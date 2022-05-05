Передача Украине разведданных и вооружения не помешает РФ достичь цели "спецоперации", - Песков
Разведданные и другая помощь ВСУ со стороны НАТО не помешают России достичь всех целей так называемой "спецоперации".
Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши военные хорошо знают, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским ВС. В сочетании с потоками вооружения, которые эти же страны и Альянс направляют в Украину, это все действия, которые не способствуют быстрому завершению "спецоперации", но не способны помешать достижению поставленных целей во время "специальной военной операции", - уверяет он.
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