Швеция выделит дополнительные $23 млн, чтобы поддержать гуманитарные организации в Украине, - премьер

Швеция выделит дополнительные $23 млн, чтобы поддержать гуманитарные организации в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

"Сегодня на этой сессии мы сосредоточимся на срочных потребностях мобилизовать финансирование на гуманитарное реагирование в Украине... Швеция сегодня предоставит дополнительные $23 млн, чтобы поддержать гуманитарные организации в Украине", - сказала она на Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг.

Андерссон подчеркнула, что Украина остро нуждается в гуманитарной и финансовой поддержке, а также военной технике.

"Дорогой премьер-министр Шмигаль, позвольте выразить мое глубокое восхищение мужеством украинского народа, я всем сердцем с украинцами, страдающими этой войной... Украина выиграет эту войну, и мы будем поддерживать вас", - заверила глава правительства Швеции.

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