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Новости Санкции против России Война
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Путин начал войну в Украине и должен за это заплатить, - фон дер Ляйен

фон,дер,ляєн

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины и должен за это заплатить.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам Международной донорской конференции высокого уровня для Украины в Варшаве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С первого дня ЕС поддерживал Украину. Вместе мы мобилизовали нашу экономическую силу против России. Мы ввели пять волн санкций, которые уже оказывают разрушительное влияние на российскую экономику. И мы вчера предложили шестой пакет санкций, включая запрет российской нефти. Эти санкции сильно истощают российскую экономику. Путин начал эту войну и должен за это заплатить", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в ЕС отдают себе отчет, что украинское правительство требует EUR5 млрд в месяц, чтобы платить зарплаты, пенсии и предоставлять основные услуги.

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"Вместе с нашими международными друзьями мы работаем, чтобы поддержать вас", – заверила фон дер Ляйен.

Еврокомиссия (1468) путин владимир (31529) россия (96095) санкции (11438) Урсула фон дер Ляйен (539)


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Гарні слова, всі зараз хочуть відмазатися від нациста, бо якщо почнеця суд над злочинцями то вилізе і співпраця з ними, але поки це слова , у нас триває далі війна а дії ЄС занадто повільні
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05.05.2022 16:37 Ответить
Може хтось вже зупинить цей марафон з вирішення особистих політичних питань за рахунок смертей українців?
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05.05.2022 16:39 Ответить
усім жінкам у діючій владі фрн наша подяка і шана!
Фрау баронесі в першу чергу. Характер воїна, відчувається стиль колишньої очільниці Бундесверу.
❤️❤️❤️
🇩🇪🇺🇦🔱💪💙💛
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05.05.2022 16:49 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕГО ПОВЕСИТЬ !!!
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05.05.2022 16:56 Ответить
как звучит.... но **** толку
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05.05.2022 17:14 Ответить
 
 