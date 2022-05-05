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Новости Война
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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта. ФОТО

юсупова

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения двух дронов и лекарств для фронта.

Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нужна срочная помощь на фронт. Срочная, потому что рашисты атакуют. В понедельник нужно выкупили 2 дрона 108 тыс, и лекарства почти на 30 тыс. Бойцы болеют, потому что в полях и окопах еще холодно. Орки снова сбили несколько дронов. Без дронов, как без глаз, разведка, корректировка огня, бросок. Продолжаются адские бои, наши бойцы отражают атаки россиян. Гибнут лучшие, в госпиталях много раненых.

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 01
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 02
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь со средствами для приобретения дрона с дисплеем для десантного разведбатальона. ФОТО

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 04

Юсупова также сообщила, что приобретено за собранные ранее средства: "На этой неделе оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тыс, оплатила Аутел lite 1800 евро, купила 35 тактических очков на 900$, это все еще в пути. Кое-что уже бойцы получили и очень благодарят ".

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 05
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 06
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 07
Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 08

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Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 09

Прошу у кого есть возможность помогать фронту, наши ребята защищают каждого из нас, обращается волонтер.

Реквизиты для помощи:

5375411504293973 Монобанк

Отримувач Юсупова Наталія

IBAN UA753220010000026204306753142.

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal

[email protected]

Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта 10

помощь (7863) волонтеры (2640) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
+12
Арестович уверяет, что американская помощь используется эффективно.
И финансовая в том числе.
Почему же за покупкой двух дронов надо обращаться к простым гражданам ?
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05.05.2022 16:15
+8
Скажу честно, у меня разрыв шаблона : 2мя строчками ниже Финляндия дает 70 лямов юро на армию, а тут собирают на коптеры где бабло зеленые ? смотрел видос : бойцы собирают кацапские патроны, СВД и бегают с калашами где помощь зебилы ?!!!!
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05.05.2022 16:37
+7
Наталя,дякую за вашу роботу.Переказав скільки міг.
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05.05.2022 16:16
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05.05.2022 16:10 Ответить
Зеленим асфальтом замінити ніяк не можна ?
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05.05.2022 16:11 Ответить
ну і нахрена подібні тиради? Або допомагайте,або мовчіть,бо цинізм аж зашкалює.
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05.05.2022 16:15 Ответить
Ну сказано неуместно, конечно, так как прошлое не изменить. Но возмущение очень сильное. Закупать битум у Лукашенко, спонсируя его унижать белорусов за счет этих нефтедолларов, притом прямо в кошелек к нему выдавать эти деньги компании-прокладке, которая всю прибыль себе забирает от виртуальной перепродажи, когда весь народ умолял всеми способами все отдать в армию. Но Порошенко был не лучше. Открываем график финансирования армии и он его вообще не поднимал, а Зеля поднял, правда не за счет себя, а за счет эффекта от экономических реформ. Оба сделали крайне мало, но на фоне Кучмы, который слил ракеты (плевать на ЯО Кравчука), они просто святые защитники Родины.
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05.05.2022 16:19 Ответить
http://opk.com.ua/%D0%BC%D0%BE%D1%83-%D0%B2-2020-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ http://opk.com.ua/моу-в-2020-виділили-вдвічі-менше-від-реаль/

Тут видно, як Порошенко не розвивав
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05.05.2022 16:36 Ответить
Сказано умстно.
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05.05.2022 17:30 Ответить
Німі не зеленщину ідуть і діточок своїх ведуть .
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05.05.2022 16:21 Ответить
Дорогуша, такие тирады просто небходимы. Вот например недавно некий гражданин Коломойский, друг Зеленского, приобрел автогаз, у госструкур, за половину цены, и бюджет недосчитался 395 миллионов гривен. Теперь вам вопрос - Сколько дронов недосчитались ВСУ? А лично я, в тоже время, своим сыновьям покупал броненоски, разгрузки и т.д., в Австрии, за свои деньги. Кому война, а зелени мама родная, да?
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05.05.2022 17:29 Ответить
Арестович уверяет, что американская помощь используется эффективно.
И финансовая в том числе.
Почему же за покупкой двух дронов надо обращаться к простым гражданам ?
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05.05.2022 16:15 Ответить
Так Арестович имеет в ввиду эффективность в зеленые карманы . Это да .
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05.05.2022 16:29 Ответить
🤣🤣🤣🤣 дибіл блеать. То Юсупова шахрайка ще та. Подивіться її фото, як вона виглядає.
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05.05.2022 16:54 Ответить
У тебя есть доказательства, балабол?
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05.05.2022 16:57 Ответить
А медикаменты? Сколько медикаментов передали Украине ! И где они? Осели в карманах бизнесменов от медицины! Все имеют свою долю. Кроме ребят, которые на фронте! Волонтеры должны покупать медикаменты!!, у кого? У бизнесменов
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05.05.2022 17:25 Ответить
Наталя,дякую за вашу роботу.Переказав скільки міг.
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05.05.2022 16:16 Ответить
+
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05.05.2022 16:24 Ответить
Скажу честно, у меня разрыв шаблона : 2мя строчками ниже Финляндия дает 70 лямов юро на армию, а тут собирают на коптеры где бабло зеленые ? смотрел видос : бойцы собирают кацапские патроны, СВД и бегают с калашами где помощь зебилы ?!!!!
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05.05.2022 16:37 Ответить
На оформление перещёта денег и покупку оборудования уходит время. А коптеры нужны уже вчера.
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05.05.2022 16:58 Ответить
Перерахував гроші на вказаний ібанк - повернулись , неправильні реквізити. На карточку нехочу, вказуйте правильні банківські реквізити: єдрпоу, отримувач, банк, рахунок
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05.05.2022 17:08 Ответить
На початку війни ми всі перераховували гроші на армію. Бо хто ж як не ми? Зараз, коли йде допомога з усього світу такі повідомлення виглядають як блюзнірство. Я не стверджую, що це так, але так виглядає. То може треба вимагати вже нарешті ці гроші з тих хто їх розподіляє?
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05.05.2022 17:30 Ответить
Меня интересует позиция ФОП Соловьевой
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05.05.2022 18:50 Ответить
Юсупова из Днепропетровска. Интересно, а она близка к Коломойскому?
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06.05.2022 21:44 Ответить
 
 