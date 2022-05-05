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Новости Война
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Передача Украине разведданных и вооружения не помешает РФ достичь цели "спецоперации", - Песков

дмитрий,песков

Разведданные и другая помощь ВСУ со стороны НАТО не помешают России достичь всех целей так называемой "спецоперации".

Об этом сегодня на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши военные хорошо знают, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским ВС. В сочетании с потоками вооружения, которые эти же страны и Альянс направляют в Украину, это все действия, которые не способствуют быстрому завершению "спецоперации", но не способны помешать достижению поставленных целей во время "специальной военной операции", - уверяет он.

Читайте также: "Это чушь", - Песков о возможности объявления войны Украине и мобилизации в РФ 9 мая

Автор: 

армия РФ (19603) оружие (10257) Песков Дмитрий (1932) разведка (4192) россия (96086)


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Топ комментарии
+81
Мета - знищення рашки і вона буде досягнута.
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05.05.2022 14:45
+44
Становится ясно, что цель "спецоперации" - полная и окончательная изоляция россии от современного мира. И конфискация активов россии в том числе.
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05.05.2022 14:45
+41
Мета закінчується там, де окупант отримує "звізди" )
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05.05.2022 14:57
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Цель я так понял всем оркам сдохнуть..
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05.05.2022 18:09 Ответить
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05.05.2022 18:14 Ответить
Я на російській, щоб Пєскову було зрозуміло:

"Сможете только ***** пососать"
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05.05.2022 20:04 Ответить
Контрацептив
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05.05.2022 20:29 Ответить
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