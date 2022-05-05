Залужный - Милли: Украине нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время разговора Залужный акцентировал внимание на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет.

"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, которые были выпущены из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Также сообщается, что за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории.

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"Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", - добавляет Залужный.

"Я глубоко благодарен нашим партнерам за оказанную Украине помощь. Мы успешно преодолеваем все трудности, связанные с овладением новыми видами вооружения и техники благодаря сотрудничеству и поддержке на всех уровнях. Сегодня наши военные не только интенсивно учатся использовать и обслуживать НАТОвские образцы вооружения, но и делятся своим боевым опытом с партнерами", - резюмирует он.