Работа Запорожской ТЭС остановлена из-за невозможности доставить уголь в результате оккупации Энергодара, - Энергоатом

На Запорожской теплоэлектростанции закончились угли, которые невозможно поставить в результате временной оккупации Энергодара россиянами и боевых действий на Юге Украины – работа ТЭС остановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Энергоатоме со ссылкой на telegram городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

Остановка работы ЗаТЭС не отразится на населении города в разрезе коммунальных услуг. Тепло-, энерго и водоснабжение в Энергодаре переведены на ЗАЭС. В то же время, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

"К сожалению, это вынужденный шаг - на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги", – сообщил Орлов.

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Персонал станции временно переведен на вынужденный простой.

"Такой результат работы "освободителей" в Энергодаре. Один из многих примеров уничтожения и разрушения всего, до чего они могут дотянуться", – подчеркивает Дмитрий Орлов.