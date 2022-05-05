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Новости Война
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Украина сможет тренировать британских солдат после российско-украинской войны, - министр обороны Уоллес

воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военнослужащие могут обучать британских солдат после завершения российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время посещения британских войск на военных учениях в Финляндии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам министра обороны Британии, уроки, извлеченные из "охоты" на российские танки и самолеты с помощью западного оружия, будут полезны для британских вооруженных сил.

"Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Я думаю, безусловно, можно предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", – заявил министр.

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Он отметил, что украинские методы ведения боевых действий в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, то, как украинские силы использовали слабость России, – все это важно для британских военных.

Уоллес также добавил, что учебная миссия Великобритании в Украине ORBITAL была только поставлена ​​на паузу и может возобновиться.

Автор: 

Великобритания (5015) военные учения (3462) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+19
А що дивного? В людей досвід РЕАЛЬНИХ бойових дій, в багатьох вже 10 років. Завжди поважав британців і за принциповість, і за розум. Особисто я дуже дякую за ВЕЛИЧЕЗНУ підтримку!!! А тим, хто має бажання вякати, раджу зрозуміти - кожен фунт стерлінгів, наданий Україні, забраний в громадянина Британії! Тому прошу зєлєбобіків мати хоча б елементарну ПОВАГУ!!!
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05.05.2022 14:27
+9
зможе ! бо війського досвіду у нашого ВСУ багато...
і вміння миттево освоювати ******* озброєння - не відняти !! ))) те що звичайному війсковому на навчаннях потребувало тижні чи місяці... нашим доводилось проходити за лічені дні... інколи години... інколи прямо в бою... тепер і зараз... і те що з перщих 120 джавелінчиків 112 попали - це світовий рекорд !!! )))
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05.05.2022 15:11
+7
Думаю, що після війни НАТО буде благати Україну приєднатися. Слава Україні!
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05.05.2022 14:25
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Думаю, що після війни НАТО буде благати Україну приєднатися. Слава Україні!
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05.05.2022 14:25 Ответить
Нік спочатку змініть, бо оте ваше огидне "Ы" - Вам самому око не муляє?.. І НАТО нікого ні про що нікого не буде "благати" - поки просто допомагає всіма силами. Не несіть уйні в стилі какцапа. НАТО аж ніяк не просила їх "захищати" - вони б і самі впорались. Питання до українців: Янукович, Кучма, Кравчук, Зєля - не муляє? Є питання, "чому ми не в НАТО"? Раджу ще статистику подивитись - дуже цікава наука. Скільки було за вступ до НАТО по роках - з інших питань взагалі мовчу... Тому з 2004 року багатьом "критиканам" Заходу щиро раджу підійти до дзеркала і смачно плюнути собі в рило!!!
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05.05.2022 14:34 Ответить
Поки в НАТО Німечина і Франція , зробіть хоч мільйон реформ , Україну в НАТО не приймуть.Це принципова позиція німців і французів, і не треба на цьому спекулювати
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05.05.2022 17:13 Ответить
Ми можемо 1х навчати 1 п1д час в1йни. ! теор1я 1 практика в1дразу. Приеднайтеся!
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05.05.2022 15:05 Ответить
А що дивного? В людей досвід РЕАЛЬНИХ бойових дій, в багатьох вже 10 років. Завжди поважав британців і за принциповість, і за розум. Особисто я дуже дякую за ВЕЛИЧЕЗНУ підтримку!!! А тим, хто має бажання вякати, раджу зрозуміти - кожен фунт стерлінгів, наданий Україні, забраний в громадянина Британії! Тому прошу зєлєбобіків мати хоча б елементарну ПОВАГУ!!!
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05.05.2022 14:27 Ответить
на полигоне "руины кремля"
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05.05.2022 14:29 Ответить
Страшною ціною вартують Україні ці "уроки навчання"
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05.05.2022 14:35 Ответить
путлєр хоче не хоче а навчить нато бути ефективнішими, правда ціною життя українців
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05.05.2022 14:49 Ответить
Приїзжайте на практику
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05.05.2022 14:49 Ответить
Бритинія не зволікає. Добровольці з королівської морської піхоти вже два місяці "навчаються" в складі Інтернаціонального легіона тероборони.
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05.05.2022 16:42 Ответить
зможе ! бо війського досвіду у нашого ВСУ багато...
і вміння миттево освоювати ******* озброєння - не відняти !! ))) те що звичайному війсковому на навчаннях потребувало тижні чи місяці... нашим доводилось проходити за лічені дні... інколи години... інколи прямо в бою... тепер і зараз... і те що з перщих 120 джавелінчиків 112 попали - це світовий рекорд !!! )))
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05.05.2022 15:11 Ответить
 
 