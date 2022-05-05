Нардеп "Голоса" Костенко об обновлении закона о теробороне: Мы защищаем всю страну, а не отдельные регионы

До 24 февраля закон о национальном сопротивлении имел норму, запрещавшую территориальной обороне выполнять задачи в районе боевых действий. Народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий от врага Юг, еще раньше заявлял, что такая норма — абсурдна, и зарегистрировал в парламенте необходимые изменения в законодательство. 4 мая парламент наконец-то поддержал предложение Костенко. Теперь тероборона может выполнять задачи и легально участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

"Для меня было абсурдно, что тероборона не может воевать на всех участках фронта. Потому что она изначально является разновидностью Вооруженных сил Украины, таким же, как десантно-штурмовые войска, как воздушные силы. Теперь, когда страна уже столкнулась с проблемой, мой законопроект был проголосован во втором чтении.Территориальной обороне дали право защищать свою страну законно.

Это логично, ведь ВСУ и предназначены для того, чтобы защищать, они Вооруженные силы Украины, а не Николаевщины, Херсонщины или Тернопольщины. Мы не должны делить между собой регионы, мы должны говорить о защите всей страны, потому что если мы не защитим один регион сегодня, завтра война придет в другой", - подчеркнул Костенко.

И если есть возможность всем сразиться в одном регионе, чтобы защитить другой, это нужно делать, подчеркнул нардеп.

Также читайте: Парламентарии разрешили терробороне выполнять задания в зоне боевых действий