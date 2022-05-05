РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9098 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 641 19

ЕС найдет компромисс по нефтяному эмбарго: риторика Венгрии – это попытки "выбить" преференции, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Поиск компромиссов в Евросоюзе по эмбарго на российскую нефть будет иметь успех, считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис: будут удовлетворены основные потребности Венгрии и заодно сохранена единая санкционная политика ЕС.

По его словам, сейчас "создается впечатление, что одно государство может держать в заложниках всю санкционную политику [ЕС], это неправильно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По мнению Ландсбергиса, по крайней мере частично нынешняя риторика и публичная политика Венгрии – это попытки "выбить" из партнеров по ЕС некие преференции.

Министр подчеркнул, что если шестой пакет санкций ЕС будет принят таким, каким его представили на рассмотрение на последней встрече послов, "это будет значительным шагом вперед – в первую очередь по нефти".

Читайте также: США открыты для введения новых санкций против РФ, - Байден

Ландсбергис полагает, что если пробуксовку с консенсусом по нефтяному эмбарго преодолеют в скором времени, "это будет сигналом для России, что Европа окончательно отворачивается от российской нефти".

Он считает, что перелом в пользу отказа от энергоносителей из России в ЕС произошел, когда по этой теме изменилась позиция правительства Германии.

На вопрос об высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова об Израиле и президенте Зеленском Ландсбергис отмахнулся и заявил, что это "бред", а "поиск адекватности [в таких заявлениях], наверное, уже невозможен и не нужен".

Венгрия (2001) Литва (2497) нефть (1930) Евросоюз (17264) эмбарго (226) Габриэлюс Ландсбергис (158)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Вангую... Мадяри вилетять з ЄС вперед ногами.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:18
+11
Україна може допомогти Угорщині з ембарго, піднявши тариф за транзит нафти для Угорщини нафтопроводом "дружба" разів у десять.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:20
+10
Клякса Роршаха

@Kevin_Haker007

·
https://twitter.com/Kevin_Haker007/status/1521798957369860097 23 ч

Глупыш Соловьев демонстрирует тубус из-под NLOW,это примерно как демонстрировать свою компетентность в сексе набрав использованных презервативов на пустыре
показать весь комментарий
05.05.2022 13:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вангую... Мадяри вилетять з ЄС вперед ногами.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:18 Ответить
ибо если один все время против...то это не демократия.. это долбо**изм этого одного по отношению к другим... один не может ломать стратегию остальных стран...
показать весь комментарий
05.05.2022 13:30 Ответить
очканут венгры дадут заднюю - хотя германия могла давно прекратить этот мадьярский понос - урезать дотации из Брюселя и все кури бамбук
показать весь комментарий
05.05.2022 15:07 Ответить
******* на пляшку.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:20 Ответить
Україна може допомогти Угорщині з ембарго, піднявши тариф за транзит нафти для Угорщини нафтопроводом "дружба" разів у десять.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:20 Ответить
Клякса Роршаха

@Kevin_Haker007

·
https://twitter.com/Kevin_Haker007/status/1521798957369860097 23 ч

Глупыш Соловьев демонстрирует тубус из-под NLOW,это примерно как демонстрировать свою компетентность в сексе набрав использованных презервативов на пустыре
показать весь комментарий
05.05.2022 13:20 Ответить
То ви експерт)))) (пАтАмушта рузгегаварящіх)
показать весь комментарий
05.05.2022 13:35 Ответить
****** я в шоке кто ссаных мадяр вообще взял в НАТО и Евросоюз, это же племя путинских имперских ********
показать весь комментарий
05.05.2022 13:24 Ответить
как задолбало всех это сиярто...
когда в хоре один фальшивит - хочется его придушить, чтоб не мучить всех остальных репетициями (особенно если это падло фальшивит специально... чтоб поизмываться и показать свою вредность)
показать весь комментарий
05.05.2022 13:27 Ответить
По-перше, немає сумнівів, що ця нацистська гнида Орбан дійсно бажав окупувати Закарпаття. В перший же день російської агресії він оголосив військову операцію на кордоні України, фактично стягнув до наших кордонів війська під виглядом "гуманітарної операції". Без сумніву він збирався підшакалити за Путіним українське Закарпаття, коли Україна впаде.

