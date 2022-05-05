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Новости Война
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Нардеп "Голоса" Костенко об обновлении закона о теробороне: Мы защищаем всю страну, а не отдельные регионы

костенко

До 24 февраля закон о национальном сопротивлении имел норму, запрещавшую территориальной обороне выполнять задачи в районе боевых действий. Народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий от врага Юг, еще раньше заявлял, что такая норма — абсурдна, и зарегистрировал в парламенте необходимые изменения в законодательство. 4 мая парламент наконец-то поддержал предложение Костенко. Теперь тероборона может выполнять задачи и легально участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Для меня было абсурдно, что тероборона не может воевать на всех участках фронта. Потому что она изначально является разновидностью Вооруженных сил Украины, таким же, как десантно-штурмовые войска, как воздушные силы. Теперь, когда страна уже столкнулась с проблемой, мой законопроект был проголосован во втором чтении.Территориальной обороне дали право защищать свою страну законно.

Это логично, ведь ВСУ и предназначены для того, чтобы защищать, они Вооруженные силы Украины, а не Николаевщины, Херсонщины или Тернопольщины. Мы не должны делить между собой регионы, мы должны говорить о защите всей страны, потому что если мы не защитим один регион сегодня, завтра война придет в другой", - подчеркнул Костенко.

И если есть возможность всем сразиться в одном регионе, чтобы защитить другой, это нужно делать, подчеркнул нардеп.

Также читайте: Парламентарии разрешили терробороне выполнять задания в зоне боевых действий

Голос партия (499) тероборона (340) Костенко Роман (169)


