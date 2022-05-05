Силы обороны Украины переходят к контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.
Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Цензор.НЕТ.
Во время разговора Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке на фронте.
В частности, речь шла о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.
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Утім Гончар іще жорсткіше проїхався по http://ukrbooks.com/ua/ljudyna_i_zbroja/ іншому зкріпно-ділдовоювальному ґепізоду (а він знав, про що писав - сам був дідом, пройшов війну мінометником)...
Українською мовою, до речі.
Вали русню!!!
але кожен фрукт достига у свій час...
кожен метр нашої землі буде наш, якщо збережемо таку єдність, яка зараз є ! Слава Україні !
думаю коли ми разом підемо, то і швидше все зрушимо з місця
бо говорити, то не діяти, а якщо діяти то хотілося б разом...
https://www.youtube.com/watch?v=Gnlpt_Qgg4A