Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Матеуш Моравецкий заключили соответствующий меморандум о сотрудничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Денис Шмыгаль сообщает на своей странице в Facebook.

"Поблагодарил за значительную финансовую помощь нашей стране и всестороннюю поддержку, в том числе оружие. Обсудили возможности увеличения экспорта из Украины. Блокирование Россией украинских морских портов может вызвать мировой продуктовый кризис. Предложил создать "зеленые коридоры" на нашей общей границе для экспорта зерна. Среди основных вопросов нашей встречи — усиление санкций против России и конфискация замороженных российских активов. В будущем это должно стать новой моделью мировой безопасности, чтобы агрессор знал, что все его активы будут конфискованы и переданы пострадавшей стране. Должны реализовать это вместе", - говорится в сообщении.

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