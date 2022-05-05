Путин начал войну в Украине и должен за это заплатить, - фон дер Ляйен

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины и должен за это заплатить.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С первого дня ЕС поддерживал Украину. Вместе мы мобилизовали нашу экономическую силу против России. Мы ввели пять волн санкций, которые уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику. И мы вчера предложили шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти. Эти санкции сильно истощают российскую экономику. Путин начал эту войну и должен за это заплатить", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в ЕС отдают себе отчет, что украинское правительство требует EUR5 млрд в месяц, чтобы платить зарплаты, пенсии и предоставлять основные услуги.

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"Вместе с нашими международными друзьями мы работаем, чтобы поддержать вас", – заверила фон дер Ляйен.