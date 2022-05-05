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Новости Война
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Залужный - Милли: Украине нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS

ракети

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время разговора Залужный акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет.

"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, которые были выпущены из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также сообщается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории.

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"Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", - добавляет Залужный.

"Я глубоко благодарен нашим партнерам за оказанную Украине помощь. Мы успешно преодолеваем все трудности, связанные с овладением новыми видами вооружения и техники благодаря сотрудничеству и поддержке на всех уровнях. Сегодня наши военные не только интенсивно учатся использовать и обслуживать НАТОвские образцы вооружения, но и делятся своим боевым опытом с партнерами", - резюмирует он.

армия РФ (19603) обстрел (27716) ракеты (3600) Залужный Валерий (659) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+39
Вам не подобається наша армія???
Її створив саме Порошенко, а не Зеленський. Думайте що пишете.
До речі дороги також будувалися і при Порошенко.
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05.05.2022 15:03
+27
А все тому, що звертатись до гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод громадян - була марна справа:
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05.05.2022 14:47
+26
да отремонтировали при нем много танков, много новой техники построили, и крейсер москва тоже сбит ракетами сделаными при нем. И солдаты наши в нормальной форме при нем сделанной, а не как шмони. И дороги при нем начали строять. Но зеленым нечего не обьяснить они не чем не интересовались с 2014 года, а только гадили где могли. А потомы выбрали хрыпуна, им бы с кадыровым вместе похрыпеть.
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05.05.2022 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Де США а де ми,таку техніку літаками не доставлять,потрібно морем,а це час.
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05.05.2022 14:41 Ответить
******* кораблі перетинають Атлантику за 5-6 днів...
Якщо б тиждень тому відправили, то вже були б тут.
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05.05.2022 14:49 Ответить
5-6 дней то Вы немного загнули , а вот 10-12 суток для судна типа ро-ро ( перевозка колесной и гусенечной техники плюс контейнеры) для маршрута Норфолк или другой порт Атлантического побережья США - порты Польши: Свиноустье, Гдыня в самый раз,
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05.05.2022 18:15 Ответить
Я думаю РУСЛАНИ впоралися б!??
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05.05.2022 14:56 Ответить
HIMARS M142 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. High Mobility Artillery Rocket System) - розроблена наприкінці 90-х https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E РСЗВ з можливістю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B9-%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1 стріляй-і-тікай .

