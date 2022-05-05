Британия лишила Московскую биржу статуса "признанной". Московские инвесторы теперь без льгот

Британия отозвала у Московской биржи статус "признанной биржи". Это лишит инвесторов налоговых льгот.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства Великобритании.

"Отмена признания Московской фондовой биржи дает четкий сигнал, что новых инвестиций в Россию не будет", - заявила финансовый секретарь казначейства Люси Фрейзер.

Отныне инвесторы, торгующие на Московской бирже, не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам при торговле ценными бумагами. В то же время существующие инвестиции будут и в дальнейшем защищены.

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"В общем, статус признанной фондовой биржи, является классификацией, которая присваивается Управлением по налоговым таможенным сборам Великобритании в целях налогообложения. Все ценные бумаги, которые торгуются на бирже, имеют налоговые льготы", - говорится в сообщении.