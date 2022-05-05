Армия РФ блокирует выезд из Херсонщины и въезд в нее, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города, подконтрольные властям Украины.

На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики заблокировали возможность выезжать за пределы области. Об этом сообщил глава Херсонской областной организации партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Даже речь не идет о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже – а это лучше для них", – констатировал Соболевский.

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Военные РФ не выпускают никого и не пускают в оккупированный Херсон. Возвращают назад даже рейсовые автобусы, сообщают корреспонденты Общественного.