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Новости Война
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Армия РФ блокирует выезд из Херсонщины и въезд в нее, - первый заместитель председателя облсовета Соболевский

рф

Российские военные уже несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города, подконтрольные властям Украины.

На временно оккупированных территориях Херсона российские захватчики заблокировали возможность выезжать за пределы области. Об этом сообщил глава Херсонской областной организации партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Даже речь не идет о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже – а это лучше для них", – констатировал Соболевский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают освобожденные села Николаевщины и Херсонщины: один погибший, шестеро раненых, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Военные РФ не выпускают никого и не пускают в оккупированный Херсон. Возвращают назад даже рейсовые автобусы, сообщают корреспонденты Общественного.

Автор: 

армия РФ (19603) оккупация (10188) Херсонская область (4870)


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Топ комментарии
+15
Слили тупо Юг ЗЕбильные клоуны.Обрекли нас в оккупации жить по типу ДНР.Твари ЗЕбильны
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05.05.2022 13:20
+12
Орки до 9- го травня підготували подарунок кремлівському вбивці
,, Херсон наш " , а тому бояться , щоби щось не зірвалося , а воно скоро
таки зірветься 😡
Здохните , скажені тварюки , всі на нашій землі!
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05.05.2022 13:17
+11
Поки українське суспільство не отримає від влади чіткої відповіді на питання "чому так швидко був здан Південь", діла не буде.
Якщо це була зрада, і зрадники досі біля влади (не на рівні Херсонської області, а на центральному рівні), хер коли ми повернемо Херсон. Просто ЗСУ не отримають такий наказ.
І це питання не на "після Перемоги", а питання на "прямо зараз"...
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05.05.2022 13:23
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въезд понятно - ссутся ССО. Выезд тоже понятно - нужен живой щит.
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05.05.2022 13:11 Ответить
Кому це він каже? Зрадникам, які здали місто в перший день війни чи тим, хто не підірвали мости? До речі Колихаєв досі на свободі, постить у фейсбуці як він героїчно працює.
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05.05.2022 13:11 Ответить
ты ,придурок, а что колыхаев отвечал за оборону херсона? за тероборону??? оружием ведал?? ты спроси с тех силовиков которые удрали в первый день, с лагуты который нынче з погреба вещает. а колихаев организовывал работу коммунальных служб, служб благоустройства,разницу придурок чувствуешь? вот нет колыхаева и мусор перестали вывозить....
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05.05.2022 13:57 Ответить
ну ось і далі хай організовує. В багатьох містах витрати на тероборону несуть разом з державними і міські бюджети.
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05.05.2022 14:13 Ответить
Орки до 9- го травня підготували подарунок кремлівському вбивці
,, Херсон наш " , а тому бояться , щоби щось не зірвалося , а воно скоро
таки зірветься 😡
Здохните , скажені тварюки , всі на нашій землі!
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05.05.2022 13:17 Ответить
Вот как рашооркам объяснить, что результат будет один - смерть, а вот способов у нас много. Необразованному рабссиянскому быдлу их же рабссиянские учителя в школах ничему не могут научить. Страна моральных инвалидов.
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05.05.2022 13:26 Ответить
Слили тупо Юг ЗЕбильные клоуны.Обрекли нас в оккупации жить по типу ДНР.Твари ЗЕбильны
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05.05.2022 13:20 Ответить
Зелене лайно не завжди буде президентом. Обов'язково Херсон звільнемо, а лайно, яке здало область піде за грати!
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05.05.2022 13:29 Ответить
даже не знаю ... Мемуары видели?
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05.05.2022 13:39 Ответить
Мемуари:
"Помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.

Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков".

Баканов - друг дитинства, сусід по під'їзду - особисто відповідає за призначення начальників та заступників обласних управлінь СБУ - керіників АТЦ...

Як тобі такі мемуари?
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05.05.2022 15:38 Ответить
Звичайно були прорахунки.треба об'єктивно подивитися,а яка кількість наших військових було на час "бліц кригу" рашистів? вони наступали із кількох напрямків для того, що б все перекрити на той момент потрібно було мати у три-чотири рази більше людей.після мобілізації вдалося наростити чисельність і незабаром піде контрнаступ.Віримо в ЗСУ!Україна переможе!
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05.05.2022 13:35 Ответить
то все понятно, но почему элементарно не взорвали антоновский мост, хер бы орки днепр форсировали, да с каховской дамбы был еще путь, но мост.....
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05.05.2022 14:00 Ответить
Тому що ми не знаємо, що було в Оманських домовленостях.
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05.05.2022 15:12 Ответить
Та невже? Підірвати Антонівський міст та контролювати перехід у Новій Каховці і орки не змогли б дійти до Херсону як мінімум тиждень! А до того підтягнути сили та не давати перейти поромами і ніякої окупації б не було й близько, а за цей час підготувати тероборону та позиції. Я вже не кажу про Чонгар та Перекоп
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05.05.2022 14:06 Ответить
А что Перекоп?
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05.05.2022 14:09 Ответить
Та уже ничего...
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05.05.2022 15:39 Ответить
Отстреливать этих блокераторов всем, чем можно и нельзя.
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05.05.2022 13:22 Ответить
Поки українське суспільство не отримає від влади чіткої відповіді на питання "чому так швидко був здан Південь", діла не буде.
Якщо це була зрада, і зрадники досі біля влади (не на рівні Херсонської області, а на центральному рівні), хер коли ми повернемо Херсон. Просто ЗСУ не отримають такий наказ.
І це питання не на "після Перемоги", а питання на "прямо зараз"...
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05.05.2022 13:23 Ответить
Нє)) Ви хотіли, щоб було все відкрито під час окупації, котру планують перетворити в анексію? (((
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05.05.2022 13:29 Ответить
Гетто.
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05.05.2022 13:36 Ответить
Схоже на то , що скоро на українські села і міста будуть навішувати Чорні дошки" голодомору. Це вже було в нашій історії - історія іде по спіралі. Та і виконавці ті самі, зі сходу.
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05.05.2022 13:47 Ответить
Злили майже весь південь за два дні , а тепер "жаліються" шо їх заблокували , млять ... Так розблокуйте !
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05.05.2022 13:51 Ответить
умный ,да? так расскажи как? ....
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05.05.2022 14:02 Ответить
По словам родственников, блокируют они уже давным-давно. Почему новость преподносится как что-то недавнее, не понятно.
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05.05.2022 14:07 Ответить
Це питання до Залужного! Чому досі жодної навіть спроби наступу на Херсон?! Він на правому березі, має лише 2 вузькі входи рашистів- каховська дамба і міст Херсону! Це все більше і більше вказує лише на те, що нам тупо збрехали про патріотизм і професіоналізм Залужного!
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05.05.2022 14:08 Ответить
Щас зеля по этому поводу выразит решительный протест....
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05.05.2022 14:14 Ответить
В ЕС не пустять поки Кломойський на свободі, це одна з умов. А тепер в коломоя весь Херсон буде. При мудрому та сильному правлінні, війна маловірогідна. А коли приходять до влади зрадники, слабаки і брехуни, з клоунами, то абсолютно нічого дивного, що починається війна. ЦЕ закономорність.
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05.05.2022 16:50 Ответить
 
 