Система транспортується літаком https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules C-130 .
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05.05.2022 15:00 Ответить
Наскільки я пам"ятаю - у С-130 транспортна кабіна менша не тільки від "Руслановської" але й від Іл-76
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05.05.2022 15:45 Ответить
Вони швидко запрягали, а от їхати чомусь не поспішають.
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05.05.2022 14:41 Ответить
все і побільше
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05.05.2022 14:36 Ответить
Мост напрягся . Но одним мостом не отделаются❗Отделаем по полной и с процентами💥👍
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05.05.2022 14:42 Ответить
А все тому, що звертатись до гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод громадян - була марна справа:
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05.05.2022 14:47 Ответить
Вам не подобається наша армія???
Її створив саме Порошенко, а не Зеленський. Думайте що пишете.
До речі дороги також будувалися і при Порошенко.
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05.05.2022 15:03 Ответить
Так виходить що народ і дороги будує, то яким боком до них Зеленський - чи це інше?
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05.05.2022 15:13 Ответить
А як так сталося, що при "П" народ будував армію, а при "З" дороги?
Ну і як, допомогли вам під час війни ті дороги???
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05.05.2022 15:19 Ответить
Щось Ваш холуй не дуже справляється, може вам 73% пора вже відповісти за своїх слуг?
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05.05.2022 15:28 Ответить
Щось народ не відчуває тої служби. Погано служить? Чи не тому народу? Хоча для тебе і Коломойський - народ, слуга у якого Зєлєнскій.
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05.05.2022 15:36 Ответить
хорошо сказано, но вот вопрос - а Зеленский это знает что он у вас в слугах ходит? Как по мне это он вас таким считает, а и вообще не понятно Зеленский там президент или Ермак? Зеленский артист разговорного жанра и этим всё сказано.
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05.05.2022 16:08 Ответить
А Зеленский знает что он у тебя в слугах ходит? Как по мне он таковым себя не считает, да и вообще не понятно кто там руководит страной Зеленский или Ермак? Как по мне Зеленский артист разговорного жанра и этим всё сказано.
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05.05.2022 16:13 Ответить
"А в мене слуга народу Зеленський."
Було б не погано провести аудит банківських рахунків Зєлупи, його родичів та й решти оточення. А то виходить так, що у зіц-Гєнєралісімуса офшори, а обладнання та запчастини для армії чомусь можливо фінансувати виключно за допомогою народного краудфандінгу. Щось, наприклад, не було чутно, що зіц-Зєлупа виставила на продаж своє закордонне барахло, як то будинок в Італії, та апартаменти в Лондоні.
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05.05.2022 16:27 Ответить
Якщо армію створив народ, то нахіба ви Зєлє лижете сраку?
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05.05.2022 15:15 Ответить
Этадругое..
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05.05.2022 15:34 Ответить
правильно "навіщо" а не "нахіба"
нИзачьйоТ ольгинский ********. нужно сказать куратору чтобы научил тебя пользоваться гугл-переводчиком
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05.05.2022 16:52 Ответить
Олюшка, ви вперше в Україні чи що ?
Нахіба це замінник російського ненормативу. Українці всі це знають.
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05.05.2022 18:03 Ответить
Та да! І заставу за Марченка український народ вніс. 15 відсотків. А решта таки Порошенко вніс. І так, при овчу таки український народ армію щанехаяв. Овоч з кацапським агентами тут ні до чого.
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05.05.2022 15:34 Ответить
А чого ж тоді при "Блазні" всі оборонні програми не працювали?!!! Народ же залишався той самий! Але при "сивочолому" вони розвивалися повним ходом а при "гололобому" спинилися (Щоб ти знав один найбільший секрет "блазенського" роду - "Блазень" уже паричок тягає - розумне волосся покидає дурну голову!)
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05.05.2022 15:50 Ответить
При Порошенку будувались дороги без пафосу, при чому дороги ці були кращі ніж те що ЗЕ збудував (При Порошенку конкретно біля мого міста збудували дорогу). При Порошенку йшла реконструкція шкіл по всій країні, а при ЗЕ це згорнули майже повністю. При Порошенку будувалась армія, активно впроваджувались ракетні програми, а ЗЕ все просрав. При Порошенку на все знаходились гроші, включаючи субсидії, але при ЗЕ це все кудись поділось. Якщо я щось невірно кажу, то аргументуйте.
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05.05.2022 15:29 Ответить
при свинобаризі багато розкрадалось, доріг я не бачив, рошен - бачив (десь там).
на армію скинувся народ - чи ви забули ??? як ви заїбали, піар під час війни..боти... здохніть вже.
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05.05.2022 15:32 Ответить
Саме тому і "дохне" зараз народ - бо голосували за придурка зеленого який зупинив усі оборонні програми! Ти мабуть "до білої кісточки" язик стер - вилизуючи "Блазню" зад!
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05.05.2022 16:25 Ответить
Владимир, Вы не анти.., Вы просто - х...
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05.05.2022 16:37 Ответить
"До речі дороги також будувалися і при Порошенко." - БРЕХНЯ!
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05.05.2022 20:41 Ответить
Та ти шо!!! Тобі чоловіче мабуть "повилазило"!!! Очі заліпило "зеленню" мабуть! Будувалися - і навіть не менше ніж при "Блазню!! та ще й дешевше і якісніше! І без піару!
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06.05.2022 07:32 Ответить
да отремонтировали при нем много танков, много новой техники построили, и крейсер москва тоже сбит ракетами сделаными при нем. И солдаты наши в нормальной форме при нем сделанной, а не как шмони. И дороги при нем начали строять. Но зеленым нечего не обьяснить они не чем не интересовались с 2014 года, а только гадили где могли. А потомы выбрали хрыпуна, им бы с кадыровым вместе похрыпеть.
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05.05.2022 15:05 Ответить
где дороги?
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05.05.2022 15:23 Ответить
Ти дебіл?
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05.05.2022 15:28 Ответить
Ти що дебіл де тут заслуга холуя

17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:0-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-15 [15] .

У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
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05.05.2022 15:30 Ответить
Клоун!

ПКР «Нептун» - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, ...