Друге, Папа Римський Франциск сьогодні повідомив, що ця нацистська гнида повідомила йому про плани Путіна завершити окупацію України до 9 травня. Звідки Орбану знати плани Путіна? Путін бажав виправдати свою агресію. Залучити до розділу України її сусідів - прекрасний спосіб виставити вторгнення не як злочин, а як "виправлення історичного непорозуміння сусідами колишньої України".

Ну і третє, польский депутат Славомир Нітрас ще в 2019 році викрив Орбана, який в 2014 році переконував польське вище політичне керівництво захопити західні українські землі і поділити їх між собою.

Всі ці танці навколо нашого мовного закону всі ці роки, навколо блокування засідань комісії Україна-НАТО, це була просто гра в зв'язці з Росією. Насправді, Орбан і Путін це ображені нацистські гниди, які хочуть взяти реванш і переписати повоєнний порядок. От тільки сил в Орбана немає. Одна 128-ма Закарпатська бригада гірської піхоти має достатньо сил самостійно вести бойові дії проти всієї угорської армії.

Угорщина.

Союзник нацистів в 1941-му, союзник нацистів в 2022-му.

Впевнений це буде дорого коштувати Угорщині. Якщо їх виключать із НАТО і призупинять членство в ЄС це буде абсолютно заслужений крок.

Але і питання, коли про це дізналися самі Данілов з Зеленським.

Їхні намагання в 2019 році задобрити цю наволоч поступками по Берегівському району виглядали жалюгідно для всіх, хто в темі. Але більше того, вони виглядали небезпечно. Шакалам демонструвати слабкість це велика помилка. Саме такою помилкою було злити лукашенку вагнерівців. Коли Єрмак хизувався "ми посорілі два братскіх народа", насправді лукафюрер і всі навколо нас зрозуміли: українське керівництво слабке.

Нам пощастило, що Українська Армія вибила зуби російській чумі під Києвом. Всі ці боягузливі нікчеми-союзнички Путіна злилися одразу щойно головний у їхній банді отримав зламану щелепу. Але ми були за крок від національної трагедії.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2888365354793864?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 травня о 17:50 ·
показать весь комментарий
05.05.2022 13:30 Ответить
Після перемоги України ,світобудова зміниться!. Європа переформатують ся. Британія стане ,ні вже є лідером ,ватажком нової Європи. У прийнятті рішень ФРН ,ФР ,Угорщина зійде на маргінес. РФ буде дезінтегрована ,поділена на частини під протекторатом провідних країн Світу.
Відкрите питання з Китаєм . Японія та Австралія має стати лідером у східній частині світу.
показать весь комментарий
05.05.2022 13:33 Ответить
гнійник Европи... і як цього прища не видавлять
показать весь комментарий
05.05.2022 13:35 Ответить
Підтрuмкa путінського рeжuму обeрнулaся для Білорусі втрaтою вuходу нa укрaїнськuй тa європeйськuй рuнкu. Внaслідок цього білоруські НПЗ опuнuлuся нa мeжі eкономічного колaпсу. Збуту прaктuчно нeмaє. Нe більшe 45% зaвaнтaжeння. Нaповнeність склaду - 97%. Для внутрішнього рuнку потрібно нe більшe 15%. Рaнішe понaд 30% продукції йшло в Укрaїну, 35% - в Європу.

https://www.mylife24.pro/?p=741&fbclid=IwAR2ggsOrzZQ9KZaI2UoBMyITV4q_enARaR29oIMrSVr7lzZ8Fpv1HVIb0Xg
показать весь комментарий
05.05.2022 13:36 Ответить
беларусы этого хотели теперь пусть едят не подавятся
показать весь комментарий
05.05.2022 15:09 Ответить
Угорці ведуть себе нагло по відношенню до України та ЄС, в силі своїх "старших братів" з Рашки. І кінець, напевно, буде в чомусь схожий...
показать весь комментарий
05.05.2022 14:41 Ответить
Не потрібен нам такий компроміс як зі свіфтом. коли відключили тільки 10 процентів російських банків.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:08 Ответить
як москалі, самі в лаптях, а строїть з себе хер зна шо, велике цабе блдь

внесок угорщини в єс менше 1%,
а вийожується більше ніж німеччина в якої ввп в 200 разів більше
показать весь комментарий
05.05.2022 15:11 Ответить
Я так понимаю что они уже там всех достали постоянным шантажом.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:38 Ответить
Нефтепровод Одесса-Броды заполнен технологической водой. В трубе можно хранить нефтепродукты как в нефебазе или качать в реверсе.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:31 Ответить
 
 