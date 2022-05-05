Украина сможет тренировать британских солдат после российско-украинской войны, - министр обороны Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военнослужащие могут обучать британских солдат после завершения российско-украинской войны.
Об этом он сказал во время посещения британских войск на военных учениях в Финляндии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам министра обороны Британии, уроки, извлеченные из "охоты" на российские танки и самолеты с помощью западного оружия, будут полезны для британских вооруженных сил.
"Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Я думаю, безусловно, можно предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил", – заявил министр.
Он отметил, что украинские методы ведения боевых действий в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, то, как украинские силы использовали слабость России, – все это важно для британских военных.
Уоллес также добавил, что учебная миссия Великобритании в Украине ORBITAL была только поставлена на паузу и может возобновиться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і вміння миттево освоювати ******* озброєння - не відняти !! ))) те що звичайному війсковому на навчаннях потребувало тижні чи місяці... нашим доводилось проходити за лічені дні... інколи години... інколи прямо в бою... тепер і зараз... і те що з перщих 120 джавелінчиків 112 попали - це світовий рекорд !!! )))