Принятие на вооружение: август 2020

Годы разработки: с 2014

Производитель: ГАХК «Артём»

Разработчик: ГККБ «Луч»
По -твоєму на "Лучі" з 2014 "хєром груші оббивали" а потім з"явився "Блазень" і ракету на озброєння прийняли? Так на її випробуваннях ще Турчинов був присутній Батарею експериментальну підготували при Порошенку а потім ні хрєна при "Блазні" не робили А замість цього сам "Луч" ковбасили з "жОПи" - працювать не давали Якщо "Блазень" такий "патріот України" то чому від нього приховали куди саме відправили цю батарею і купу "Стугн" з тієї партії що готувалася на експорт? В "жОПІ" "сраку рвали на клоччя" щоб довідаться куди саме їх повезли! А потім "стало пізно" - бо "стугни" на фронті загриміли а "Москва" пішла на "х*й" в буквальному сенсі - бо виявляється - найбільший "х*й" України стирчить на глибоководді Чорного моря між Одесою і Кримом
Ти при такому старанні у вилизуванні "Блазню" жопи допрацюєшся до того що "зітреш язик до білої кісточки"!!!
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05.05.2022 16:07 Ответить
А он и не должен ничего делать кроме своих обязанностей - укреплять обороноспособность своей страны, что он и делал среди всего прочего в частности поддержка ракетной программы Украины, финансирование проэкта "Вильха" "нептун" "ОТРК "ГРОМ"" и т. д. А зелёный посмотрел в глаза питону Путину и решил перестать стрелять, вдруг война закончится, и начал строить дороги.
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05.05.2022 16:25 Ответить
И жыстяных дрытноутав наклипали, усе уже патанули. А де сейнир паленый, мабудь там де "Сагайдачный" с рашенавский движком.
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05.05.2022 16:09 Ответить

