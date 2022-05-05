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Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной". Московские инвесторы теперь без льгот

біржа

Британия отозвала у Московской биржи статус "признанной биржи". Это лишит инвесторов налоговых льгот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства Великобритании.

"Отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет", - заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

Отныне инвесторы, торгующие на Московской бирже, не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам при торговле ценными бумагами. В то же время существующие инвестиции будут и в дальнейшем защищены.

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"В общем, статус признанной фондовой биржи, является классификацией, которая присваивается Управлением по налоговым таможенным сборам Великобритании в целях налогообложения. Все ценные бумаги, которые торгуются на бирже, имеют налоговые льготы", - говорится в сообщении. 

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Бритам-черговий респект. Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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05.05.2022 15:38 Ответить
Північна Корея на фоні рашостану виглядає демократичною країною
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05.05.2022 15:41 Ответить
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05.05.2022 16:16 Ответить
😃😃😃 ахахахаха +5
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05.05.2022 16:46 Ответить
****** na VOrotnik)
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05.05.2022 15:47 Ответить
А почему только сейчас?
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05.05.2022 15:55 Ответить
Будуть торгувати на біржі "лаптями"! МЛБ - московская лапотная биржа! 😂🤣
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05.05.2022 16:22 Ответить
І валянками також: (ф'ючерсні контракти на зиму)!
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05.05.2022 16:25 Ответить
Це реально ж0па холдингу ММВБ і її підрозділам типу РТС. Жоден з великих не-китайських брокерів, як то Goldman, Morgan Sanley, SocGen etc не буде працювати з невизнаною біржею. Ще раз повторюю, жоден.
99% відсотків всіх не-китайських фін. установ зареєстровані у британському FSA (Financial Services Athority,) що дає право майже автоматично торгувати на будь якій площадці, від Лондона до São Paulo тощо.
Додатковим бонусом є неможливість навіть у майбутньому продавати суверенний борг росії нерезидентам у російському правовому полі. Що це означає - поцікавтеся епопеєю Аргентини.
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05.05.2022 16:43 Ответить
 
 