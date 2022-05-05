Около 120 архитекторов со всей страны прибыли в Ирпень для планирования стратегии развития города.
В Ирпень в Киевскую область прибыло почти 120 архитекторов со всей Украины для планирования стратегии развития города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава гуманитарного штаба Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил в Телеграме.
"Около 120 архитекторов со всей Украины прибыли в Ирпень, чтобы присоединиться к планированию стратегии восстановления и развития города", - написал Кулеба.
Глава гуманитарного штаба КОГА поблагодарил всех проектантов, кто откликнулся на приглашение.
Топ комментарии
+11 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий05.05.2022 13:29 Ссылка
+11 джонни браво
показать весь комментарий05.05.2022 13:32 Ссылка
+7 Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий05.05.2022 13:29 Ссылка
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з такою владою нічого хорошого не буде
каламойща вже купив чумодани
всему ж свое время !!!
многие города и еще больше сел требуют полного восстановления... и не надо 120 архитекторов... для сел хватит 10-20-30 типовых проектов (чтобы легче рассчитать смету и узаконить всё)) и не хватит точно - тысяч спецов строительных специальностей и миллиардов на строительные материалы...