ЕС найдет компромисс по нефтяному эмбарго: риторика Венгрии – это попытки "выбить" преференции, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Поиск компромиссов в Евросоюзе по эмбарго на российскую нефть будет иметь успех, считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис: будут удовлетворены основные потребности Венгрии и заодно сохранена единая санкционная политика ЕС.
По его словам, сейчас "создается впечатление, что одно государство может держать в заложниках всю санкционную политику [ЕС], это неправильно", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По мнению Ландсбергиса, по крайней мере частично нынешняя риторика и публичная политика Венгрии – это попытки "выбить" из партнеров по ЕС некие преференции.
Министр подчеркнул, что если шестой пакет санкций ЕС будет принят таким, каким его представили на рассмотрение на последней встрече послов, "это будет значительным шагом вперед – в первую очередь по нефти".
Ландсбергис полагает, что если пробуксовку с консенсусом по нефтяному эмбарго преодолеют в скором времени, "это будет сигналом для России, что Европа окончательно отворачивается от российской нефти".
Он считает, что перелом в пользу отказа от энергоносителей из России в ЕС произошел, когда по этой теме изменилась позиция правительства Германии.
На вопрос об высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова об Израиле и президенте Зеленском Ландсбергис отмахнулся и заявил, что это "бред", а "поиск адекватности [в таких заявлениях], наверное, уже невозможен и не нужен".
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@Kevin_Haker007
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https://twitter.com/Kevin_Haker007/status/1521798957369860097 23 ч
Глупыш Соловьев демонстрирует тубус из-под NLOW,это примерно как демонстрировать свою компетентность в сексе набрав использованных презервативов на пустыре
когда в хоре один фальшивит - хочется его придушить, чтоб не мучить всех остальных репетициями (особенно если это падло фальшивит специально... чтоб поизмываться и показать свою вредность)
Друге, Папа Римський Франциск сьогодні повідомив, що ця нацистська гнида повідомила йому про плани Путіна завершити окупацію України до 9 травня. Звідки Орбану знати плани Путіна? Путін бажав виправдати свою агресію. Залучити до розділу України її сусідів - прекрасний спосіб виставити вторгнення не як злочин, а як "виправлення історичного непорозуміння сусідами колишньої України".
Ну і третє, польский депутат Славомир Нітрас ще в 2019 році викрив Орбана, який в 2014 році переконував польське вище політичне керівництво захопити західні українські землі і поділити їх між собою.
Всі ці танці навколо нашого мовного закону всі ці роки, навколо блокування засідань комісії Україна-НАТО, це була просто гра в зв'язці з Росією. Насправді, Орбан і Путін це ображені нацистські гниди, які хочуть взяти реванш і переписати повоєнний порядок. От тільки сил в Орбана немає. Одна 128-ма Закарпатська бригада гірської піхоти має достатньо сил самостійно вести бойові дії проти всієї угорської армії.
Угорщина.
Союзник нацистів в 1941-му, союзник нацистів в 2022-му.
Впевнений це буде дорого коштувати Угорщині. Якщо їх виключать із НАТО і призупинять членство в ЄС це буде абсолютно заслужений крок.
Але і питання, коли про це дізналися самі Данілов з Зеленським.
Їхні намагання в 2019 році задобрити цю наволоч поступками по Берегівському району виглядали жалюгідно для всіх, хто в темі. Але більше того, вони виглядали небезпечно. Шакалам демонструвати слабкість це велика помилка. Саме такою помилкою було злити лукашенку вагнерівців. Коли Єрмак хизувався "ми посорілі два братскіх народа", насправді лукафюрер і всі навколо нас зрозуміли: українське керівництво слабке.
Нам пощастило, що Українська Армія вибила зуби російській чумі під Києвом. Всі ці боягузливі нікчеми-союзнички Путіна злилися одразу щойно головний у їхній банді отримав зламану щелепу. Але ми були за крок від національної трагедії.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2888365354793864?__cft__%5b0%5d=AZUOVV12DGkOQ8mnx_e_jabSWjEHEBMedoH_Do-***************************-KzjNPX7Q6_KVth1DyKXcicla8Jvqm0Qe7sJBrYghz6jac4CZMft9Jn1H8f3lG6y5rFToyCw4zZPz4O2CmNkQ1ybqgT28tZZ6MHzYk52mspA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 травня о 17:50 ·
Відкрите питання з Китаєм . Японія та Австралія має стати лідером у східній частині світу.
https://www.mylife24.pro/?p=741&fbclid=IwAR2ggsOrzZQ9KZaI2UoBMyITV4q_enARaR29oIMrSVr7lzZ8Fpv1HVIb0Xg
внесок угорщини в єс менше 1%,
а вийожується більше ніж німеччина в якої ввп в 200 разів більше