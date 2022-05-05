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Новости Война
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Силы обороны Украины переходят к контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Цензор.НЕТ.

Во время разговора Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке на фронте.

В частности, речь шла о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Читайте также: Войска РФ пытались атаковать позиции ВСУ под Барвенковым и на Волчанском направлении - понесли потери, - Синегубов

Автор: 

Харьковщина (5577) ВСУ (6676) Залужный Валерий (659) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+162
Спасибо, ребята! Возвращайтесь живые с победой!
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05.05.2022 14:15
+112
З Богом.
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05.05.2022 14:15
+79
Залужный не политикан и не трепло. Раз он сказал, значит так надо.
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05.05.2022 14:31
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ГОСПОДЬ ДОПОМОЖИ ВСУ!!!
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05.05.2022 15:20 Ответить
"Ходили з коктейлями на танки" (С) Хм... Есть более простые способы самоубийства (скепсис)
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05.05.2022 15:22 Ответить
У Олеся Гончара є роман "Людина і зброя", там якраз є душероздираючий опис такого самогубства. http://ukrbooks.com/ua/ljudyna_i_zbroja/ Ось тут і наступні сторінки. Перечитував роман нещодавно (із ментальною проекцією на ******* події) - я все розумію, джавелінів і стугн тоді не було, але в душі не їбу, за яким хріном було натовпом вибігати на міст, а не підпустити танк ближче і не закидати його коктейлями. Чи тоді було б недостатньо героїчно?
Утім Гончар іще жорсткіше проїхався по http://ukrbooks.com/ua/ljudyna_i_zbroja/ іншому зкріпно-ділдовоювальному ґепізоду (а він знав, про що писав - сам був дідом, пройшов війну мінометником)...
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05.05.2022 21:34 Ответить
Боже захисти Україну і захисників України, Ангели охоронці, йдіть попереду наших Героїв, найкращих синів і дочок!. Слава Ісусу, Слава Україні!
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05.05.2022 15:22 Ответить
Господи, Слава Богу и Украине . Смерть москалям
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05.05.2022 15:23 Ответить
будуть бити під основу виступу під Ізюмом. Німці в тих краях завжди били туди ж. Безсмертні завжди розвертались,, не встигали і далі погром. Так було в другій та третій битві за Харків 1942,1943 років. Характерно, що німці одночасно застосували такий тактичний прийом у Любанській,Барвінковскій,Кримській операціях. Погром був страшний. З під Барвінково, Ізюма а також Вовчанська з 240 000 вийшло тільки 26 000. Основну роботу здійснили пікірувальники, як їх називала ЧА -молотобойци. А зараз рузге без підтримки з повітря. 350 одиниць втрат-це катастрофа для легендарної та несокрушимої. Залишилось у Путіна одне бажання-красиво ноги унести
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05.05.2022 15:23 Ответить
Уже в восьмидесятых ,папа мой как- то купил билет до Волчанска, на мой вопрос как же он перепутал станцию и купил билет до Волчанска ,вместо Симферополя, он ответил- "воевал я там".
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05.05.2022 20:53 Ответить
Німецька листівка про бої за Харків:


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05.05.2022 21:16 Ответить
шось не сходиться - убитих і полонених 70 тис., а кулеметів і гвинтівок лише 2 тис 300 штук?
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06.05.2022 00:17 Ответить
Ну, і совєцький плакат "Окна ТАСС" про взяття Харкова. 1943 рік.
Українською мовою, до речі.

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05.05.2022 22:12 Ответить
сам ты саветский
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05.05.2022 22:47 Ответить
З Богом козаки🙏

