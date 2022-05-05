Нардеп "Голоса" Костенко об обновлении закона о теробороне: Мы защищаем всю страну, а не отдельные регионы
До 24 февраля закон о национальном сопротивлении имел норму, запрещавшую территориальной обороне выполнять задачи в районе боевых действий. Народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, ныне защищающий от врага Юг, еще раньше заявлял, что такая норма — абсурдна, и зарегистрировал в парламенте необходимые изменения в законодательство. 4 мая парламент наконец-то поддержал предложение Костенко. Теперь тероборона может выполнять задачи и легально участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".
"Для меня было абсурдно, что тероборона не может воевать на всех участках фронта. Потому что она изначально является разновидностью Вооруженных сил Украины, таким же, как десантно-штурмовые войска, как воздушные силы. Теперь, когда страна уже столкнулась с проблемой, мой законопроект был проголосован во втором чтении.Территориальной обороне дали право защищать свою страну законно.
Это логично, ведь ВСУ и предназначены для того, чтобы защищать, они Вооруженные силы Украины, а не Николаевщины, Херсонщины или Тернопольщины. Мы не должны делить между собой регионы, мы должны говорить о защите всей страны, потому что если мы не защитим один регион сегодня, завтра война придет в другой", - подчеркнул Костенко.
И если есть возможность всем сразиться в одном регионе, чтобы защитить другой, это нужно делать, подчеркнул нардеп.
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Вы Контракт вообще читали? 2 пункт прямо гласит, что на Добровольца, подписавшего этот Контракт и давшего Присягу, распространяется действие статуса ВСУ!
Какие ограничения мешают вести боевые действия на любой территории Украины при этом?!
Терка не дает повода уйти от мобилизации. Если призвали, прощай терка.
Вступайте в тероборону, даже глубоко в тылу, походите на посты и в снег и в дождь, поселфитесь с 0 до 9 утра, на блок посту, проверяя документы, потом расскажите нам тут про лафу, что люди простояли почти 2 месяца каждый день без выходных, при минус 7 и на ветру, что во все минус 30 кажется... А денег заработаете при этом аж целый ноль! А жена и дети смотрят, куда их мужик ходит каждую ночь... голодные. Хорошо хоть паек давали гречку с курицей, на которую уже смотреть не могу.
А вот один з "янелохів" раптом просинається, і вважає себе стратегом від бога і каже: а ну погонімо ми їх (ТРО) браття у чужу сторонку, де вони наче і не штурмовий бойовий підрозділ, не військові фахівці, місцина для них повністю не знайома і так далі... тобто чесно кажучи на убій! Питання: НАХЕРА!? Бо янелохстратег так вирішив? Так розпустіть ТРО та створіть ще 15 дивізій вмотивованих військових, які хоча б підписуючи контракт, будут розуміти хто вони: штурмовики, десантники, артелеристи чи піхота...
Країна БОЖЕВІЛЬНИХ ЯНЕЛОХСТРАТЕГІВ.
ПРИКРО!
Логика понятна, что защищают там, где живут, знают местность и мотивированны не пропустить. Но и минусов тоже хватает. И ставить задачи необходимо из этих всех нюансов соответственно и тогда будет толк. Как второй, третий эшелон обороны - вполне устроит!
просто смена деятельности не сделает их военными специалистами.
перед отправкой на передовую нужно их дополнительно много обучать - рытью окопов/постройке блиндажей, медицине, бросанию гранат, пользоваться автоматами/пулеметами/гранатометами, провести обкатку танком.
и вобще такому нужно обучать всех еще со школы.