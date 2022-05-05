В Мелитополе оккупанты пытаются открыть российский банк со счетами коммунальных предприятий, - мэр Федоров

Оккупационные власти Мелитополя захватили одно из отделений Ощадбанка и на его базе создают российский банк, принимающий платежи за коммунальные услуги.

Об этом во время прямого эфира в фейсбуке сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты захватили одно из отделений Ощадбанка и на его базе пытаются открыть российский банк, в котором открыть счета наших коммунальных предприятий… Схема выглядит так: люди платёжки будут получать с новыми счетами, принимать их будут в российских банках, а деньги с этих счетов оккупантами будут разворовываться", - сказал он.

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Федоров также добавил, что сейчас все счета КП заблокированы. Он также отметил, что оккупанты назначили руководителем КП "Водоканал" колаборанта Юрия Онищука, и призвал население "не оплачивать счета, потому что они будут разворованы".