Вали русню!!!
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05.05.2022 15:26 Ответить
Кров убитих взиває до неба та просить помсти. Наша країна буде очищена від орків. ЗСУ воїни світла. Так, буде заплачена велика ціна, але вірте в перемогу. Україна вистоє, виживе і наші війська визволять всю нашу країну. Це лише питання часу. Побачимо жовто-блакитні прапори в Донецьку, Луганську та Сімферополі. Допомагаємо хто чим може - зі зброєю в руках, в тилу, фінансово, на інформаційному просторі, молитвами.
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05.05.2022 15:31 Ответить
Бережіть себе хлопаки Ви потрібні ще і на параді перемоги
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05.05.2022 15:33 Ответить
А на Мариупольском направлении когда ? Кто просрал заход свинособак из Крыма ?
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05.05.2022 15:39 Ответить
Вибачте, і я такої ж думки...
але кожен фрукт достига у свій час...
кожен метр нашої землі буде наш, якщо збережемо таку єдність, яка зараз є ! Слава Україні !
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05.05.2022 19:24 Ответить
двигай свою армию на Мариуполь, а не вопросы задавай. Куйло готовит обьявление Украине войны официально 9 мая. Его холуй лукашенко проверяет боеготовность вооруженных сил.что будет если они отсекут поставки оружия через западную границу за 2-3 дня? Реально помочь Азову можно авиацией. Ударить по пво дронами и штурмовиками отсечь наступающих на Азовсталь. Вопрос есть ли авиация в нужном количестве у ВСУ?mmed
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05.05.2022 20:02 Ответить
Русня повинна повератися додому у кульках або без ручек та ножек, тільки так
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05.05.2022 15:45 Ответить
Так переходьте,а не анонсуйте.Нєчість кацапську треба вирвати,бо вона вже на півдні коріння почало пускати,владу розбудовувати свою...
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05.05.2022 15:47 Ответить
вибач, не переходьте, а разом переходимо ...
думаю коли ми разом підемо, то і швидше все зрушимо з місця
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05.05.2022 19:28 Ответить
Моливо хотілося сказати не переходьте, а переходимо...
бо говорити, то не діяти, а якщо діяти то хотілося б разом...
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05.05.2022 19:31 Ответить
Танковыми клиньями выйти бы на Мариуполь к ребятам... При поддержке пару сот дронов и корабельных ракет
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05.05.2022 15:51 Ответить
Думаєте ми не переживаємо за них....
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05.05.2022 17:36 Ответить
без поддержки авиации не получиться. танки будут легкими мишенями для кацапов.ll
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05.05.2022 20:06 Ответить
То я вже другу добу чую тільки відльоти
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05.05.2022 16:23 Ответить
Олег, вы молодец рад видеть ваш биг смайл и помню, когда вас обстреливали, вы "никого не боялись" вот и дожили до хороших событий, так держать
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05.05.2022 18:25 Ответить
З Богом, хлопці. Ну, і дівчата, якщо треба
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05.05.2022 16:30 Ответить
Герасімов швиденько п'ятами накивав, точно знав що буде жопа палати. На 9 травня буде вам «празник пабеди».
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05.05.2022 16:40 Ответить
жопа не палає, а болить- наші підстрелили..
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05.05.2022 20:12 Ответить
Це гарна новина, Слава Україні
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05.05.2022 16:44 Ответить
Героям слава !!!
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05.05.2022 17:17 Ответить
Удачной охоты! Україна понад усе!
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05.05.2022 16:53 Ответить
С Богом ребята, удачи вам в истреблении врагов Украины, победа за нами. Слава Украине, Героям Слава!
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05.05.2022 16:59 Ответить
З БОГОМ хлопці. Душіть орду. Хай вам Божа мати допомагає.
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05.05.2022 17:09 Ответить
"Москва пришла убивать: Украина должна выстоять, иначе судьба Мариуполя и Бучи постигнет всю Европу"
https://www.youtube.com/watch?v=Gnlpt_Qgg4A
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05.05.2022 17:16 Ответить
Дискотека для москалів на пабєдабєсіє. Організатор - українська арта.
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05.05.2022 17:24 Ответить
Боже, поможи і захисти!!
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05.05.2022 17:33 Ответить
"Щоб шаблі не брали, кулі обминали голівоньки наші..."
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05.05.2022 17:36 Ответить
Хлопці, хай вам Бог помагає!
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05.05.2022 18:02 Ответить
А що це за нова якась оборонна структура з'явилпсь в Україні? "сили оборони"...Я та й усі українці за Конституцією знаємо лише одну таку силу - Збройні Сили України!!!
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05.05.2022 18:07 Ответить
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05.05.2022 18:16 Ответить
Залужний ! Міст в Херсоні вже давно проситься на дно. Це може врятувати маріупольських захисників. Москалі тікаючи однаково його підірвуть.
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05.05.2022 19:51 Ответить
Что ж, погнали городских, надеюсь арта 777 в деле
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05.05.2022 21:13 Ответить
Бог в поміч! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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05.05.2022 21:36 Ответить
Як звичайно ,про наступ ніхто не говорить ?
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05.05.2022 22:30 Ответить
Господи, допоможи ЗСУ. Правда на боці України.
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06.05.2022 07:31 Ответить
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