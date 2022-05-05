Армия РФ блокирует выезд из Херсонщины и въезд в нее, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский
Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города, подконтрольные властям Украины.
На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики заблокировали возможность выезжать за пределы области. Об этом сообщил глава Херсонской областной организации партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Даже речь не идет о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже – а это лучше для них", – констатировал Соболевский.
Военные РФ не выпускают никого и не пускают в оккупированный Херсон. Возвращают назад даже рейсовые автобусы, сообщают корреспонденты Общественного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
,, Херсон наш " , а тому бояться , щоби щось не зірвалося , а воно скоро
таки зірветься 😡
Здохните , скажені тварюки , всі на нашій землі!
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.
Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков".
Баканов - друг дитинства, сусід по під'їзду - особисто відповідає за призначення начальників та заступників обласних управлінь СБУ - керіників АТЦ...
Як тобі такі мемуари?
Якщо це була зрада, і зрадники досі біля влади (не на рівні Херсонської області, а на центральному рівні), хер коли ми повернемо Херсон. Просто ЗСУ не отримають такий наказ.
І це питання не на "після Перемоги", а питання на "прямо зараз"...