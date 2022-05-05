Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением двух дронов и лекарств для фронта. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения двух дронов и лекарств для фронта.

Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Нужна срочная помощь на фронт. Срочная, потому что рашисты атакуют. В понедельник нужно выкупили 2 дрона 108 тыс, и лекарства почти на 30 тыс. Бойцы болеют, потому что в полях и окопах еще холодно. Орки снова сбили несколько дронов. Без дронов, как без глаз, разведка, корректировка огня, бросок. Продолжаются адские бои, наши бойцы отражают атаки россиян. Гибнут лучшие, в госпиталях много раненых.







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Юсупова также сообщила, что приобретено за собранные ранее средства: "На этой неделе оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тыс, оплатила Аутел lite 1800 евро, купила 35 тактических очков на 900$, это все еще в пути. Кое-что уже бойцы получили и очень благодарят ".









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Прошу у кого есть возможность помогать фронту, наши ребята защищают каждого из нас, обращается волонтер.

Реквизиты для помощи:

5375411504293973 Монобанк

Отримувач Юсупова Наталія

IBAN UA753220010000026204306753142.

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

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5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод закордону Paypal

[email protected]