.05.2022 16:15 Ответить
 
 