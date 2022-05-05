Силы обороны Украины переходят к контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Цензор.НЕТ.

Во время разговора Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке на фронте.

В частности, речь шла о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

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