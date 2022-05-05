Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС: "Нужен быстрый шаг. Я знаю, что мы готовы, и вы это знаете"
Президент Владимир Зеленский призвал страны-партнеры немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Он отметил необходимость сделать это в условиях войны и по сокращенной процедуре.
Об этом он заявил во время онлайн-выступления на международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Нужен быстрый шаг Украины в Европейский Союз. Членство Украины в ЕС должно быть абсолютной реальностью, не просто обещаниями или перспективами, а практическими шагами. Я знаю, что мы готовы к этим шагам, и вы это знаете. Я уверен, что большинство из вас это прекрасно понимают. Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и по специальной сокращенной процедуре", - отметил президент.
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А ні, він же не мародер, він спільник.
Державна Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
Не получится. Это ежедневная, рутинная работа, которую надо делать, а власти наши в этом не сильны, потому что вороваты, ленивы и не компетентны.
А "ширнармассам" все надо как-то объяснять. "Мы вот просимся-просимся, а нас не берут".
К сожалению, не всего можно добиться просьбами.
Тобто Коломойський, Єрмаки, Татарови та Квартал готові осідлати фінанси ЄС.
А навіщо ці падли здалися Євросоюзу?
.Іди на свої падлючі сайти і там какай.Тут на бояру не подают.