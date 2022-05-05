Венедиктова свидетельствовала о военных преступлениях РФ в Украине на слушании Хельсинкской комиссии Конгресса США. ФОТО
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова свидетельствовала на слушаниях об ужасных зверствах, которые совершает российская армия на нашей земле: целенаправленная бомбардировка гражданских объектов, убийства и пытки, использование изнасилований как оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ирина Венедиктова сообщает на своей странице в Facebook.
"Более 9800 военных преступлений за 70 дней войны и это только верхушка айсберга. Деблокада Мариуполя и деоккупация территорий откроют для нас еще более ужасающие дела для расследования", - отмечает Венедиктова.
Среди свидетелей на слушаниях Хельсинкской комиссии Конгресса США – Посол США по делам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, эксперты Московского механизма ОБСЕ, в частности профессор международного права Вольфганг Бенедек и другие признанные специалисты. Участники – сенаторы и члены Палаты представителей.
"Красной нитью в выступлениях на слушаниях прошли также признаки геноцида украинского народа и привлечение к ответственности главного серийного военного преступника 21 века. Весь мир видит призывы к геноциду, убеждается, что россияне убивают украинцев просто за их национальность. А депортация наших детей, чтобы стереть их идентичность и воспитать россиянами – прямое доказательство плана по уничтожению Украины. Сверхзадача мирового сообщества – наработка действенного международного механизма правосудия и ответственности за преступления России в Украине, что станет инструментом сейчас и предохранителем на будущее", - подчеркивает Генеральный прокурор Украины.
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ТАТАРОВ в свою очередьПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК
В 2001 году ПОРТНОВ https://www.pravda.com.ua/articles/2007/09/12/3282541/ заключил договор на юридическое обслуживание с ПриватБанком https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Коломойского .
Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым.
"Он мне юридически помогает лет 20", - https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/23/7215942/ заявил олигарх в интервью в 2019 году.
Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям https://file.liga.net/persons/grigorii-syrkis Суркисам
Именно Суркисы познакомили Портнова с https://file.liga.net/persons/viktor-medvedchyk Виктором Медведчуком . "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/11/4/4454250/ говорил Портнов в одном из интервью в 2008 году. - Виктор Владимирович - уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет - роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".
https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.
Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ". Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске
В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_odioznyj-tatarov-otgulyal-den-rozhdeniya-privetstvovali-siloviki-slugi-i-zamestiteli-venediktovoj/1050785 гостем на дне рождения Татарова.
"ОЦЕНКОЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ АНДРЕЙ ЕРМАК. Я ЗНАЮ, ЧТО ОН СЧИТАЕТ, И Я ТАК СЧИТАЮ, ЧТО ОН (ТАТАРОВ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК", - ГОВОРИЛ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, КОТОРЫЙ УКАЗОМ НАЗНАЧИЛ ТАТАРОВА НА ДОЛЖНОСТЬ В ОП В АВГУСТЕ 2020 ГОДА.
https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988 https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_geneprokuror-venediktova-i-ee-zamestitel-slili-delo-tatarova-bihusinfo/1066988
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
До назначения на должность генпрокурора, она исполняла обязанности директора ГБР. До этого була депутатом Верховной Рады от "Слуги народа"
В 2015 году она https://vkksu.gov.ua/ua/konkurs-do-wierchownogo-sudu/kandidati-iaki-zwiernulisia-dlia-utchasti-w-konkursi/kandidati-na-posadi-suddiw-kasacijnogo-ciwilnogo-sudu/ подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".
https://24tv.ua/ru/venediktova_podala_v_sud_na_centr_protivodejstvija_korrupcii_n1294095 Подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции.
Они утверждали, что муж Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР. По данным УП, Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой..
Выступила заhttps://24tv.ua/ru/glava_gbr_hochet_otmeny_zakona_kotoryj_zapreshhaet_presledovanie_aktivistov_majdana_n1284462 отмену закона , который предусматривает амнистию активистов Майдана. По ее мнению, этот закон препятствует объективному расследованию событий Майдана.
За ее правление первым заместителем директора ГБР стал https://24tv.ua/ru/jeto_pornografija_kotoruju_ustroila_venediktova__advokat_otreagiroval_na_naznachenie_babikova_n1269419 Александр Бабиков . Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303