Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта. ФОТО
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения двух дронов и лекарств для фронта.
Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Нужна срочная помощь на фронт. Срочная, потому что рашисты атакуют. В понедельник нужно выкупили 2 дрона 108 тыс, и лекарства почти на 30 тыс. Бойцы болеют, потому что в полях и окопах еще холодно. Орки снова сбили несколько дронов. Без дронов, как без глаз, разведка, корректировка огня, бросок. Продолжаются адские бои, наши бойцы отражают атаки россиян. Гибнут лучшие, в госпиталях много раненых.
Юсупова также сообщила, что приобретено за собранные ранее средства: "На этой неделе оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тыс, оплатила Аутел lite 1800 евро, купила 35 тактических очков на 900$, это все еще в пути. Кое-что уже бойцы получили и очень благодарят ".
Прошу у кого есть возможность помогать фронту, наши ребята защищают каждого из нас, обращается волонтер.
Реквизиты для помощи:
5375411504293973 Монобанк
Отримувач Юсупова Наталія
IBAN UA753220010000026204306753142.
ІПН/ЄДРПОУ 2653916860
5375 4141 2065 9130 Монобанк
IBAN UA883220010000026205308073238
ІПН/ЄДРПОУ 1518803304
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5437590090303159 Райфазен банк.
iBAN UA743229040000000002620836342.
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Тут видно, як Порошенко не розвивав
И финансовая в том числе.
Почему же за покупкой двух дронов надо обращаться к простым гражданам ?