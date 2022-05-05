Залужный - Милли: Украине нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время разговора Залужный акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет.
"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, которые были выпущены из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Также сообщается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории.
"Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", - добавляет Залужный.
"Я глубоко благодарен нашим партнерам за оказанную Украине помощь. Мы успешно преодолеваем все трудности, связанные с овладением новыми видами вооружения и техники благодаря сотрудничеству и поддержке на всех уровнях. Сегодня наши военные не только интенсивно учатся использовать и обслуживать НАТОвские образцы вооружения, но и делятся своим боевым опытом с партнерами", - резюмирует он.
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Якщо б тиждень тому відправили, то вже були б тут.
HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Систему було розроблено як малу, мобільну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E РСЗВ з можливістю https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%B9-%D1%96-%D1%82%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B9&action=edit&redlink=1 стріляй-і-тікай .
Система транспортується літаком https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules C-130 .
Її створив саме Порошенко, а не Зеленський. Думайте що пишете.
До речі дороги також будувалися і при Порошенко.
Ну і як, допомогли вам під час війни ті дороги???
Було б не погано провести аудит банківських рахунків Зєлупи, його родичів та й решти оточення. А то виходить так, що у зіц-Гєнєралісімуса офшори, а обладнання та запчастини для армії чомусь можливо фінансувати виключно за допомогою народного краудфандінгу. Щось, наприклад, не було чутно, що зіц-Зєлупа виставила на продаж своє закордонне барахло, як то будинок в Італії, та апартаменти в Лондоні.
нИзачьйоТ ольгинский ********. нужно сказать куратору чтобы научил тебя пользоваться гугл-переводчиком
Нахіба це замінник російського ненормативу. Українці всі це знають.
на армію скинувся народ - чи ви забули ??? як ви заїбали, піар під час війни..боти... здохніть вже.
17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап випробувань української крилатої ракети, на яких був присутній Олександр Турчинов. Випробування української крилатої ракети Нептун виявилися успішними. Під час них точно уражено морську ціль на відстані 100 кмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-:0-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-15 [15] .
У жовтні 2018 року командувач Військово-морських сил ЗС України адмірал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Воронченко повідомив, що до кінця 2018 року іще має бути два випробувальних пуски ракети, а вже в квітні-травні 2019 року має бути завершене випробування берегового комплексу з протикорабельними ракетами «Нептун».
ПКР «Нептун» - украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, ...
Принятие на вооружение: август 2020
Годы разработки: с 2014
Производитель: ГАХК «Артём»
Разработчик: ГККБ «Луч»
По -твоєму на "Лучі" з 2014 "хєром груші оббивали" а потім з"явився "Блазень" і ракету на озброєння прийняли? Так на її випробуваннях ще Турчинов був присутній Батарею експериментальну підготували при Порошенку а потім ні хрєна при "Блазні" не робили А замість цього сам "Луч" ковбасили з "жОПи" - працювать не давали Якщо "Блазень" такий "патріот України" то чому від нього приховали куди саме відправили цю батарею і купу "Стугн" з тієї партії що готувалася на експорт? В "жОПІ" "сраку рвали на клоччя" щоб довідаться куди саме їх повезли! А потім "стало пізно" - бо "стугни" на фронті загриміли а "Москва" пішла на "х*й" в буквальному сенсі - бо виявляється - найбільший "х*й" України стирчить на глибоководді Чорного моря між Одесою і Кримом
Ти при такому старанні у вилизуванні "Блазню" жопи допрацюєшся до того що "зітреш язик до білої кісточки"!!!
Зустріли, да ? Щасливі ?
Молодець.
Не хочете в Маріупіль поїхати?
Але звісно краще було б суміщати модернізацію армії та дорожні роботи.
Один ольгинский членосос вбрасывет какую о ***** то порохоботам то зеботам - а вы грызётесь как собаки , вместого, чтобы первый же вброс в теме - заспамить и послать автора на "йух к аистам"
Що Залужний незрозуміло сказав?
Сегодня Зеленский даже режим тиши запросил. Предлог эвакуации тот еще, плохо пахнет. Уничтожать скопления врага на критических участках нужно всегда, тем более, что тебе дали высокоточное оружие! Освобождать Запорожскую и Херсонскую области вообще собираетесь?!
Накопление это хорошо. В планах контрнаступления уже звучит июль. Я так понимаю, что коридор в Крым был оговорен в самом начале, судя по тому, что войска из Крыма зашли по разминированным Украиной путям!
генштаб, ну пожалуйста, хоть объясните людям что к чему....
народ майте мізки - не підтримуйте ботів. зараз війна !!!
Як писав поет Гржибовський : "Послушай, ври Да знай же меру!!!"
- Знаю! У Чорному морі - між Одесою і Кримом Саме там на нього напоролася «Москва»!