Зустріли, да ? Щасливі ?
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05.05.2022 15:10 Ответить
А вже котлів скільки надбав..
Молодець.
Не хочете в Маріупіль поїхати?
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05.05.2022 16:05 Ответить
Дороги теж потрібні. Це - обличчя держави. І саме наявність хороших доріг сприяє активній та більш-менш своєчасній воєнній логістиці, ефективній роботі волонтерів. Це і нормальна пропускна здатність при активному переміщенні біженців.
Але звісно краще було б суміщати модернізацію армії та дорожні роботи.
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05.05.2022 15:24 Ответить
хватит тут разводить порохо-зе-срач.
Один ольгинский членосос вбрасывет какую о ***** то порохоботам то зеботам - а вы грызётесь как собаки , вместого, чтобы первый же вброс в теме - заспамить и послать автора на "йух к аистам"
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05.05.2022 16:56 Ответить
Оленька! А ви знаєте повну версію російського прислів"я: "Кто старое помянет - тому глаз вон! Там є продовження: "А кто забудет - тому два!" Ми йому нічого не забудемо!
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05.05.2022 17:03 Ответить
еще вчера...как г бы....
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05.05.2022 14:52 Ответить
Міллі! Давай терміново ці РСЗВ, не гальмуй!
Що Залужний незрозуміло сказав?
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05.05.2022 14:52 Ответить
Вооружение можно доставлять самолетом, вне зоны досягаемости с-300 и с-400. Зачем все усложнять?, сначала самолетами на склад, потом поездами на склад и только потом грузовиками к ЗСУ. У нас Ермак за логистику отвечает?
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05.05.2022 14:55 Ответить
У нас Ермак отвечает за все.
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05.05.2022 15:02 Ответить
только когда пахнет жареным он заявляет что всего лишь "канцелярская крыса" не наделённая полномочиями.
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05.05.2022 16:17 Ответить
Ті постачають, а зрадники передають кацапам координати де скупчення ніштяків західних і прилітає калібр,таким способом до фронту нічого не доїде
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05.05.2022 15:12 Ответить
Не пиши маячні.
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06.05.2022 07:27 Ответить
Хімарсиі по , ****, Севастопольскій бухті , по Бастіонах, по Кр.Мосту!
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05.05.2022 15:00 Ответить
Так вони вже їх давно давали! Як все запущено! Москалі танцюють
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05.05.2022 15:04 Ответить
Я уверен что они уже в Украине правда хз в каком количестве. А если честно чем больше публикаций о том что нам дают или собираются дать тем больше ракет летит по нам. Не пойму зачем это делать.
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05.05.2022 15:10 Ответить
Именно! Я тоже никак не пойму зачем рассказывать по всем каналам чего и сколько нам дают. Чем больше таких рассказов тем больше ракет летит по жд и мостам
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05.05.2022 16:13 Ответить
Himars нужная и хорошая вещь ещё и тем ,что может стрелять на 300 км ,а вот MLRS это по сути тот же смерч причём уступающий ему в мобильности так создан на гусеничной основе
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05.05.2022 15:26 Ответить
Ці комплекси однаковими припасами стріляють.MLRS у двічі більше припасів бере,але менша мобільність.Смерч програє по точності і дальності,якщо навіть порівнювати ці системи в режимі рсзв.Там є припаси до 150 км.А якщо брати в режимі пуску тактичної ракети,то це вже подібно до іскандера. Нам і той і той комплекс підходить.
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05.05.2022 16:45 Ответить
80% техники и бк уже в Украине. Только я вот не вижу, что эта техника помогает Мариуполю.
Сегодня Зеленский даже режим тиши запросил. Предлог эвакуации тот еще, плохо пахнет. Уничтожать скопления врага на критических участках нужно всегда, тем более, что тебе дали высокоточное оружие! Освобождать Запорожскую и Херсонскую области вообще собираетесь?!
Накопление это хорошо. В планах контрнаступления уже звучит июль. Я так понимаю, что коридор в Крым был оговорен в самом начале, судя по тому, что войска из Крыма зашли по разминированным Украиной путям!
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05.05.2022 15:34 Ответить
те же вопросы...не пойму, почему генштаб тянет, если есть чем бить..Не ну им виднее конечно, но мочи нет смотреть как люди мучаются, какая разруха каждый день, наши таблички уже меняют...
генштаб, ну пожалуйста, хоть объясните людям что к чему....
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05.05.2022 22:27 Ответить
мдааа... боти срач тут нормальний нагнітають.
народ майте мізки - не підтримуйте ботів. зараз війна !!!
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05.05.2022 15:35 Ответить
Ти "бота" в дзеркалі шукай - там зручніше! Бо якби не вибрали зеленого гімнюка - то не було-б Бучі з Ірпенем та Маріуполя Я ще в січні пропонував виставить завали та мінні поля на дорогах Полісся І тільки зараз випливає що там "і кіт не валявся" - "говнокомандувач" закликав "не нагнітать паніку" Кацапи в перші дні йшли по наших лісах парадними колонами! 27 лютого вже дійшли до Шестовиці і почали через Десну переправу наводить - а там пряма дорога на Київ! Казали людям у Шестовиці - "С "вашими" властями всё уже договорено Так что пусть ваши "бандеры сдаются!"
Як писав поет Гржибовський : "Послушай, ври Да знай же меру!!!"
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05.05.2022 16:38 Ответить
Что мешает американцам и европейцам, в рамках гумпомощи, подогнать в Украину немалый контингент рабсилы с техникой и всевозможными материалами для восстановления инфраструктуры. Для их защиты придать украинским войскам с десяток "пэтриотов" и тучу джавелинов и прочих стингеров. При этом все будут при деле, да и lend lease будет выглядеть более весомо.
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05.05.2022 15:40 Ответить
Звичайно Україні потрібна зброя,але чому вона не була потрібна до 24 лютого.
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05.05.2022 16:13 Ответить
потому что порох не был презом а зато мосты дороги больницы школы которрые часть порушили ка кон еврей и не добазарился с ними про купол а теперь....
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05.05.2022 16:47 Ответить
- Куме!А Ви знаєте де саме розташований найбільший х*й України?!
- Знаю! У Чорному морі - між Одесою і Кримом Саме там на нього напоролася «Москва»!
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05.05.2022 16:20 Ответить
якобы да ко бы на дупе выросли грибы вон 2 мес юг отжали и дырляндия(((((
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05.05.2022 16:22 Ответить
Ці комплекси,дуже потужне озброєння.Надіюся скоро буду в Україні.
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05.05.2022 16:40 Ответить
Да нас ще, навіть гаубиці 777 не дійшли, а вони мріють про бог знає яке озброєння. Вони поки щось дадуть, ми вже закінчимо ту війну. Та і HIMARS нам не дадуть. Казали ж чітко, ніякої наступательної зброї не буде. Лише для самозахисту. Як і казав Орестович, наші дурні завжди та легко вірять в обіцянки.
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05.05.2022 16:41 Ответить
ДАЙТЕ УКРАИНЕ БОЛЬШЕ РАКЕТ И МЫ ВЕРНЁМ ТАКИЕ ЛИБО ЛУЧШЕ !!!
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05.05.2022 18:14 Ответить
 
 