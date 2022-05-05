Около 120 архитекторов со всей страны прибыли в Ирпень для планирования стратегии развития города.

В Ирпень в Киевскую область прибыло почти 120 архитекторов со всей Украины для планирования стратегии развития города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава гуманитарного штаба Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил в Телеграме.

"Около 120 архитекторов со всей Украины прибыли в Ирпень, чтобы присоединиться к планированию стратегии восстановления и развития города", - написал Кулеба.

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Глава гуманитарного штаба КОГА поблагодарил всех проектантов, кто откликнулся на приглашение.