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"Деньги, технологии, специалисты и возможности роста", - Зеленский на конференции доноров рассказал, каким видит "план Маршалла" для Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины рассказал, какой видит эффективную помощь партнеров для содействия победе и восстановлению Украины.

"Как закончится эта брутальная война, которая будет решаться не только на поле боя, это зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что было разрушено российской армией. Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги за продажу нефти, газа и других ресурсов", - отметил он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Во-первых, отметил он, Украина сейчас, во время войны, нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

Во-вторых, отметил Зеленский, Украине нужен стратегический план международной поддержки Украины – современный аналог "плана Маршалла".

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"Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы... Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", - отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что если помощь будет достаточной и своевременной, это будет дополнительно способствовать тому, чтобы украинцы, которые из-за войны выехали за границу, вернулись на родину.

Президент повторил свою идею о "патронате" определенных стран над областями и городами Украины, которые пострадали от боевых действий в процессе их восстановления.

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Конференция доноров проходит в Варшаве, ее соорганизаторами являются Польша и Швеция, в партнерстве с Евросоветом и Еврокомиссией и при участии ООН. Мероприятие задумано как платформа для обсуждения помощи Украине в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) помощь (7863) Евросоюз (17264) план Маршалла (42)


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Топ комментарии
+16
Что делать с беней и другими тупыми ртами ?
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05.05.2022 14:41
+12
01.05.2022
Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене


Как https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ сообщает "Европейская правда", АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Данная сделка нанесла компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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05.05.2022 14:49
+11
а також ФБР и Податкова США. можно и с других нормальных краин.
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05.05.2022 14:43
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Правила форума Совет форумчан
Что делать с беней и другими тупыми ртами ?
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05.05.2022 14:41 Ответить
До нього, коломИйського, він озвучив одну з опцій: гроші!
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05.05.2022 14:50 Ответить
Пока не уберут кукловода Коломойского и главную марионетку Ермака, толку в Украине не будет. Зеленский, даже не марионетка, он читающая голова.
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05.05.2022 14:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cYce4naiTzs
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05.07.2022 19:02 Ответить
а також ФБР и Податкова США. можно и с других нормальных краин.
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05.05.2022 14:43 Ответить
Ключевой вопрос : кто конкретно отвечает за расходование финансовых средств помощи и кто конкретно из правоохранительных органов контролирует это?
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05.05.2022 14:46 Ответить
Немає значення. У нас не існує жодної державної структури, яка могла б втримати рівень зловживань у мінімальніх рамках. Красти будуть так, що у цивілізованного світу очі на лоба повилазять. Єдиний шанс, якщо кошти будуть йти напряму, оминаючи державні структури.
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05.05.2022 14:54 Ответить
Контролює дЄрьмак, ДБР прикриває.
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05.05.2022 14:54 Ответить
А бубачка развєкаєт.
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05.05.2022 15:37 Ответить
Ермак.
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05.05.2022 15:27 Ответить
Поки ти через силу не затримаєш олігархат не повернеш їх гроші до України які вони викрали хочаб за останні 10 років , навряд чи це все втілиться в життя ...
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05.05.2022 14:47 Ответить
01.05.2022
Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене


Как https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/ сообщает "Европейская правда", АЗС группы "Приват" Коломойского сегодня продают сжиженный газ дороже 30 грн за литр.

Данная сделка нанесла компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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05.05.2022 14:49 Ответить
А Зє готовий розпрощатися з Каломийським і гнилими слугами, щоб Україні все це надали що він вимагає?
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05.05.2022 14:55 Ответить
Борьба с корупцией?
Не.Неслишали.
😄
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05.05.2022 14:55 Ответить
зелень уже потирает ручки - грядёт знатный распил
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05.05.2022 14:56 Ответить
Ага, сладко звучит: "дайте фсьё, а я поделю и порешаю"
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05.05.2022 15:02 Ответить
почему на первом месте - гроші ???
должны были стоять - свобода, независимость, гарантии полной безопасности, помощь в наказании раши за каждое преступление, чтоб не допустить повторения в будущем... а потом уже гроши !!!! ибо без всего мною перечисленного вся меркантильная суета бессмысленна !!!
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05.05.2022 15:06 Ответить
почему на первом месте - гроші ???
-----
Потому что без грошей не будет ни свободы, ни независимости, ни безопасности ни чего там тебе еще надо.
От так, наивный ты Вася или как там тебя
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05.05.2022 17:17 Ответить
Социальная стабильность зависит от экономики, экономика не развивается из за коррупции у власти, коррупция и обдуривание населения лоббистскими законами из за отсутствия демократии, отсутствие демократии из за продолжительного срока выборов например в Украине 5 лет при отсутствии политической и другой культуры у избранников (например в США половину парламента избирают раз в 2 года потому если политика бильшості не устраивает ее меняют у нас это надо делать не раз в 5 лет как сейчас и не раз в 2 года а каждый год.) и это основа роста. После этого только местная "элита" под контролем народа будет больше заниматься в интересах государства а не своих личных и будет отстаивать интересы в равноправной международной торговле а без торговли (реализации) нет роста экономики потому как если нас и профинансируют и дадут технологии без соблюдения либерализации в торговле а самое главное демократии ни чего не выйдет - нет реализации все пойдет в убыток и Украина опять банкрот .
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05.05.2022 15:13 Ответить
Сподіваюся у донорів вистачить мізків не відправляти свої кошти в жодні фонди і держбюджети! Лише напряму фінансувати будівництва, оснащення і інші проекти, лише через власні іноземні бізнеси/компанії проводити 'план зеМаршала'!
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05.05.2022 15:16 Ответить

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05.05.2022 15:21 Ответить
Деньги - только под тотальным контролем траты оных от тех, которые их дали. Про остальное согласен.
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05.05.2022 15:54 Ответить
якщо коротко ,то "давайте гроші,а "бабушка" все зробе
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05.05.2022 16:28 Ответить
Щоб … "Відбудова України маєЛА стати таким же історичним прикладом з нашого часу, як і відбудова європейських країн після Другої світової..." окрім надходження великих зовнішних інвестицій тут має не лише повністю зникнути олігархат хвилі 90-х, а й не виникнути новий - "діджиталізаторський". Інакше усі жертви українців виявляться марними.
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05.05.2022 17:13 Ответить
Єрмака зробити Головою Наглядової Ради Плану Маршала для України.
Для жорстокого контролю грошових потоків. Щоб ніхто нічого не вкрав.
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05.05.2022 17:22 Ответить
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05.05.2022 18:36 Ответить
План Маршала імені бєніренигатакаламоя :за 2 місяці війни наші суди встигли (не зрозуміло, чому суди проти інших тягнуться роками,і люди знаходяться до судів в камерах-це як ?) настругать рішень судів на користь овоща,бєні...і ін.ренигатівзлодіїв ну і "законьчик" про наглядові ради... ...знову нас намахали...
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05.05.2022 18:13 Ответить
Щось ніякого "плану" в "плані зеМаршала" не побачила. Нічого про базові напрямки, етапи відновлення країни - в загальних рисах вже має бути якесь бачення у верхівки країни. І головне - нічого про відповідальних за фінансування відновлення і як буде здійснюватись контроль за цим фінансуванням.
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06.05.2022 04:10 Ответить
 
 