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Топ комментарии
+12
Нічого не зрозуміло, що в цих депутатів у мізках коїться...? Ну якщо ви хочете різновид військ, ну створіть додаткові бригади ЗСУ, в чому справа? На базі діючих створіть додаткові підрозділи і так далі? Навіщо чіпати підрозділи, в назві яких закладена сама їх суть: територіальна оборона. Тобто, є певна територія, і на ній створюється оборона із місцевих мешканців, які володіють інформацією про місцевість, складність ландшафтів та інше, вони вмотивовані захистити свої сім'ї, таким чином створюючи потужний оборонний потенціал, у т.ч. партизанський.
А вот один з "янелохів" раптом просинається, і вважає себе стратегом від бога і каже: а ну погонімо ми їх (ТРО) браття у чужу сторонку, де вони наче і не штурмовий бойовий підрозділ, не військові фахівці, місцина для них повністю не знайома і так далі... тобто чесно кажучи на убій! Питання: НАХЕРА!? Бо янелохстратег так вирішив? Так розпустіть ТРО та створіть ще 15 дивізій вмотивованих військових, які хоча б підписуючи контракт, будут розуміти хто вони: штурмовики, десантники, артелеристи чи піхота...
Країна БОЖЕВІЛЬНИХ ЯНЕЛОХСТРАТЕГІВ.
ПРИКРО!
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05.05.2022 16:51
+5
В областях, де близько війна, то тероборона потрібна, але здебільшого теровці з важливим виглядом селфяться зі зброєю, клянчать на броніки, квадрики та тепловізори, але зовсім не поспішають на фронт. Вийди закон, що через місяць теровці заміняли ЗСУ, то більшість розбіжиться, а поки - це гарний спосіб косити від мобілізації в тилу. Ще раз, не про всіх, а тих, хто глибоко в тилу
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05.05.2022 16:47
+5
Я так понимаю, что вы далеки от темы.
Терка не дает повода уйти от мобилизации. Если призвали, прощай терка.
Вступайте в тероборону, даже глубоко в тылу, походите на посты и в снег и в дождь, поселфитесь с 0 до 9 утра, на блок посту, проверяя документы, потом расскажите нам тут про лафу, что люди простояли почти 2 месяца каждый день без выходных, при минус 7 и на ветру, что во все минус 30 кажется... А денег заработаете при этом аж целый ноль! А жена и дети смотрят, куда их мужик ходит каждую ночь... голодные. Хорошо хоть паек давали гречку с курицей, на которую уже смотреть не могу.
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05.05.2022 18:31
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Правила форума Совет форумчан
Регіони, регіони... щось вже таке було, нє?
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05.05.2022 16:35 Ответить
Добре зрозуміли, що й кому "ви" так нице закидаєте?
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05.05.2022 16:52 Ответить
ДФТГ так и останется без финансирования, но при этом частью вооруженных сил Украины?
Вы Контракт вообще читали? 2 пункт прямо гласит, что на Добровольца, подписавшего этот Контракт и давшего Присягу, распространяется действие статуса ВСУ!
Какие ограничения мешают вести боевые действия на любой территории Украины при этом?!
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05.05.2022 16:44 Ответить
Перепутали ополчение с теробороной теперь разгребаем
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05.05.2022 16:45 Ответить
В областях, де близько війна, то тероборона потрібна, але здебільшого теровці з важливим виглядом селфяться зі зброєю, клянчать на броніки, квадрики та тепловізори, але зовсім не поспішають на фронт. Вийди закон, що через місяць теровці заміняли ЗСУ, то більшість розбіжиться, а поки - це гарний спосіб косити від мобілізації в тилу. Ще раз, не про всіх, а тих, хто глибоко в тилу
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05.05.2022 16:47 Ответить
Вы это Черкасской ТРО расскажите-которая воюет в Попасной
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05.05.2022 17:14 Ответить
Я так понимаю, что вы далеки от темы.
Терка не дает повода уйти от мобилизации. Если призвали, прощай терка.
Вступайте в тероборону, даже глубоко в тылу, походите на посты и в снег и в дождь, поселфитесь с 0 до 9 утра, на блок посту, проверяя документы, потом расскажите нам тут про лафу, что люди простояли почти 2 месяца каждый день без выходных, при минус 7 и на ветру, что во все минус 30 кажется... А денег заработаете при этом аж целый ноль! А жена и дети смотрят, куда их мужик ходит каждую ночь... голодные. Хорошо хоть паек давали гречку с курицей, на которую уже смотреть не могу.
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05.05.2022 18:31 Ответить
Трохи не в тему: тільки но почув на одному з наших телеканалів("24") історію про жителів одного селища(яких після почутого про них не можу назвати українцями).Так от, над цим селищем булу підбито наш військовий літак, і пілот замість кактапультуватись - до останнього тягнув щоб літак не впав на будинки, та не спричинив загибель людей... І відповідно загинув не встигнувши катапультуватись... Так ці типу "люди" із того селища замість сповістити поліцію чи органи влади - пішли тихцем мародерити залишки нашого збитого літака!!!🤬 Вони зняли із залишків літака усе що тільки можна було зняти, забрали особисту зброю пілота і його речі...Так вони "віддячили" йому за те що він своє життя віддав за їх паскудне животіння...Я ТЕПЕР ДУЖЕ ЖАЛКУЮ - ЩО В УКРАЇНІ НЕМАЄ СТАНУ ВІЙНИ!!! Бо тоді можна було б рішенням військового трибуналу швидко вичистити нашу землю від таких самих орків як ті шо прийшли з рашопадлії - тільки "місцевого розливу"!!😡
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05.05.2022 16:49 Ответить
В другу світову новини були типу "Советская армия героично отступает или героично наступает" и все. А зараз щосекундна палітра інформації.
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05.05.2022 16:57 Ответить
Якби ти не був орком, то знав би, що в Украiне до 24.5. 22 военний стан
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10.05.2022 20:43 Ответить
Нічого не зрозуміло, що в цих депутатів у мізках коїться...? Ну якщо ви хочете різновид військ, ну створіть додаткові бригади ЗСУ, в чому справа? На базі діючих створіть додаткові підрозділи і так далі? Навіщо чіпати підрозділи, в назві яких закладена сама їх суть: територіальна оборона. Тобто, є певна територія, і на ній створюється оборона із місцевих мешканців, які володіють інформацією про місцевість, складність ландшафтів та інше, вони вмотивовані захистити свої сім'ї, таким чином створюючи потужний оборонний потенціал, у т.ч. партизанський.
