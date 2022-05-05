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Новости Война
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Заместитель командира полка "Азов" Паламарь - Зеленскому: Позаботьтесь о гражданских и раненых солдатах, которые в муках умирают на "Азовстали". ВИДЕО

В очередной раз россияне нарушили обещание и не дали эвакуировать гражданских лиц, продолжающих прятаться в подвале "Азовстали".

Об этом сказал в обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "уже третьи сутки, как враг прорвался на территорию завода "Азовсталь", где продолжаются тяжелые кровопролитные бои".

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему (с просьбой. - Ред.) позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями. Отреагируйте надлежащим образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" - отметил Паламарь.

Смотрите также: Ситуация очень сложная, но мы продолжаем держать оборону, - обращение командира полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Мариуполь (5724) ранение (3394) эвакуация (2099) военнослужащие (6178) Азов (800) Азовсталь (378)


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Топ комментарии
+67
Це дійсно ті людини на яких встояла країна. Це справній цвіт нації, а не "какая разница"
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05.05.2022 15:27
+56
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05.05.2022 15:26
+53
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05.05.2022 15:26
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Вовочка занят тем, что умеет лучше всего. Собирает денюжку со всего мира, которую раздерибанит со своими ермаками. Можно больше вообще ничего не делать, благодарный народ сам занесёт спасителя на 2 срок
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05.05.2022 20:40 Ответить
Скоро проклятых патрушей самих забросит сквозняком туда откуда возврата нет! Слава Украине!
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05.05.2022 22:09 Ответить
як можна за 70 днів НІЧОГО не зробити для деблокування Маріка?? ЯК? це в 21 ст з ******** зброєю і технологіями!!! мало того, просто мовчки дивитися, спостерігати і чекати, що пуйло само захоче відступитись там! просто вже наводить на думку, що це робиться навмисне, а сьогоднішнє розганяння жінок та родичів бійців АЗОВА ще більше в цьому впевнило. І як же гидко на фоні цієї кривавої героїчної трагедії виглядають позування , самопіар та реклама себе цих арестовичів, подоляків , арахамій, верещучок і тп ПРипиніть це самолюбування негайно!! бо є ще багато питань хто і як розмінував Чонгар і допустив, що ворог просто пішов по півдню,як в себе вдома????? ЧОМУ Зе не відповідає на ці питання?? чому ми повинні з жахом і сльозами спостерігати,як гинуть там наші славні воїни?? ЩО КОНКРЕТНО РОБИТЬ ПРЕЗИДЕНТ,ЩОБ ЇХ ВРЯТУВАТИ??? Пане Бутусов, підіймайте громадськість та журналістів, хай влада кожного дня дає відповіді що зроблено для порятунку Азова???
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05.05.2022 22:11 Ответить
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05.05.2022 22:21 Ответить
Чомусь останнім часом часто згадую Журавля та реакцію Зе, тримайтеся люди.
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05.05.2022 22:33 Ответить
Найгучніше волають про допомогу Азову та ******** клоуна з акаунтів створених в квітні-травні 2022. Звісно , після закінчення війни і з зеленого і з його міньйонів потрібно буде спитати за здачу півдня країни та оточення Маріка, але зараз потрібно або надати конкретні докази зради або закрити пельки до кінця війни і разом працювати на перемогу.Особисто мені здається, що хтось намагається маніпулювати настроями в суспільстві щоб дескредетувати владу та підштовхнути до проведення якоїсь авантюрної військової операції з великими втратами. Деблокада Маріуполя можлива лише в рамках маштабного наступу, який змусив би орків тікати, але зараз коли в них перевага в техніці,авіації та великі резерви живої сили на кордоні наступ просто захлинеться.
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05.05.2022 22:34 Ответить
НЕ РОЗХИТУЙТЕ ЛОДКУ, НАШОГО ЩУРА ТОШНИТЬ -

Ти так одразу і скажи що розповсюджуєш кацапські наративи, бо теж саме кажуть
кацапи на критику свого ліліпутіна. У нас слава Богу не Кацапія, а вільне суспільство,
настільке вільне що може вибирати клоунів президентами.
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05.05.2022 22:39 Ответить
Що ще розкажеш цікавого, бо таке лайно гошишь хвилею що заслухатися можна.
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05.05.2022 22:41 Ответить
Зебіли зробили все, щоб ворог оточив Маріуполь, здавши без бою всі міста півдня, тепер волають про те, що немає сил на деблокаду. Ви кончені зовсім?
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06.05.2022 08:41 Ответить
Наши пацаны из ВСУ/АЗОВ и морской пехоты, защищая Мариуполь от врага (русских тварей) и не давая им полностью захватить город, фактически публично "опустили" карлика-педофила путина, дырявого ******* кадырова и всю кремлевскую банду отморозков.
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить их пройти на параде. Для врага это принципиально, показать 9 мая на камеру пленных с шевронами "Азова". А если у кацапов это не получится и 9 Мая Азов снова выйдет на связь - это будет удар по путинской пропаганде, что Мариуполь захвачен и "смажет всю картинку" для врага. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.
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06.05.2022 01:28 Ответить
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