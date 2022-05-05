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В Мелитополе оккупанты пытаются открыть российский банк со счетами коммунальных предприятий, - мэр Федоров

мелітополь

Оккупационные власти Мелитополя захватили одно из отделений Ощадбанка и на его базе создают российский банк, принимающий платежи за коммунальные услуги.

Об этом во время прямого эфира в фейсбуке сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты захватили одно из отделений Ощадбанка и на его базе пытаются открыть российский банк, в котором открыть счета наших коммунальных предприятий… Схема выглядит так: люди платёжки будут получать с новыми счетами, принимать их будут в российских банках, а деньги с этих счетов оккупантами будут разворовываться", - сказал он.

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Федоров также добавил, что сейчас все счета КП заблокированы. Он также отметил, что оккупанты назначили руководителем КП "Водоканал" колаборанта Юрия Онищука, и призвал население "не оплачивать счета, потому что они будут разворованы".

Автор: 

Мелитополь (615) оккупация (10188) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+7
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05.05.2022 15:41
+4
Они падлы натренировались на приднестровье, абхазии.
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05.05.2022 15:51
+3
Ага, щас, і В.І.Леніна назначте головою того банку, з пам'ятником при вході.
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05.05.2022 16:08
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Бистрі як срачка
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05.05.2022 15:37 Ответить
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05.05.2022 15:41 Ответить
Рашисты -МРАЗИ , НА Х#й из Мелитополя,за корытом "мацква" ‼️☠️☠️☠️ПОДОХНИТЕ ВСЕ В Мелитополе 🪃🪃🪃Черешни не дождётесь ,лучше проваливайте пока живые ‼️Мелитополь- Украина💙💛❤️ Помню,как моя бабуля говорила с презрением "кацапы"🤮
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05.05.2022 16:43 Ответить
Они падлы натренировались на приднестровье, абхазии.
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05.05.2022 15:51 Ответить
Ага, щас, і В.І.Леніна назначте головою того банку, з пам'ятником при вході.
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05.05.2022 16:08 Ответить
Если мелитопольские полицаи это прочитают, то пусть знают - приговор они подписали себе сами. Ответ будет такой, что враг ужаснётся.
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05.05.2022 16:28 Ответить
Хазяйни! Твари кацапские. Мелитопольци им ответят терактами и партизанщиною. МЕЛИТОПОЛЬ- ЦЕ УКРАЇНА !
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05.05.2022 16:31 Ответить
Выродки рашистские , на хрен Мелитополю ваши деревянные ⁉️ Звиздуйте пока 🐐не поджарили🔥🔥🔥🔥В
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05.05.2022 16:50 Ответить
Смотри, как быстро уже оперились эти твари. Какого хрена припёрлись в Мелитополь, это вам не расея, а Украина, п#здуйте в свою сраную рашу, пока ещё есть такая возможность, или же быть вам двухсотыми.
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05.05.2022 17:46 Ответить
 
 