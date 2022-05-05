Штайнмайер и Зеленский в телефонном разговоре устранили "недоразумения из прошлого" (обновлено)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как сообщила канцелярия федерального президента, во время 45-минутной беседы было устранено "недоразумение из прошлого". Президент ФРГ заверил Украину в полной поддержке.

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Президент Украины разговор со Штайнмайером назвал "хорошим и конструктивным".

"Провел хороший, конструктивный, очень важный разговор с федеральным президентом Германии господином Штайнмайером. Поблагодарил за мощную поддержку Украины. Ожидаем ее усиления. Лидерская позиция Германии принципиальна для противодействия злости РФ. Сообщил о ситуации на фронте, критическом положении дел в Мариуполе", - написал Зеленский в твиттере.

Напомним, в середине апреля Штайнмайер намеревался посетить Киев вместе с президентами стран Балтии и Польши, но, по его словам, получил сигнал о нежелательности такого визита со стороны официального Киева. Президент Владимир Зеленский заявлял, что ни он, ни его Офис не получали официального обращения по поводу визита федерального президента Германии в Украину.