Венедиктова свидетельствовала о военных преступлениях РФ в Украине на слушании Хельсинкской комиссии Конгресса США. ФОТО

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова свидетельствовала на слушаниях об ужасных зверствах, которые совершает российская армия на нашей земле: целенаправленная бомбардировка гражданских объектов, убийства и пытки, использование изнасилований как оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ирина Венедиктова сообщает на своей странице в Facebook.

"Более 9800 военных преступлений за 70 дней войны и это только верхушка айсберга. Деблокада Мариуполя и деоккупация территорий откроют для нас еще более ужасающие дела для расследования", - отмечает Венедиктова.





Среди свидетелей на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США – Посол США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, эксперты Московского механизма ОБСЕ, в частности профессор международного права Вольфганг Бенедек и другие признанные специалисты. Участники – сенаторы и члены Палаты представителей.

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"Красной нитью в выступлениях на слушаниях прошли также признаки геноцида украинского народа и привлечение к ответственности главного серийного военного преступника 21 века. Весь мир видит призывы к геноциду, убеждается, что россияне убивают украинцев просто за их национальность. А депортация наших детей, чтобы стереть их идентичность и воспитать россиянами – прямое доказательство плана по уничтожению Украины. Сверхзадача мирового сообщества – наработка действенного международного механизма правосудия и ответственности за преступления России в Украине, что станет инструментом сейчас и предохранителем на будущее", - подчеркивает Генеральный прокурор Украины.