А вот один з "янелохів" раптом просинається, і вважає себе стратегом від бога і каже: а ну погонімо ми їх (ТРО) браття у чужу сторонку, де вони наче і не штурмовий бойовий підрозділ, не військові фахівці, місцина для них повністю не знайома і так далі... тобто чесно кажучи на убій! Питання: НАХЕРА!? Бо янелохстратег так вирішив? Так розпустіть ТРО та створіть ще 15 дивізій вмотивованих військових, які хоча б підписуючи контракт, будут розуміти хто вони: штурмовики, десантники, артелеристи чи піхота...
Країна БОЖЕВІЛЬНИХ ЯНЕЛОХСТРАТЕГІВ.
ПРИКРО!
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05.05.2022 16:51 Ответить
Батальон київської тероборони "Свобода" виконує бойови завдання у Рубіжному на сході країни у надважких умовах. Це відповідає наявним обставинам. У цей час у багатьох містах немає загроз, а мотивовані добровольці є, й вони можуть потужно підтримати підрозділи на лінії зіткнення. Суперечка з приводи термінів.
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05.05.2022 17:15 Ответить
Поддерживаю. Терроборона защищает свою маленькую родину, которую знает вдоль и поперек - в этом залог эффективности. Насколько знаю, есть 2 вида ТрО - та, что входит в состав ВСУ и та, что подчиняется гражданской администрации, что-то вроде народных дружин. Так вот, гораздо правильнее было тех бойцов ТрО, кто ыполнял боевые задачи по защите своего города, спрашивать, а хотят ли они защищать другой город. Иначе полностью искажается суть ТрО.
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05.05.2022 17:39 Ответить
без мата сложно тебе ответить.... насчет формы и снаряги-покупаем все сами, получили оружие и бк, хирачили ВОПы и капониры под обстрелами, а ты теперь что-то *издиш про "жлобов и селфи"!!! давно вернулся с ЗУ или куда ты убегал?
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05.05.2022 20:46 Ответить
все правельно говорит , тероборона должна преобретать опыт , нюхнуть пороха , и быть обстрелянная
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05.05.2022 16:54 Ответить
Так то оно так,только если сразу ТРО кидают в Попасную на контактные бои и с одними автоматами на танки (Черкасский 156 бат ТРО) то такое нюхание пороха ,чревато большими потерями,так как части реально не обстреляны и не слажены
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05.05.2022 21:19 Ответить
ТРО- як десантно-штурмові війська! Пишаймося!
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05.05.2022 16:54 Ответить
Без належної фізичної, стрілкової і психологічної підготовки штурмових військ не вийде. В умовах війни ТРО можливо задіювати в якості резервних підрозділів, але для цього потрібні відповідні положення. Найкращий, на мою думку спосіб - шляхом надання можливості службовцям ТРО організовано переводитися чи перекомплектовуватися у добровольчі підрозділи.
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10.05.2022 21:48 Ответить
То може краще всіх до лав ЗСУ приймати ? Шо не придумають, щоб людям не платити
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05.05.2022 16:58 Ответить
Роман Костенко тим і відрізняеться від Ze-ліберторіанців, що Він воює по справжньому, і ми маємо довіряти і дослуховуватись до його думок і порад!!
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05.05.2022 17:20 Ответить
Лучше бы обеспечили ТрО всем необходимым! До сих пор собираем волонтерские средства и покупаем бойцам ТрО то, без чего нельзя воевать. Депутаты всегда были далеки от народа, и даже сейчас ничего непоменялось.
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05.05.2022 17:42 Ответить
"Депутаты всегда были далеки от народа" - нахера ж вы таких выбрали?
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05.05.2022 18:01 Ответить
то, в дописувача анді, звичайне словоблуддя - всих гребе під одні граблі... а бійці ТрО тилових областей ніяк не можуть бути оснащені в ущерб тих же тероборонівців на лінії фронту(дописувая різниці не розуміє). тому нічого немає крамольного, що їм в оснастці допомагають волонтери і то часто в другу чергу.
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05.05.2022 18:12 Ответить
Костенко говорить логічно і правильно. ТрО -такий же боєвий підрозділ ЗСУ як і всі інші. але в зв,язку, що багато бійців без боєвого досвіду і служби в армії- підрозділ не для передка, для другої-третьої лінії оборони й для флангового й тилового прикриття досвідчених бійців.
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05.05.2022 18:06 Ответить
Не забывайте, что это все Добровольцы. В основе обычно это дядьки 45-60 лет уже, у которых семьи под боком. Подписывая Контракт, они получают все обязанности военнообязанного со всеми отсюда вытекающими! Просто есть 2 вида теробороны. ТрО, с казармами и гособеспечением от 12 тыс в месяц и ДФТГ - совершенно без обеспечения, с возможностью нести службу в районе возле дома, но дернуть тебя могут в любой момент куда Родина скажет, согласно 2 пункта Контракта. Для чего насоздавали столько структур для меня загадка. Это как с НАБУ, САПы, Шмапы.. никто никого не ловит, в итоге. Все через одно место, как обычно.
Логика понятна, что защищают там, где живут, знают местность и мотивированны не пропустить. Но и минусов тоже хватает. И ставить задачи необходимо из этих всех нюансов соответственно и тогда будет толк. Как второй, третий эшелон обороны - вполне устроит!
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05.05.2022 18:47 Ответить
это уже не тероборона, а мотострелки.
просто смена деятельности не сделает их военными специалистами.
перед отправкой на передовую нужно их дополнительно много обучать - рытью окопов/постройке блиндажей, медицине, бросанию гранат, пользоваться автоматами/пулеметами/гранатометами, провести обкатку танком.
и вобще такому нужно обучать всех еще со школы.
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05.05.2022 19:06 Ответить
Бачили очі, що понавибирали, їжте, аж... Чого ви чекали від собачих перукарів, весільних фотографів, та іншого сміття? Давайте наступним разом виберемо тік-токерів- ото поприколюємося! А Україна... ну якось буде... А внас ще квартал 69 є прозапас.
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05.05.2022 21:08 Ответить
 
 