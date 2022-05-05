"Деньги, технологии, специалисты и возможности роста", - Зеленский на конференции доноров рассказал, каким видит "план Маршалла" для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины рассказал, какой видит эффективную помощь партнеров для содействия победе и восстановлению Украины.
"Как закончится эта брутальная война, которая будет решаться не только на поле боя, это зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что было разрушено российской армией. Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги за продажу нефти, газа и других ресурсов", - отметил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Во-первых, отметил он, Украина сейчас, во время войны, нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.
Во-вторых, отметил Зеленский, Украине нужен стратегический план международной поддержки Украины – современный аналог "плана Маршалла".
"Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы... Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", - отметил Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что если помощь будет достаточной и своевременной, это будет дополнительно способствовать тому, чтобы украинцы, которые из-за войны выехали за границу, вернулись на родину.
Президент повторил свою идею о "патронате" определенных стран над областями и городами Украины, которые пострадали от боевых действий в процессе их восстановления.
Конференция доноров проходит в Варшаве, ее соорганизаторами являются Польша и Швеция, в партнерстве с Евросоветом и Еврокомиссией и при участии ООН. Мероприятие задумано как платформа для обсуждения помощи Украине в ближайшей и долгосрочной перспективе.
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Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене
Как https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ сообщает "Европейская правда", АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.
Данная сделка нанесла компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
Не.Неслишали.
😄
должны были стоять - свобода, независимость, гарантии полной безопасности, помощь в наказании раши за каждое преступление, чтоб не допустить повторения в будущем... а потом уже гроши !!!! ибо без всего мною перечисленного вся меркантильная суета бессмысленна !!!
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Потому что без грошей не будет ни свободы, ни независимости, ни безопасности ни чего там тебе еще надо.
От так, наивный ты Вася или как там тебя
єЛА стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової..." окрім надходження великих зовнішних інвестицій тут має не лише повністю зникнути олігархат хвилі 90-х, а й не виникнути новий - "діджиталізаторський". Інакше усі жертви українців виявляться марними.
Для жорстокого контролю грошових потоків. Щоб ніхто нічого не вкрав.