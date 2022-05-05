Заместитель командира полка "Азов" Паламарь - Зеленскому: Позаботьтесь о гражданских и раненых солдатах, которые в муках умирают на "Азовстали". ВИДЕО

В очередной раз россияне нарушили обещание и не дали эвакуировать гражданских лиц, продолжающих прятаться в подвале "Азовстали".

Об этом сказал в обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что "уже третьи сутки, как враг прорвался на территорию завода "Азовсталь", где продолжаются тяжелые кровопролитные бои".

"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему (с просьбой. - Ред.) позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями. Отреагируйте надлежащим образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" - отметил Паламарь.

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