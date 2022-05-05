Заместитель командира полка "Азов" Паламарь - Зеленскому: Позаботьтесь о гражданских и раненых солдатах, которые в муках умирают на "Азовстали". ВИДЕО
В очередной раз россияне нарушили обещание и не дали эвакуировать гражданских лиц, продолжающих прятаться в подвале "Азовстали".
Об этом сказал в обращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что "уже третьи сутки, как враг прорвался на территорию завода "Азовсталь", где продолжаются тяжелые кровопролитные бои".
"Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному главнокомандующему (с просьбой. - Ред.) позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями. Отреагируйте надлежащим образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!" - отметил Паламарь.
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Ти так одразу і скажи що розповсюджуєш кацапські наративи, бо теж саме кажуть
кацапи на критику свого ліліпутіна. У нас слава Богу не Кацапія, а вільне суспільство,
настільке вільне що може вибирати клоунів президентами.
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить их пройти на параде. Для врага это принципиально, показать 9 мая на камеру пленных с шевронами "Азова". А если у кацапов это не получится и 9 Мая Азов снова выйдет на связь - это будет удар по путинской пропаганде, что Мариуполь захвачен и "смажет всю картинку" для врага. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.