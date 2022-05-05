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Новости Помощь Украине
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Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум

шмигаль,моравецький

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Матеуш Моравецкий заключили соответствующий меморандум о сотрудничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль сообщает на своей странице в Facebook.

"Поблагодарил за значительную финансовую помощь нашей стране и всестороннюю поддержку, в том числе оружие. Обсудили возможности увеличения экспорта из Украины. Блокирование Россией украинских морских портов может вызвать мировой продуктовый кризис. Предложил создать "зеленые коридоры" на нашей общей границе для экспорта зерна. Среди основных вопросов нашей встречи — усиление санкций против России и конфискация замороженных российских активов. В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране. Должны реализовать это вместе", - говорится в сообщении. 

Смотрите также: "Уже на Донбассе – и мочат кацапню", - в сети появился ролик с польскими танками Т-72М1 и Т-72M1R, переданными ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

Польша (8498) Украина (45006) Моравецкий Матеуш (287) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+5
ВСУ удалось ликвидировать уже 12 российских генералов
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05.05.2022 15:19
+5
Тільки будь ласка. нехай польська сторона надасть свою людину з відповідними повноваженями, яка контролювала польські фінансові потоки. У разі корупції з української сторони, то покарання має бути за польськими законами.
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05.05.2022 15:21
+4
Меморандум... Договор о намерениях... А не вы ли, зеленые, упрекали всех подписантов Будапештского и Бухарестского меморандумов во всех смертных грехах за их невыполнение?
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05.05.2022 15:06
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Авиация нужна!!!
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05.05.2022 15:04 Ответить
А к ней нужны пилоты, техники и специалисты аэродромно-технического обслуживания, боеприпасы, а к ним специалисты по их эксплуатации, ГСМ нужной марки для безаварийной работы и боевого применения.
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05.05.2022 15:09 Ответить
Меморандум... Договор о намерениях... А не вы ли, зеленые, упрекали всех подписантов Будапештского и Бухарестского меморандумов во всех смертных грехах за их невыполнение?
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05.05.2022 15:06 Ответить
Слухав військового льотчика, що для того щоб підготувати пілота на літак f 15,16 Треба мінімум рік, + Специфічне знання англійської мови(професійна)! Я думаю, що вже всі зрозуміли, що після цієї війни старі літаки вже нікому не будуть не потрібні, ні доступні, тому треба вже зараз відправляти студентів пілотів навчатись літати на нових літаках
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05.05.2022 15:08 Ответить
так, технічно та навіть метрічна відмінність є,Ізраїль навіть надіслав своїх інженерів до США,що б під свої потреби партію літаків модифікувати..
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05.05.2022 15:18 Ответить
Перехват СБУ: из Мариуполя в РФ вывезли 10 полных "КамАЗов" с телами погибших российских военных ..Азов Сталь 💪
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05.05.2022 15:17 Ответить
видно ***** дав наказ любою ціною подавити спротив,тобто з кількістю пошматованого російського м'яса вони не рахуються..
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05.05.2022 15:21 Ответить
Тактика жукова. Горбатого кацапа тільки могила вирівняє.
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05.05.2022 17:50 Ответить
Якщо в Україні після перемоги над рашизмом будуть залишатися клоуни у владі, то в Україні вже ніколи не буде другого такого шансу збудувати успішну країну. Нас очікує тотальне зубожіння, ганьба і багатомільйонна еміграція громадян, бо план Маршалла буде розкрадений зе-гнидами, реформ ніхто не робитиме, в ЄС і НАТО ніхто не візьме...
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05.05.2022 15:25 Ответить
Ти нічого не розуміеш в плані Маршалла, там керують не зелені, а ті хто годує дівчину, звісно він і танцює, зелені зможуть тільки слиною вдавитися та позичити трохи Кало мойському.
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05.05.2022 18:00 Ответить
Вони наші друзі .Звісно молодці ,якщо у них буде добра техніка вони візьмуть та й повернуть "калінінград" це їх історичні землі.А уявіть собі якби поляки мали б таку гнилу позицію як угорці..
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05.05.2022 15:27 Ответить
Ооооо...експерт, тільки не знаю з якого боку барикади воює. Дозвольте запитати, а яке озброєння отримує Польша " в рамках ленд-лізу Україні" ?
Потім поговоримо про решту.
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05.05.2022 15:45 Ответить
Я заспамив цього засланого засраного кацапського казачка.
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05.05.2022 17:53 Ответить
ВСУ удалось ликвидировать уже 12 российских генералов
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05.05.2022 15:19 Ответить
після війни зробити спільне в-во ракет,
щоб діставати до бункера в мордорі
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05.05.2022 15:19 Ответить
Тільки будь ласка. нехай польська сторона надасть свою людину з відповідними повноваженями, яка контролювала польські фінансові потоки. У разі корупції з української сторони, то покарання має бути за польськими законами.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:21 Ответить
 
 