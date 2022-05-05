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Работа Запорожской ТЭС остановлена из-за невозможности доставить уголь в результате оккупации Энергодара, - Энергоатом

тес

На Запорожской теплоэлектростанции закончились угли, которые невозможно поставить в результате временной оккупации Энергодара россиянами и боевых действий на Юге Украины – работа ТЭС остановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Энергоатоме со ссылкой на telegram городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в разрезе коммунальных услуг. Тепло-, энерго и водоснабжение в Энергодаре переведены на ЗАЭС. В то же время, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

"К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", – сообщил Орлов.

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Персонал станции временно переведен на вынужденный простой.

"Такой результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, до чего они могут дотянуться", – подчеркивает Дмитрий Орлов.

Автор: 

ТЭС (280) Энергоатом (411) Запорожская область (3179) Энергодар (157) Запорожская АЭС (718)


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ЗЕпірімога. Підемо на шашлики.
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05.05.2022 13:43 Ответить
Нехай голова сбу у Херсонській області разом з баклановим який його призначив на посаду, їдуть та везуть вугілля туди. Це ж вони ворота на південь відкрили та профукали русняву армію, яка стояла під Чонгаром
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05.05.2022 14:04 Ответить
ЗАЕС зараз відрізана від енергосистеми - пошкоджено магістральний кабель. ВІдключеня ще і ТЕС - Це дуже погана новина. Що може бути далі - додумайте самі.
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05.05.2022 14:47 Ответить
Після перемоги треба буде будувати ще додаткові блоки на АЕС, які мають мінімальну собівартість, знижувати ціни для населення, переводити на електроопалення, а ТЕС і ТЕЦ на вугіллі закривати к ****** з такими космічними цінами
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05.05.2022 16:36 Ответить
 
 