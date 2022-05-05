Украина как можно скорее должна получить статус кандидата в члены ЕС, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европейский Союз должен предоставить Украине статус кандидата как можно скорее.

Об этом он отметил в четверг в Варшаве после международной донорской конференции, по результатам которой для Украины было собрано $6,5 млрд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кандидатский статус в Европейский Союз должен быть предоставлен как можно быстрее. Я знаю, как это важно для украинского народа, чтобы поддерживать их боевой дух, мораль. Это очень важно. Мы должны действовать с перспективой долгосрочного пути", - сказал он.

Моравецкий отметил, что "сегодня стоит вопрос, что мы можем сделать, чтобы украинцы выжили, как мы можем помочь Украине стоять на своих ногах".

"Особые обязательства лежат на тех странах, которые годами строили энергетическую зависимость от России и продавали ей оружие. Я не буду называть эти страны-члены. Я знаю, что ситуация в каждой стране разная, но единство на сегодняшний день чрезвычайно важно", - считает польский премьер, имея в виду шестой пакет санкций с запретом на российскую нефть, которую на днях представила Европейская комиссия.

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"Следующий пакет санкций – это то, что мы должны сделать, чтобы решительно ответить всем жестокостям войны, чтобы внести свой вклад в то, чтобы остановить эту войну как можно скорее. Сегодня Украина – основа нашего мира", - заявил он.